Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 19.07.2024 : 87,8754
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 19.07.2024 : 96,1018
В МИД ОЭА подтвердили ущерб от сбоя в системе Windows
  1. Главная
  2. Происшествия

В МИД ОЭА подтвердили ущерб от сбоя в системе Windows

В Объединенных Арабских Эмиратах произошел серьезный технический сбой, затронувший электронные системы. Информация об этом инциденте была опубликована на официальной странице МИД ОАЭ в социальной сети X.

Согласно сообщению, неполадки возникли в ряде электронных систем министерства, включая систему аттестации. В связи с этим руководство МИД ОАЭ призвало граждан временно воздержаться от проведения каких-либо операций до полного устранения возникших проблем.

Данный инцидент является частью глобального сбоя в работе облачной платформы Microsoft Azure, который произошел 19 июля. Этот масштабный технический сбой вызвал нарушения в функционировании различных служб по всему миру, включая авиакомпании, аэропорты, банковские учреждения и системы здравоохранения.

Стоит отметить, что Российская Федерация практически не пострадала от данного сбоя. Это объясняется тем, что компания Microsoft еще в марте 2024 года приняла решение о блокировке доступа к своим облачным сервисам на территории России.

Таким образом, глобальный технический сбой, затронувший множество стран и организаций, продемонстрировал уязвимость современных информационных систем и необходимость разработки более надежных механизмов защиты от подобных инцидентов в будущем.

Фото: From Wikimedia Commons/ Imre Solt (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

Мир

Песков прокомментировал визит российской военной делегации в Пхеньян

Песков прокомментировал визит российской военной делегации в Пхеньян

Визит российской военной делегации в Пхеньян, возглавляемой заместителем министра обороны Алексеем Криворучко, состоялся в рамках реализации договоренностей, достигнутых во время недавнего официального визита президента Владимира Путина в КНДР. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

Читать полностью
В Южной Корее из-за сбоя пострадали разработчики онлайн-игр

В Южной Корее из-за сбоя пострадали разработчики онлайн-игр

Несколько ведущих южнокорейских разработчиков онлайн-игр столкнулись с серьезными техническими проблемами из-за неполадок в облачных сервисах Microsoft, как сообщает информационное агентство Рёнхап.

Читать полностью

Общество

Спрос на отдых в Крыму вырос по сравнению с 2023 годов

Спрос на отдых в Крыму вырос по сравнению с 2023 годов

Согласно оценкам представителей туристической отрасли, летний сезон в Крыму в этом году демонстрирует более высокие показатели по сравнению с предыдущим. Российский союз туриндустрии сообщает, что весной и в начале лета наблюдался значительный рост бронирований, и даже после некоторого замедления продаж, вызванного инцидентом в Севастополе.

Читать полностью
Певец Shaman собирается устроить концерт-митинг перед посольством США

Певец Shaman собирается устроить концерт-митинг перед посольством США

Певец Ярослав Дронов собирает поклонников к американскому посольству на концерт-митинг против блокировки российских исполнителей на YouTube.

Читать полностью

Новости