В Объединенных Арабских Эмиратах произошел серьезный технический сбой, затронувший электронные системы. Информация об этом инциденте была опубликована на официальной странице МИД ОАЭ в социальной сети X.

Согласно сообщению, неполадки возникли в ряде электронных систем министерства, включая систему аттестации. В связи с этим руководство МИД ОАЭ призвало граждан временно воздержаться от проведения каких-либо операций до полного устранения возникших проблем.

Данный инцидент является частью глобального сбоя в работе облачной платформы Microsoft Azure, который произошел 19 июля. Этот масштабный технический сбой вызвал нарушения в функционировании различных служб по всему миру, включая авиакомпании, аэропорты, банковские учреждения и системы здравоохранения.

Стоит отметить, что Российская Федерация практически не пострадала от данного сбоя. Это объясняется тем, что компания Microsoft еще в марте 2024 года приняла решение о блокировке доступа к своим облачным сервисам на территории России.

Таким образом, глобальный технический сбой, затронувший множество стран и организаций, продемонстрировал уязвимость современных информационных систем и необходимость разработки более надежных механизмов защиты от подобных инцидентов в будущем.

Фото: From Wikimedia Commons/ Imre Solt (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)