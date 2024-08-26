Власти ОАЭ пристально наблюдают за ситуацией вокруг Павла Дурова

Власти Объединенных Арабских Эмиратов пристально наблюдают за ситуацией, связанной с сооснователем мессенджера Telegram Павлом Дуровым, и обратились к французскому правительству с просьбой обеспечить ему консульскую поддержку. Эта информация была подтверждена внешнеполитическим ведомством ОАЭ.
Сообщается, что эмиратские власти внимательно отслеживают развитие событий вокруг гражданина ОАЭ Павла Дурова, который был задержан французскими правоохранительными органами в аэропорту Ле-Бурже. В заявлении, опубликованном эмиратским информационным агентством WAM, отмечается, что правительство ОАЭ направило запрос к французским властям с требованием оперативного предоставления Дурову всех необходимых консульских услуг.
Фото: commons.wikimedia.orgHelmut Pfau( Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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