Кандидаты в космонавты приступили к двухлетней обучающей программе

Четверо выбранных кандидатов начали двухгодичный курс общекосмической подготовки после успешного прохождения открытого конкурса, который проводился в 2023-2024 годах. Соответствующую информацию предоставил Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина, входящий в состав Роскосмоса.
Эльчин Вахидов, Владимир Ворожко, Александр Жеребцов и Анастасия Бурчуладзе начали обучение, нацеленное на подготовку к будущим космическим миссиям, согласно заявлению Центра подготовки космонавтов.
В ходе четвертого открытого набора в отряд космонавтов, который длился с 10 июля по 20 декабря 2023 года, Центр рассмотрел 296 заявок, включая документы от кандидатов, среди которых 80 были женщинами. В числе претендентов оказались 72 военнослужащих и 51 специалист из ракетно-космической сферы.
На протяжении трех предыдущих открытых наборов в состав отряда космонавтов Роскосмоса вошли восемь кандидатов в 2012 году, такое же количество было отобрано в 2018 году, и еще четверо присоединились к отряду в 2021 году.
Фото: Wikimedia Commons/
- http://spaceflight.nasa.gov/gallery/images/shuttle/sts-116/html/s116e05983.html
- http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap061225.html, НАСА
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