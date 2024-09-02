Кандидаты в космонавты приступили к двухлетней обучающей программе

Четверо выбранных кандидатов начали двухгодичный курс общекосмической подготовки после успешного прохождения открытого конкурса, который проводился в 2023-2024 годах. Соответствующую информацию предоставил Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина, входящий в состав Роскосмоса.

Эльчин Вахидов, Владимир Ворожко, Александр Жеребцов и Анастасия Бурчуладзе начали обучение, нацеленное на подготовку к будущим космическим миссиям, согласно заявлению Центра подготовки космонавтов.

В ходе четвертого открытого набора в отряд космонавтов, который длился с 10 июля по 20 декабря 2023 года, Центр рассмотрел 296 заявок, включая документы от кандидатов, среди которых 80 были женщинами. В числе претендентов оказались 72 военнослужащих и 51 специалист из ракетно-космической сферы.

На протяжении трех предыдущих открытых наборов в состав отряда космонавтов Роскосмоса вошли восемь кандидатов в 2012 году, такое же количество было отобрано в 2018 году, и еще четверо присоединились к отряду в 2021 году.

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