Генерал Уайтинг: США направляет уведомления о космическом мусоре, угрожающем спутникам, всем странам

Соединенные Штаты информируют Россию и Китай о наличии космического мусора, который может представлять опасность для их спутников. Об этом сообщил командующий Космическими силами США, генерал Стивен Уайтинг.
В ходе онлайн-конференции, организованной на базе космических сил Петерсон (штат Колорадо), генерал подчеркнул, что США направляют уведомления всем заинтересованным сторонам, включая Китай и Россию. По его словам, основная цель - предотвращение столкновений спутников с обломками и, как следствие, образование еще большего количества космического мусора. Генерал Уайтинг убежден в необходимости ответственного подхода к данной проблеме, и подчеркнул, что США ежедневно соблюдают ряд мер предосторожности.
Генерал также отметил, что Россия и Китай придерживаются аналогичной практики и также оповещают Вашингтон о потенциальных угрозах, связанных с космическим мусором.
Таким образом, США, Россия и Китай стремятся к сотрудничеству в сфере обеспечения безопасности космического пространства и минимизации рисков, связанных с космическим мусором.
Фото: Wikimedia Commons/ http://www.spacetelescope.org/images/heic1403a/, Автор: НАСА, ЕКА и команда Hubble Heritage Team (STScI / AURA)
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