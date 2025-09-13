Видеокарта "свисает" с края: необычное решение NXPort для геймеров и профи

Компания NXPort представила компактную док-станцию для подключения внешних видеокарт. Размеры новинки — всего 102×169×82 мм, при этом внутри размещён встроенный блок питания мощностью 650 Вт.

Особенности конструкции

Существуют два типа док-станций для GPU:

в виде корпуса с размещённым внутри адаптером;

в виде открытой станции, куда ускоритель устанавливается сверху.

NXPort реализовала второй вариант, что позволило максимально сократить габариты. Видеокарта при этом закрепляется так, что частично "свисает" с края станции.

Совместимость и питание

Подключение к ПК осуществляется через Thunderbolt 4 или USB4 .

Мощности встроенного БП должно хватить даже для топовых решений, включая Nvidia RTX 5090.

Доступность

Сейчас NXPort собирает средства на запуск производства. Цена устройства пока не объявлена.

Контекст

Одновременно с этим Acer представила компактную рабочую станцию Veriton GN100, способную локально запускать большие языковые модели. Она построена на платформе Nvidia GB10 Blackwell Superchip.