"Мы недооценили Маска": глава Nvidia признал упущенный миллиардный момент

Руководитель Nvidia Дженсен Хуанг признался, что компания могла бы активнее поддержать стартап Илона Маска xAI, занимающийся разработкой систем искусственного интеллекта. Об этом сообщил портал Business Insider. По словам Хуанга, он сожалеет, что Nvidia не увеличила объём инвестиций в проект, который уже показывает огромный потенциал для трансформации индустрии.

"Практически во всех начинаниях Илона Маска существует сильное желание участвовать", — отметил Дженсен Хуанг, добавив, что xAI — одно из самых перспективных направлений в сфере ИИ.

Маск и xAI: новая ставка на искусственный интеллект

Компания xAI была основана Илоном Маском в 2023 году как альтернатива OpenAI и Google DeepMind. Её цель — создать "максимально честный и интерпретируемый искусственный интеллект", способный конкурировать с ведущими моделями рынка. Стартап быстро стал одним из наиболее обсуждаемых в технологической отрасли — во многом благодаря тесной интеграции с экосистемой X (бывший Twitter).

По словам Хуанга, потенциал компании колоссален, а сотрудничество с Nvidia открывает путь к разработке новых вычислительных архитектур, ориентированных на генеративные модели и автономные системы.

"Пузырь доткомов" и бум ИИ: почему сейчас всё по-другому

Глава Nvidia подчеркнул, что нынешний инвестиционный рост в сфере искусственного интеллекта нельзя сравнивать с ажиотажем вокруг интернета конца 1990-х. Тогда капитализация большинства технологических компаний базировалась на ожиданиях, а не на реальных продуктах.

"Сегодняшний рост подкреплён реальным спросом, объём которого оценивается в триллионы долларов", — заявил Хуанг.

По его словам, в разгар "пузыря доткомов" совокупная стоимость всех интернет-компаний достигала $30-40 млрд, в то время как объём бизнеса ведущих компаний в области ИИ уже приближается к $2,5 трлн.

Это подтверждает, что искусственный интеллект становится не просто модным трендом, а новым этапом в развитии вычислительных технологий.

Эра GPU: новая вычислительная парадигма

Хуанг уверен, что человечество находится на ранней стадии перехода от вычислений на основе центральных процессоров (CPU) к архитектурам, работающим с графическими процессорами (GPU). Этот переход он назвал "многотриллионным проектом", который изменит облик всей технологической отрасли.

По мнению Хуанга, GPU становятся ядром не только генеративного ИИ, но и всех современных вычислительных систем — от дата-центров и облачных сервисов до автономных автомобилей и научных симуляций.

Компания Nvidia уже инвестирует миллиарды долларов в создание новых чипов и суперкомпьютеров, предназначенных для обучения крупных языковых моделей (LLM). Эти решения используются не только OpenAI и Google, но и тем же стартапом Маска xAI, что делает сотрудничество между компаниями особенно значимым.

Nvidia и xAI: сотрудничество или конкуренция?

Несмотря на участие в проекте Маска, Nvidia остаётся независимым игроком, который сотрудничает сразу с несколькими ведущими ИИ-компаниями. Хуанг отметил, что поддержка xAI не исключает партнёрств с другими разработчиками, включая Anthropic, Cohere и OpenAI.

Однако глава Nvidia признал, что стартап Маска занимает особое место в экосистеме: он объединяет разработку искусственного интеллекта с инфраструктурой социальных медиа (X) и может стать "катализатором нового поколения пользовательских ИИ-сервисов".

Сравнение: Nvidia и ключевые игроки в сфере ИИ

Компания Основатель Основное направление Оценочная стоимость бизнеса Nvidia Дженсен Хуанг Производство GPU и ИИ-инфраструктуры $3,2 трлн (2025) xAI Илон Маск Генеративный ИИ, языковые модели $24-30 млрд (по оценкам инвесторов) OpenAI Сэм Альтман ChatGPT, GPT-модели $90 млрд Google DeepMind Демис Хассабис Научные и прикладные ИИ-системы В составе Alphabet ($2 трлн)

Из таблицы видно, что Nvidia занимает уникальное положение — она не конкурирует напрямую с создателями ИИ, а поставляет вычислительные мощности, на которых обучаются все крупные модели.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Недооценка потенциала xAI на ранних этапах.

Последствие: Упущенная доля в быстрорастущем проекте.

Альтернатива: Расширение участия Nvidia в частных инвестициях ИИ-стартапов.

Ошибка: Сравнение ИИ-бума с "пузырём доткомов".

Последствие: Недоверие инвесторов и потеря динамики роста.

Альтернатива: Подчёркивать реальные показатели и коммерческий спрос на технологии.

Ошибка: Концентрация только на аппаратной части.

Последствие: Потеря влияния в области прикладного ИИ.

Альтернатива: Углубление партнёрств с разработчиками моделей и стартапами вроде xAI.

А что если Nvidia станет крупнейшим инвестором ИИ?

По оценкам аналитиков, Nvidia может не просто поставлять оборудование, но и превратиться в глобального интегратора ИИ-инфраструктуры - от создания чипов до аренды вычислительных мощностей.

Компания уже сотрудничает с Microsoft и Amazon, помогая им развивать облачные платформы для обучения моделей. Инвестиции в стартапы вроде xAI позволяют ей закрепиться и на уровне конечных ИИ-продуктов, что создаёт эффект синергии: железо и софт развиваются одновременно.

Плюсы и минусы ИИ-бума для Nvidia

Плюсы Минусы Рост спроса на GPU и серверы Риск перегрева рынка Расширение партнёрств с ИИ-компаниями Зависимость от крупных клиентов Лидерство в архитектурах ИИ Рост конкуренции со стороны AMD и Intel Расширение влияния через инвестиции Возможные регуляторные ограничения Потенциал для новых сервисов Высокие затраты на R&D

FAQ

Почему Хуанг сожалеет о недоинвестировании в xAI?

Он считает, что стартап Маска обладает исключительным потенциалом и мог бы стать стратегическим партнёром Nvidia в области генеративного ИИ.

Можно ли ожидать новых инвестиций Nvidia в xAI?

Вполне вероятно. По словам Хуанга, компания открыта к дальнейшему финансированию перспективных проектов в сфере ИИ.

В чём ключевое отличие нынешнего ИИ-бума от "пузыря доткомов"?

Спрос на технологии ИИ подкреплён реальными продуктами и практическими кейсами, а не спекуляцией.

Мифы и правда

Миф: ИИ — временный тренд.

Правда: Технологии уже стали базовой инфраструктурой экономики.

Миф: Nvidia зарабатывает только на видеокартах.

Правда: Основной доход компании идёт от серверных GPU и решений для ИИ.

Миф: Маск конкурирует с Nvidia.

Правда: xAI использует чипы Nvidia и является её клиентом.

3 интересных факта

• В 2025 году Nvidia впервые стала самой дорогой компанией мира, обогнав Apple.

• Стартап xAI использует GPU H100 и GB200 Grace Hopper — флагманские процессоры Nvidia.

• Хуанг и Маск знакомы более 20 лет: Nvidia поставляла видеочипы ещё для первых электромобилей Tesla.