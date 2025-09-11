Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Nvidia
Nvidia
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 2:17

Миллион токенов за раз: как новый чип Nvidia меняет правила игры

Nvidia представила Rubin CPX для работы с языковыми и мультимодальными моделями

Nvidia представила Rubin CPX - новый графический процессор, разработанный специально для работы с языковыми и мультимодальными моделями. Его главное отличие — поддержка контекста свыше 1 миллиона токенов, что в несколько раз превосходит возможности даже самых передовых систем на сегодняшний день.

Ключевые особенности

  • Disaggregated inference - архитектура, где разные GPU обрабатывают отдельные части задачи, а затем объединяют результаты. Такой подход снижает задержки и повышает эффективность.

  • Оптимизация под инференс: Rubin CPX предназначен не для обучения, а для ускорения работы уже готовых моделей.

  • Возможности: анализ длинных документов, генерация видео и мультимедиа, работа с большими кодовыми базами, поддержка длительных диалогов.

Значение для отраслей

Миллионный контекст открывает новые сценарии:

  • Юриспруденция - анализ сотен страниц законов и контрактов.

  • Медицина - сопоставление больших массивов данных для диагностики.

  • IT - работа с целыми проектами, а не с отдельными файлами.

  • Креативные индустрии - длинные видеоролики, мультимедийные проекты, цельные истории.

Влияние на рынок

Rubin CPX должен стать ключевым элементом масштабирования ИИ следующего поколения, сделав внедрение моделей дешевле и быстрее. Nvidia фактически задаёт новый стандарт, где длинный контекст перестаёт быть экспериментом и превращается в норму.

Когда ждать

Выход GPU запланирован на конец 2026 года. Но уже сейчас очевидно: Rubin CPX может стать переломным продуктом для всей индустрии ИИ.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Смартфон на каждый день за 8 тысяч рублей — бюджетник, в котором есть всё, что нужно вчера в 17:56

Обзор POCO C85: узнаем, как аккумулятор на 6000 мАч, IPS-экран и 50 МП камера делают его идеальным выбором для повседневного использования.

Читать полностью » Можно ли обмануть iPhone, заменив аккумулятор на новый? Всё, что нужно знать вчера в 15:47

Вы теряете заряд на вашем iPhone? Узнайте, как правильно заменить аккумулятор, сохранить данные и избежать проблем с новыми моделями!

Читать полностью » Carbon представит новую технологию постобработки 3D-печати на Formnext 2025 во Франкфурте вчера в 14:38

Больше не нужно тратить часы на шлифовку: производители в шоке от новинки Carbon

Carbon представит на Formnext технологию, которая изменит представление о постобработке 3D-печати, сделав её быстрее, чище и доступнее для серийного производства.

Читать полностью » Нейросеть от Google без подписки: что можно делать бесплатно и за что нужно заплатить вчера в 13:42

Нейросеть Gemini доступна для всех, но что скрывается за границами бесплатной версии? Узнайте, стоит ли оформлять подписку на Google AI!

Читать полностью » Эксперты: Apple делает ставку на железо вместо гонки в сфере ИИ вчера в 12:28

iPhone Air и часы с тонометром: чего не хватало на презентации Apple

Apple представила новые гаджеты, но почти не сказала ни слова об ИИ. Почему компания сознательно обходит стороной гонку, в которую бросились Google и OpenAI?

Читать полностью » Google запретит сторонние приложения на Android: Сбербанк больше не установить? вчера в 11:39

С сентября 2026 года Google вводит новые правила, ограничивающие установку сторонних приложений на Android, что ожидает пользователей и разработчиков?

Читать полностью » TikTok сообщил о 200 млн пользователей в Европе вчера в 10:34

Из 32 стран в миллиарды: как TikTok стал главным приложением поколения

TikTok превысил 200 млн пользователей в Европе, но рост популярности сопровождается рекордными штрафами и давлением со стороны США и ЕС.

Читать полностью » Новый OnePlus с мощной начинкой и низкой ценой: он может стать убийцей флагманов вчера в 9:36

OnePlus 15 — новый флагман, предлагает мощные характеристики за доступную цену. Узнайте, как он собирается конкурировать с дорогими устройствами!

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Разведения гантелей лежа укрепляют грудные мышцы и улучшают симметрию — эксперты
Туризм

Национальные парки США ежегодно принимают сотни миллионов туристов
Садоводство

Посадка груши — ошибка 90% садоводов: агрономы назвали сроки восстановления грунта
Наука

Экспедиция Legambiente и Cipra Italia выявила ускоренное таяние альпийских ледников
Авто и мото

Стоимость обучения в автошколах России выросла на 20% с начала 2025 года — данные аналитиков
Еда

Шеф-повар Том Харрис рассказал об альтернативных способах использования коричневого соуса
Питомцы

Эвтаназия питомцев: когда врачи считают её единственным способом избавить от боли
Красота и здоровье

Минздрав допустил смягчение правил целевого обучения студентов-медиков ко второму чтению в Госдуме
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet