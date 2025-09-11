Миллион токенов за раз: как новый чип Nvidia меняет правила игры
Nvidia представила Rubin CPX - новый графический процессор, разработанный специально для работы с языковыми и мультимодальными моделями. Его главное отличие — поддержка контекста свыше 1 миллиона токенов, что в несколько раз превосходит возможности даже самых передовых систем на сегодняшний день.
Ключевые особенности
-
Disaggregated inference - архитектура, где разные GPU обрабатывают отдельные части задачи, а затем объединяют результаты. Такой подход снижает задержки и повышает эффективность.
-
Оптимизация под инференс: Rubin CPX предназначен не для обучения, а для ускорения работы уже готовых моделей.
-
Возможности: анализ длинных документов, генерация видео и мультимедиа, работа с большими кодовыми базами, поддержка длительных диалогов.
Значение для отраслей
Миллионный контекст открывает новые сценарии:
-
Юриспруденция - анализ сотен страниц законов и контрактов.
-
Медицина - сопоставление больших массивов данных для диагностики.
-
IT - работа с целыми проектами, а не с отдельными файлами.
-
Креативные индустрии - длинные видеоролики, мультимедийные проекты, цельные истории.
Влияние на рынок
Rubin CPX должен стать ключевым элементом масштабирования ИИ следующего поколения, сделав внедрение моделей дешевле и быстрее. Nvidia фактически задаёт новый стандарт, где длинный контекст перестаёт быть экспериментом и превращается в норму.
Когда ждать
Выход GPU запланирован на конец 2026 года. Но уже сейчас очевидно: Rubin CPX может стать переломным продуктом для всей индустрии ИИ.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru