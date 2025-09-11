Миллион токенов за раз: как новый чип Nvidia меняет правила игры

Nvidia представила Rubin CPX - новый графический процессор, разработанный специально для работы с языковыми и мультимодальными моделями. Его главное отличие — поддержка контекста свыше 1 миллиона токенов, что в несколько раз превосходит возможности даже самых передовых систем на сегодняшний день.

Ключевые особенности

Disaggregated inference - архитектура, где разные GPU обрабатывают отдельные части задачи, а затем объединяют результаты. Такой подход снижает задержки и повышает эффективность.

Оптимизация под инференс : Rubin CPX предназначен не для обучения, а для ускорения работы уже готовых моделей.

Возможности: анализ длинных документов, генерация видео и мультимедиа, работа с большими кодовыми базами, поддержка длительных диалогов.

Значение для отраслей

Миллионный контекст открывает новые сценарии:

Юриспруденция - анализ сотен страниц законов и контрактов.

Медицина - сопоставление больших массивов данных для диагностики.

IT - работа с целыми проектами, а не с отдельными файлами.

Креативные индустрии - длинные видеоролики, мультимедийные проекты, цельные истории.

Влияние на рынок

Rubin CPX должен стать ключевым элементом масштабирования ИИ следующего поколения, сделав внедрение моделей дешевле и быстрее. Nvidia фактически задаёт новый стандарт, где длинный контекст перестаёт быть экспериментом и превращается в норму.

Когда ждать

Выход GPU запланирован на конец 2026 года. Но уже сейчас очевидно: Rubin CPX может стать переломным продуктом для всей индустрии ИИ.