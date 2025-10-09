Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Соревнование GPU для ИИ
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Олег Белов Опубликована сегодня в 5:36

Япония строит новую цивилизацию ИИ: Nvidia и Fujitsu берутся за невозможное

В Японии стартовал масштабный проект по созданию новой инфраструктуры искусственного интеллекта: компании Nvidia и Fujitsu объявили о начале стратегического партнёрства, направленного на развитие ИИ и робототехники в промышленности, медицине и других ключевых отраслях.

Япония как центр новой ИИ-инфраструктуры

Соглашение было представлено в Токио на совместной пресс-конференции генеральных директоров — Дженсена Хуана из Nvidia и Такахито Токиты из Fujitsu. Компании заявили, что проект станет основой для ускоренного внедрения искусственного интеллекта в экономику страны и послужит моделью для других регионов мира.

"Промышленная революция в сфере ИИ началась, и мы должны создать инфраструктуру для ее поддержки в Японии и по всему миру", — заявил генеральный директор Nvidia Дженсен Хуан.

В рамках сотрудничества стороны намерены построить систему, способную адаптироваться под конкретные отрасли и обучаться на собственных данных.

Самообучающиеся ИИ-агенты и отраслевые решения

Главной задачей партнёров станет создание "саморазвивающихся" ИИ-агентов, способных учиться на опыте и автоматизировать сложные процессы. Для этого Fujitsu предоставит свои центральные процессоры и технологии оркестрации вычислений, а Nvidia — мощные графические ускорители, лежащие в основе большинства современных генеративных моделей.

В планах — активное применение решений в трёх направлениях:

  1. Здравоохранение - ускорение диагностики и обработка медицинских изображений с помощью нейросетей.

  2. Производство - повышение точности и скорости автоматизированных систем, оптимизация логистики.

  3. Робототехника - развитие промышленных и сервисных роботов, способных работать совместно с человеком.

"Объединяя передовые технологии обеих компаний, мы разработаем и предоставим полнофункциональную ИИ-инфраструктуру, начиная с таких секторов, как производство, где Япония является мировым лидером", — заявил генеральный директор Fujitsu Такахито Токита.

По его словам, партнёрство будет постепенно расширяться, охватывая высокопроизводительные вычисления и квантовые технологии.

Фокус на робототехнике

Хотя детали проекта пока не разглашаются, известно, что особое внимание уделяется робототехническим системам. В качестве возможного партнёра рассматривается компания Yaskawa Electric, один из крупнейших производителей промышленных роботов в Японии.

Именно в этом секторе Fujitsu и Nvidia видят возможность объединить вычислительные мощности и алгоритмы, чтобы создавать "умные" машины, способные взаимодействовать с людьми и самостоятельно обучаться.

Сроки и амбиции

Компании обозначили 2030 год как ориентир для завершения первого этапа — создания новой базы искусственного интеллекта в Японии. В долгосрочной перспективе партнёрство должно привести к формированию экосистемы, способной обеспечивать как локальные, так и международные проекты в сфере ИИ.

"Вместе мы создаем инфраструктуру для эпохи ИИ", — добавил Хуан.

Проект отражает глобальные тенденции: Япония стремится вернуть себе роль технологического лидера, а ИИ становится новым драйвером индустриальной трансформации.

Ответ на вызовы генеративного ИИ

Fujitsu подчеркнула, что инициатива направлена на снижение барьеров, мешающих широкому внедрению искусственного интеллекта. Сегодня генеративные модели требуют колоссальных вычислительных ресурсов и затрат, что делает их доступными в основном для крупных корпораций. Новая инфраструктура должна изменить этот баланс, предоставив бизнесу среднего уровня инструменты для интеграции ИИ в повседневные процессы.

Проект также рассматривается как шаг к децентрализации вычислительных мощностей — вместо одного центра данных появятся распределённые узлы, адаптированные под конкретные задачи. Это поможет снизить затраты и повысить надёжность систем.

Глобальный контекст и значение для рынка

Запуск совместной инициативы совпал с рекордным ростом капитализации Nvidia: на этой неделе компания впервые превысила отметку в 4,5 триллиона долларов, став самой дорогой технологической корпорацией мира. Её видеопроцессоры стали фактическим стандартом для всех платформ искусственного интеллекта — от дата-центров до бытовых устройств.

Fujitsu, со своей стороны, стремится укрепить позиции на фоне растущего интереса к ИИ-решениям в Азии. Компания активно инвестирует в развитие квантовых вычислений, высокопроизводительных систем и облачных технологий. Партнёрство с Nvidia позволяет объединить вычислительную мощность с глубокой отраслевой экспертизой.

А что если…

Что, если новая ИИ-инфраструктура, создаваемая в Японии, станет отправной точкой для глобального стандарта управления "умными" агентами? Тогда этот проект может изменить не только промышленность, но и подход к распределённым вычислениям в целом.

Если раньше страны конкурировали в создании суперкомпьютеров, то теперь они будут соревноваться за право стать центром развития искусственного интеллекта. И, судя по амбициям Nvidia и Fujitsu, у Японии есть шанс оказаться среди лидеров новой технологической эпохи.

