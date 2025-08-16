Роботы-мыслители грядут: Nvidia представила Cosmos Reason с человеческим интеллектом

Nvidia анонсировала Cosmos Reason — новую генеративную модель искусственного интеллекта (genAI), которая способна помочь роботам принимать решения, анализируя окружающую среду с уровнем рассуждений, близким к человеческому. Этот инновационный подход открывает новые горизонты в развитии робототехники, делая роботов более адаптивными, умными и способными справляться со сложными и непредсказуемыми задачами.

Cosmos Reason относится к классу языковых моделей зрения (VLM — Vision Language Model). В отличие от традиционных моделей ИИ, которые обрабатывают только текст или изображения по отдельности, VLM способны анализировать видео и графические данные, понимать происходящее в реальном времени и делать логические выводы. Это позволяет роботам не просто выполнять заранее заданные команды, а гибко реагировать на изменяющиеся условия.

"Мы хотим, чтобы роботы думали так, как это делают люди, и принимали решения с простым здравым смыслом", — пояснил Преподобный Лебаредян, вице-президент Nvidia по Omniverse и технологиям моделирования, подчеркивая амбиции компании в области развития ИИ для роботов.

Несмотря на свою продвинутость, модель Cosmos Reason является относительно "легкой" по меркам ИИ — всего 7 миллиардов параметров. Это делает ее пригодной для работы не только в роботах, но и в широком спектре других интеллектуальных устройств, таких как камеры видеонаблюдения, светофоры и промышленное оборудование.

Принцип работы: построение логических цепочек

Представьте себе робота, который видит сцену и "понимает" ее. Он может определить, что для приготовления тоста ему понадобится тостер, масло и тарелка для подачи. Cosmos Reason связывает такие элементы в логическую цепочку, даже если робот никогда раньше не сталкивался с подобной ситуацией, демонстрируя способность к рассуждению и обучению.

В основе робототехники обычно выделяют два основных направления: VLM — для понимания инструкций и построения плана действий, и язык зрения — для быстрого реагирования и "мышечной памяти" робота. Cosmos Reason объединяет эти возможности, предлагая более глубокие рассуждения.

Cosmos Reason не только понимает инструкции и планирует действия, но и добавляет способность к более глубоким рассуждениям, включая оценку физических взаимодействий и мотивов участников сцены. Это значительно расширяет возможности роботов.

Доступность и оборудование: возможности и ограничения

Модель с открытым исходным кодом уже доступна для скачивания на GitHub, что позволяет разработчикам экспериментировать с ней и интегрировать в свои проекты. Однако, следует учитывать, что Cosmos Reason работает только на оборудовании Nvidia.

Компания Nvidia предлагает для работы с Cosmos Reason компьютер Jetson Thor DGX, предназначенный для роботов, а также новые графические процессоры RTX Pro 6000, 4000 и 2000 на архитектуре Blackwell, обеспечивая необходимую производительность.

Cosmos Reason является частью линейки продуктов Nvidia Omniverse — платформы для создания цифровых копий реальных объектов. Эти виртуальные модели используются, в том числе, для генерации синтетических данных, на которых обучаются системы ИИ, что ускоряет процесс разработки и тестирования.

Созданный ИИ может стать основой для нового поколения роботов, способных действовать в реальном мире почти как люди, адаптироваться к неожиданным ситуациям, работать в сложных условиях и принимать решения на основе логики и контекста, а не только по заранее прописанным правилам, обещая революционные изменения в различных отраслях.

Интересные факты об искусственном интеллекте:

Первая программа ИИ была создана в 1951 году.

Термин "искусственный интеллект” был придуман в 1956 году.

Машинное обучение — один из основных методов, используемых в ИИ.

ИИ применяется в различных областях, от медицины до финансов.

Nvidia Cosmos Reason — это инновационная разработка, которая приближает нас к созданию роботов, способных рассуждать и действовать как люди. Благодаря своей способности анализировать окружающую среду и принимать решения на основе логики, эта модель открывает новые перспективы для развития робототехники и может оказать значительное влияние на нашу жизнь.