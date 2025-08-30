Никакой сложной выпечки: как собрать шикарный торт без мастики и коржей-безе

Что может быть лучше домашней выпечки, которая наполняет дом уютом и собирает близких за одним столом? Торт "Белочка" — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный ореховый вкус и нежную текстуру. Его можно приготовить к празднику или просто порадовать семью в выходной день.

Ингредиенты

3 яйца,

1,5 стакана грецких орехов (или других — фундука, миндаля, бразильских),

1 стакан сахара,

2 стакана муки,

200 г сливочного масла,

70 г жирной сметаны или сливок,

1 ч. л. разрыхлителя,

щепотка соли.

400 г вареной сгущёнки,

200 г сливочного масла,

2 ст. л. сметаны.

Шаги приготовления

Очистите и обжарьте орехи на сухой сковороде до лёгкой румяности — но не пережаривайте, иначе появится горечь. Муку просейте, масло и сгущёнку заранее достаньте из холодильника.

Растопите масло и дайте ему остыть. Измельчите орехи в блендере или мясорубке. Смешайте их с мукой, разрыхлителем и солью. Взбейте яйца с сахаром до пышности, добавьте сметану, растопленное масло, а затем постепенно вводите орехово-мучную смесь. Тесто должно быть густым.

Выкладывайте тесто ложкой на пергамент в форме, разравнивайте. Выпекайте при 200°C около 15-20 минут до золотистого цвета. Дайте коржам полностью остыть — в горячем виде они хрупкие. Взбейте размягчённое масло со сгущёнкой, добавьте сметану и ещё раз перемешайте. Охладите крем в холодильнике, чтобы загустел.

Промажьте коржи кремом, соберите торт. Украсьте верх и бока по желанию: орехами, крошкой, шоколадом или кокосовой стружкой. Дайте торту пропитаться хотя бы час при комнатной температуре, а затем уберите в холодильник. Идеально, если он постоит там 8-10 часов — так вкус раскроется полностью.