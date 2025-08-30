Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Торт "Сметанник"
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 6:19

Никакой сложной выпечки: как собрать шикарный торт без мастики и коржей-безе

Как приготовить торт Белочка: классический рецепт

Что может быть лучше домашней выпечки, которая наполняет дом уютом и собирает близких за одним столом? Торт "Белочка" — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный ореховый вкус и нежную текстуру. Его можно приготовить к празднику или просто порадовать семью в выходной день.

Ингредиенты

  • 3 яйца,
  • 1,5 стакана грецких орехов (или других — фундука, миндаля, бразильских),
  • 1 стакан сахара,
  • 2 стакана муки,
  • 200 г сливочного масла,
  • 70 г жирной сметаны или сливок,
  • 1 ч. л. разрыхлителя,
  • щепотка соли.
  • 400 г вареной сгущёнки,
  • 200 г сливочного масла,
  • 2 ст. л. сметаны.

Шаги приготовления

Очистите и обжарьте орехи на сухой сковороде до лёгкой румяности — но не пережаривайте, иначе появится горечь. Муку просейте, масло и сгущёнку заранее достаньте из холодильника.

Растопите масло и дайте ему остыть. Измельчите орехи в блендере или мясорубке. Смешайте их с мукой, разрыхлителем и солью. Взбейте яйца с сахаром до пышности, добавьте сметану, растопленное масло, а затем постепенно вводите орехово-мучную смесь. Тесто должно быть густым.

Выкладывайте тесто ложкой на пергамент в форме, разравнивайте. Выпекайте при 200°C около 15-20 минут до золотистого цвета. Дайте коржам полностью остыть — в горячем виде они хрупкие. Взбейте размягчённое масло со сгущёнкой, добавьте сметану и ещё раз перемешайте. Охладите крем в холодильнике, чтобы загустел.

Промажьте коржи кремом, соберите торт. Украсьте верх и бока по желанию: орехами, крошкой, шоколадом или кокосовой стружкой. Дайте торту пропитаться хотя бы час при комнатной температуре, а затем уберите в холодильник. Идеально, если он постоит там 8-10 часов — так вкус раскроется полностью.

Читайте также

Рецепт макового пирога с дрожжевым тестом: советы от шеф-поваров сегодня в 6:30

Не просто выпечка: скрытый смысл формы, превращающий обычный пирог в кулинарный шедевр

Узнайте, как приготовить невероятно нежный и красивый маковый пирог. Простые шаги, дрожжевое тесто и эффектная подача — идеально для праздника!

Читать полностью » Как приготовить салат с пекинской капустой и ветчиной за 30 минут сегодня в 2:37

Секретный ингредиент для идеального салата: что скрывается за простотой рецепта

Откройте секрет идеального лёгкого салата! Всего 30 минут, и на вашем столе — хрустящее сочетание пекинской капусты, ветчины и огурца. Вкусно, быстро, универсально.

Читать полностью » Заливное из курицы: основные этапы и рекомендации по приготовлению сегодня в 2:31

Кулинарная магия: как курица и морковь превращаются в прозрачный бриллиант на вашем столе

Узнайте, как приготовить эффектное заливное из курицы с желатином. Это простое и вкусное блюдо станет настоящим украшением вашего стола на любом празднике!

Читать полностью » Приготовление травяной соли из петрушки, укропа и базилика — пошаговый рецепт сегодня в 2:16

Кулинарный трюк: щепотка соли и горсть трав превращаются во вкусовую пыль для любого блюда

Травяная соль сохраняет свежесть зелени на месяцы вперёд и превращается в универсальную приправу для блюд — от мяса и рыбы до хлеба и даже попкорна.

Читать полностью » Запекание фаршированных грибов: технология приготовления для предотвращения раскисания сегодня в 1:25

Курица и грибы против пиццы: какая закуска выигрывает в битве за внимание гостей

Узнайте, как быстро и просто приготовить шампиньоны, фаршированные курицей и сыром. Этот рецепт станет настоящей находкой для любителей ароматной еды!

Читать полностью » Гордон Рамзи рассказал, как сделать омлет мягким и ароматным сегодня в 1:22

Омлет по-новому: одна простая хитрость делает его в разы вкуснее

Обычный омлет превращается в изысканное блюдо, если добавить всего один ингредиент. Этот секрет удивил TikTok и изменит ваш завтрак.

Читать полностью » Как запечь овощи в сметане: советы по выбору ингредиентов и технике сегодня в 1:19

Запеченные овощи в сметане: легкий способ сделать ужин полезным и вкусным

Запеченные овощи в сметане — это простое и вкусное блюдо, которое можно легко подготовить. Узнайте, как разнообразить свой стол с помощью этого рецепта!

Читать полностью » Шеф Дебби Тео: лакса в Малайзии превратилась в гастрономическую роскошь сегодня в 1:17

Этот суп называют символом Юго-Восточной Азии — попробовав раз, возвращаются снова

Карри-лакса — суп с лапшой, который называют гастрономической легендой. Его острый, насыщенный вкус покорил Азию и теперь завоёвывает Европу.

Читать полностью »

