Орехи и сухофрукты
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:12

Шоколад или орехи: что насытит быстрее и полезнее

Эксперт: горсть орехов помогает отказаться от шоколада и тортов

Справиться с тягой к сладкому можно без жёстких ограничений и с пользой для организма. Диетолог Елена Соломатина в беседе с "Москва 24" назвала продукт, который помогает снизить желание тянуться к шоколаду и тортам.

Орехи вместо сладостей

По словам специалиста, отличной заменой сладкому являются орехи. Они богаты белком, благодаря которому дольше сохраняется чувство сытости. Лучше всего есть их в первой половине дня.

Если захочется перекусить кусочком торта или шоколадкой, сначала стоит съесть горсть орехов — тяга к сладкому значительно снизится.

Польза и предостережения

Несмотря на высокую калорийность, орехи не повышают уровень сахара в крови, что делает их хорошим выбором для перекуса. Однако врач предупредила: людям с заболеваниями поджелудочной железы и желчного пузыря от них лучше отказаться.

Таким образом, горсть орехов утром или в момент, когда тянет на сладкое, помогает контролировать аппетит и формировать более здоровые пищевые привычки.

