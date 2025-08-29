Фитиновая кислота против витаминов: как замачивание превращает орехи в суперфуд — секреты от диетолога

Исследования, проведённые испанскими учёными, подтвердили положительное влияние орехов на здоровье мозга. В частности, было установлено, что регулярное употребление орехов снижает риск развития деменции у пожилых людей.

Особенно эффективными оказались несолёные и необработанные кешью и миндаль. Эти результаты вызывают интерес у специалистов по питанию и медицине, поскольку показывают важность включения орехов в ежедневный рацион для профилактики возрастных когнитивных нарушений.

Польза орехов для мозга и организма

Диетолог Ирина Писарева в своём интервью рассказала о том, сколько орехов необходимо употреблять для получения максимальной пользы. По её словам, оптимальной дозой считается около 25-30 граммов в день. Такой объём обеспечивает организм необходимыми микроэлементами и витаминами без риска переедания или негативных последствий для здоровья.

Писарева подчеркнула, что важно выбирать именно натуральные орехи без соли и обработки. Солёные или жареные орехи могут содержать добавки и консерванты, которые снижают их полезность. Также рекомендуется предварительно замачивать орехи — это помогает избавиться от фитиновой кислоты, которая мешает усвоению микроэлементов организмом. Замачивание способствует более эффективному использованию питательных веществ из орехов.

Что содержат орехи?

Эксперт отметила, что в составе орехов присутствуют омега-3 жирные кислоты, витамины группы B, витамин E и фолиевая кислота. Эти компоненты играют важную роль в поддержании здоровья нервной системы и мозга. Омега-3 жирные кислоты способствуют улучшению когнитивных функций и памяти, а витамины помогают бороться с воспалительными процессами и стрессом.

Кроме того, регулярное употребление орехов способствует снижению уровня стресса и нервного напряжения. Это особенно важно для пожилых людей, у которых риск развития деменции увеличивается с возрастом. Включение небольшого количества орехов в рацион может стать простым и вкусным способом поддержать здоровье мозга.

Рекомендации по употреблению

Ирина Писарева советует включать орехи в ежедневное меню как часть сбалансированного рациона. Лучше всего есть их во время завтрака или перекуса — так организм сможет лучше усвоить все полезные вещества. Важно помнить о размере порции: 25-30 граммов — это примерно горсть орехов.

Также стоит учитывать индивидуальные особенности организма: у некоторых людей возможна аллергия на определённые виды орехов. Перед регулярным включением их в рацион рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом.

Интересные факты по теме

1. Исследование Гарвардского университета показало, что люди, регулярно употребляющие орехи, имеют на 20% меньший риск развития когнитивных нарушений с возрастом.

2. В странах Средиземноморья традиционно используют миндаль и кешью как часть диеты для поддержания умственного здоровья у пожилых.

3. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), добавление орехов в рацион помогает снизить уровень холестерина и улучшить работу сердечно-сосудистой системы.