Болезнь отступает быстрее, если есть это: врачи раскрыли неожиданный секрет выздоровления
Во время простуды или вирусной инфекции многие стараются лечиться привычными средствами — таблетками, чаем с лимоном и отдыхом. Но важнейшая часть восстановления часто остаётся без внимания — питание. Именно то, что человек ест в разные периоды болезни, может либо ускорить выздоровление, либо, наоборот, замедлить процесс. Диетолог и нутрициолог Роман Пристанский объяснил, как адаптировать рацион в зависимости от состояния организма.
Почему питание так важно при болезни
Когда иммунная система борется с вирусом, организму требуется огромное количество энергии и строительного материала для восстановления клеток. При этом ресурсы быстро расходуются — особенно если есть температура, воспаление и потеря аппетита.
Неправильное питание в этот момент может усугубить усталость, вызвать обезвоживание и даже затянуть болезнь. Поэтому подход к еде в такие дни должен быть осознанным — без переедания, но и без длительного голодания.
"Важно правильно определить стадию заболевания и действовать в соответствии с ней", — отметил диетолог и нутрициолог Роман Пристанский.
Две стадии болезни: разные цели — разное питание
Эксперт разделяет болезнь условно на два состояния: с температурой и без неё.
Каждое из них требует разного подхода к рациону.
Когда повышается температура
Если у человека жар, значит, в организме идёт активный воспалительный процесс. Клетки повреждаются, иммунитет работает на пределе, а энергозатраты возрастают.
"Повышение температуры говорит о воспалительном процессе и разрушении клеток. В этом случае организму нужно восстановление", — пояснил диетолог.
Чтобы поддержать силы, важно включить в рацион продукты, богатые белками и углеводами. Белок помогает восстанавливать ткани, а углеводы дают энергию для работы иммунной системы.
К полезным источникам белка относятся:
-
куриное мясо, индейка, крольчатина;
-
рыба и морепродукты;
-
яйца;
-
молочные продукты — творог, кефир, йогурт без сахара.
Углеводы лучше получать из круп — риса, овсянки, гречки, а также овощей и фруктов.
Кроме того, в этот период особенно важно пить воду. Температура ускоряет обмен веществ, усиливает потоотделение и может привести к обезвоживанию. Вода помогает выводить токсины и облегчает работу печени и почек.
Когда температура нормальная, но есть слабость
Если болезнь проявляется ломотой, першением в горле, но без жара — это сигнал вирусной активности. Здесь задача питания другая: не перегружать пищеварение и дать организму силы для борьбы.
"Отсутствие температуры, слабость, ломота и першение в горле свидетельствуют о вирусной активности", — сказал диетолог и нутрициолог Роман Пристанский.
В этот момент Пристанский советует временно исключить белок и сделать акцент на углеводах. Белковая пища требует больше энергии на переваривание, что может замедлить восстановление. А вот углеводы, наоборот, обеспечивают лёгкую энергию для клеток и не перегружают желудок.
Лучше выбирать:
-
каши на воде,
-
овощные супы,
-
фрукты, мёд, компоты,
-
отварной картофель или бананы.
Такой режим питания можно соблюдать один-два вечера, пока вирусная фаза не перейдёт в активное восстановление.
Как правильно организовать питание при болезни
Чтобы питание действительно помогало, а не мешало выздоровлению, стоит соблюдать несколько простых правил:
-
Дробное питание. Ешьте чаще, но меньшими порциями — каждые 3-4 часа. Это снижает нагрузку на желудок и обеспечивает постоянное поступление энергии.
-
Минимум жареного и жирного. Такие блюда усложняют переваривание и могут вызывать тошноту при высокой температуре.
-
Тёплое, но не горячее. Горячая еда раздражает слизистую горла, а холодная — ослабляет местный иммунитет.
-
Больше жидкости. Вода, травяные чаи, морсы и лёгкие бульоны помогут поддерживать баланс жидкости.
-
Витамины и микроэлементы. Особенно полезны витамин С (цитрусовые, шиповник, брокколи), цинк (тыквенные семечки, орехи) и селен (рыба, яйца).
Ошибка → Последствие → Альтернатива
Ошибка: отказываться от еды при повышенной температуре.
Последствие: ослабление иммунитета, дефицит энергии и замедление восстановления.
Альтернатива: лёгкие белковые блюда и жидкость каждые 3-4 часа.
Ошибка: обильное потребление белка в начале вирусной инфекции.
Последствие: перегрузка печени, упадок сил, тяжесть в желудке.
Альтернатива: углеводное питание на 1-2 дня — каши, овощные супы, тёплые напитки.
Ошибка: пить только чай или кофе.
Последствие: обезвоживание, повышенная температура, головная боль.
Альтернатива: простая вода, морс, травяной чай, раствор электролитов.
А что если болезнь затянулась
Если симптомы не проходят дольше недели, питание должно стать более насыщенным, но при этом сбалансированным.
На этапе выздоровления важно вернуть белки, добавить больше овощей и фруктов. Полезно включить в рацион кисломолочные продукты — они восстанавливают микрофлору кишечника, которая часто страдает после болезни и приёма лекарств.
При длительной слабости помогают продукты с железом и магнием: говядина, гречка, шпинат, орехи. Они поддерживают работу мышц и нервной системы, возвращают энергию.
А чтобы ускорить восстановление, стоит пить не только воду, но и домашние морсы, травяные отвары — например, шиповник или липовый цвет.
Таблица "Плюсы и минусы" разных типов питания при болезни
|Тип питания
|Плюсы
|Минусы
|Белковое (при температуре)
|Восстанавливает ткани, поддерживает иммунитет
|Может быть тяжёлым при слабом аппетите
|Углеводное (при вирусной активности)
|Даёт энергию, снижает нагрузку на ЖКТ
|Не подходит при длительном применении
|Смешанное (на этапе восстановления)
|Баланс питательных веществ
|Требует контроля калорийности
Мифы и правда
Миф 1. «Во время болезни нужно есть как можно больше».
Правда: переедание перегружает организм и замедляет выздоровление. Лучше есть часто, но понемногу.
Миф 2. «Если нет аппетита, можно ничего не есть».
Правда: голодание ослабляет иммунитет, особенно при высокой температуре.
Миф 3. «Молоко помогает при простуде».
Правда: тёплое молоко может быть полезно, но при обильной слизи в дыхательных путях оно увеличивает вязкость и мешает отхаркиванию.
