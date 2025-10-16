Болезнь отступает быстрее, если есть это: врачи раскрыли неожиданный секрет выздоровления

Во время простуды или вирусной инфекции многие стараются лечиться привычными средствами — таблетками, чаем с лимоном и отдыхом. Но важнейшая часть восстановления часто остаётся без внимания — питание. Именно то, что человек ест в разные периоды болезни, может либо ускорить выздоровление, либо, наоборот, замедлить процесс. Диетолог и нутрициолог Роман Пристанский объяснил, как адаптировать рацион в зависимости от состояния организма.

Почему питание так важно при болезни

Когда иммунная система борется с вирусом, организму требуется огромное количество энергии и строительного материала для восстановления клеток. При этом ресурсы быстро расходуются — особенно если есть температура, воспаление и потеря аппетита.

Неправильное питание в этот момент может усугубить усталость, вызвать обезвоживание и даже затянуть болезнь. Поэтому подход к еде в такие дни должен быть осознанным — без переедания, но и без длительного голодания.

"Важно правильно определить стадию заболевания и действовать в соответствии с ней", — отметил диетолог и нутрициолог Роман Пристанский.

Две стадии болезни: разные цели — разное питание

Эксперт разделяет болезнь условно на два состояния: с температурой и без неё.

Каждое из них требует разного подхода к рациону.

Когда повышается температура

Если у человека жар, значит, в организме идёт активный воспалительный процесс. Клетки повреждаются, иммунитет работает на пределе, а энергозатраты возрастают.

"Повышение температуры говорит о воспалительном процессе и разрушении клеток. В этом случае организму нужно восстановление", — пояснил диетолог.

Чтобы поддержать силы, важно включить в рацион продукты, богатые белками и углеводами. Белок помогает восстанавливать ткани, а углеводы дают энергию для работы иммунной системы.

К полезным источникам белка относятся:

куриное мясо, индейка, крольчатина;

рыба и морепродукты;

яйца;

молочные продукты — творог, кефир, йогурт без сахара.

Углеводы лучше получать из круп — риса, овсянки, гречки, а также овощей и фруктов.

Кроме того, в этот период особенно важно пить воду. Температура ускоряет обмен веществ, усиливает потоотделение и может привести к обезвоживанию. Вода помогает выводить токсины и облегчает работу печени и почек.

Когда температура нормальная, но есть слабость

Если болезнь проявляется ломотой, першением в горле, но без жара — это сигнал вирусной активности. Здесь задача питания другая: не перегружать пищеварение и дать организму силы для борьбы.

"Отсутствие температуры, слабость, ломота и першение в горле свидетельствуют о вирусной активности", — сказал диетолог и нутрициолог Роман Пристанский.

В этот момент Пристанский советует временно исключить белок и сделать акцент на углеводах. Белковая пища требует больше энергии на переваривание, что может замедлить восстановление. А вот углеводы, наоборот, обеспечивают лёгкую энергию для клеток и не перегружают желудок.

Лучше выбирать:

каши на воде,

овощные супы,

фрукты, мёд, компоты,

отварной картофель или бананы.

Такой режим питания можно соблюдать один-два вечера, пока вирусная фаза не перейдёт в активное восстановление.

Как правильно организовать питание при болезни

Чтобы питание действительно помогало, а не мешало выздоровлению, стоит соблюдать несколько простых правил:

Дробное питание. Ешьте чаще, но меньшими порциями — каждые 3-4 часа. Это снижает нагрузку на желудок и обеспечивает постоянное поступление энергии. Минимум жареного и жирного. Такие блюда усложняют переваривание и могут вызывать тошноту при высокой температуре. Тёплое, но не горячее. Горячая еда раздражает слизистую горла, а холодная — ослабляет местный иммунитет. Больше жидкости. Вода, травяные чаи, морсы и лёгкие бульоны помогут поддерживать баланс жидкости. Витамины и микроэлементы. Особенно полезны витамин С (цитрусовые, шиповник, брокколи), цинк (тыквенные семечки, орехи) и селен (рыба, яйца).

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: отказываться от еды при повышенной температуре.

Последствие: ослабление иммунитета, дефицит энергии и замедление восстановления.

Альтернатива: лёгкие белковые блюда и жидкость каждые 3-4 часа.

Ошибка: обильное потребление белка в начале вирусной инфекции.

Последствие: перегрузка печени, упадок сил, тяжесть в желудке.

Альтернатива: углеводное питание на 1-2 дня — каши, овощные супы, тёплые напитки.

Ошибка: пить только чай или кофе.

Последствие: обезвоживание, повышенная температура, головная боль.

Альтернатива: простая вода, морс, травяной чай, раствор электролитов.

А что если болезнь затянулась

Если симптомы не проходят дольше недели, питание должно стать более насыщенным, но при этом сбалансированным.

На этапе выздоровления важно вернуть белки, добавить больше овощей и фруктов. Полезно включить в рацион кисломолочные продукты — они восстанавливают микрофлору кишечника, которая часто страдает после болезни и приёма лекарств.

При длительной слабости помогают продукты с железом и магнием: говядина, гречка, шпинат, орехи. Они поддерживают работу мышц и нервной системы, возвращают энергию.

А чтобы ускорить восстановление, стоит пить не только воду, но и домашние морсы, травяные отвары — например, шиповник или липовый цвет.

Таблица "Плюсы и минусы" разных типов питания при болезни