Девушка ест йогурт
Девушка ест йогурт
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:43

Болезнь отступает быстрее, если есть это: врачи раскрыли неожиданный секрет выздоровления

Нутрициолог Пристанский: при вирусной инфекции важно менять рацион в зависимости от стадии болезни

Во время простуды или вирусной инфекции многие стараются лечиться привычными средствами — таблетками, чаем с лимоном и отдыхом. Но важнейшая часть восстановления часто остаётся без внимания — питание. Именно то, что человек ест в разные периоды болезни, может либо ускорить выздоровление, либо, наоборот, замедлить процесс. Диетолог и нутрициолог Роман Пристанский объяснил, как адаптировать рацион в зависимости от состояния организма.

Почему питание так важно при болезни

Когда иммунная система борется с вирусом, организму требуется огромное количество энергии и строительного материала для восстановления клеток. При этом ресурсы быстро расходуются — особенно если есть температура, воспаление и потеря аппетита.

Неправильное питание в этот момент может усугубить усталость, вызвать обезвоживание и даже затянуть болезнь. Поэтому подход к еде в такие дни должен быть осознанным — без переедания, но и без длительного голодания.

"Важно правильно определить стадию заболевания и действовать в соответствии с ней", — отметил диетолог и нутрициолог Роман Пристанский.

Две стадии болезни: разные цели — разное питание

Эксперт разделяет болезнь условно на два состояния: с температурой и без неё.
Каждое из них требует разного подхода к рациону.

Когда повышается температура

Если у человека жар, значит, в организме идёт активный воспалительный процесс. Клетки повреждаются, иммунитет работает на пределе, а энергозатраты возрастают.

"Повышение температуры говорит о воспалительном процессе и разрушении клеток. В этом случае организму нужно восстановление", — пояснил диетолог.

Чтобы поддержать силы, важно включить в рацион продукты, богатые белками и углеводами. Белок помогает восстанавливать ткани, а углеводы дают энергию для работы иммунной системы.

К полезным источникам белка относятся:

  • куриное мясо, индейка, крольчатина;

  • рыба и морепродукты;

  • яйца;

  • молочные продукты — творог, кефир, йогурт без сахара.

Углеводы лучше получать из круп — риса, овсянки, гречки, а также овощей и фруктов.

Кроме того, в этот период особенно важно пить воду. Температура ускоряет обмен веществ, усиливает потоотделение и может привести к обезвоживанию. Вода помогает выводить токсины и облегчает работу печени и почек.

Когда температура нормальная, но есть слабость

Если болезнь проявляется ломотой, першением в горле, но без жара — это сигнал вирусной активности. Здесь задача питания другая: не перегружать пищеварение и дать организму силы для борьбы.

"Отсутствие температуры, слабость, ломота и першение в горле свидетельствуют о вирусной активности", — сказал диетолог и нутрициолог Роман Пристанский.

В этот момент Пристанский советует временно исключить белок и сделать акцент на углеводах. Белковая пища требует больше энергии на переваривание, что может замедлить восстановление. А вот углеводы, наоборот, обеспечивают лёгкую энергию для клеток и не перегружают желудок.

Лучше выбирать:

  • каши на воде,

  • овощные супы,

  • фрукты, мёд, компоты,

  • отварной картофель или бананы.

Такой режим питания можно соблюдать один-два вечера, пока вирусная фаза не перейдёт в активное восстановление.

Как правильно организовать питание при болезни

Чтобы питание действительно помогало, а не мешало выздоровлению, стоит соблюдать несколько простых правил:

  1. Дробное питание. Ешьте чаще, но меньшими порциями — каждые 3-4 часа. Это снижает нагрузку на желудок и обеспечивает постоянное поступление энергии.

  2. Минимум жареного и жирного. Такие блюда усложняют переваривание и могут вызывать тошноту при высокой температуре.

  3. Тёплое, но не горячее. Горячая еда раздражает слизистую горла, а холодная — ослабляет местный иммунитет.

  4. Больше жидкости. Вода, травяные чаи, морсы и лёгкие бульоны помогут поддерживать баланс жидкости.

  5. Витамины и микроэлементы. Особенно полезны витамин С (цитрусовые, шиповник, брокколи), цинк (тыквенные семечки, орехи) и селен (рыба, яйца).

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: отказываться от еды при повышенной температуре.
Последствие: ослабление иммунитета, дефицит энергии и замедление восстановления.
Альтернатива: лёгкие белковые блюда и жидкость каждые 3-4 часа.

Ошибка: обильное потребление белка в начале вирусной инфекции.
Последствие: перегрузка печени, упадок сил, тяжесть в желудке.
Альтернатива: углеводное питание на 1-2 дня — каши, овощные супы, тёплые напитки.

Ошибка: пить только чай или кофе.
Последствие: обезвоживание, повышенная температура, головная боль.
Альтернатива: простая вода, морс, травяной чай, раствор электролитов.

А что если болезнь затянулась

Если симптомы не проходят дольше недели, питание должно стать более насыщенным, но при этом сбалансированным.
На этапе выздоровления важно вернуть белки, добавить больше овощей и фруктов. Полезно включить в рацион кисломолочные продукты — они восстанавливают микрофлору кишечника, которая часто страдает после болезни и приёма лекарств.

При длительной слабости помогают продукты с железом и магнием: говядина, гречка, шпинат, орехи. Они поддерживают работу мышц и нервной системы, возвращают энергию.

А чтобы ускорить восстановление, стоит пить не только воду, но и домашние морсы, травяные отвары — например, шиповник или липовый цвет.

Таблица "Плюсы и минусы" разных типов питания при болезни

Тип питания Плюсы Минусы
Белковое (при температуре) Восстанавливает ткани, поддерживает иммунитет Может быть тяжёлым при слабом аппетите
Углеводное (при вирусной активности) Даёт энергию, снижает нагрузку на ЖКТ Не подходит при длительном применении
Смешанное (на этапе восстановления) Баланс питательных веществ Требует контроля калорийности

Мифы и правда

Миф 1. «Во время болезни нужно есть как можно больше».
Правда: переедание перегружает организм и замедляет выздоровление. Лучше есть часто, но понемногу.

Миф 2. «Если нет аппетита, можно ничего не есть».
Правда: голодание ослабляет иммунитет, особенно при высокой температуре.

Миф 3. «Молоко помогает при простуде».
Правда: тёплое молоко может быть полезно, но при обильной слизи в дыхательных путях оно увеличивает вязкость и мешает отхаркиванию.

