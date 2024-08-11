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Диетолог Риццо раскрыла, что лучше есть перед тренировкой
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  • Опубликована сегодня в 7:11

Вот что вам следует есть перед тренировкой: советы фитнес-тренера

Диетолог Риццо раскрыла, что лучше есть перед тренировкой

Еда — это топливо. То, что и когда вы едите, может существенно повлиять на вашу работоспособность во время тренировки.

За 2-3 часа до тренировки

По словам фитнес-тренера Дженны Риццо, если у вас есть несколько часов до тренировки, то нужно съесть хорошо сбалансированную пищу, содержащую углеводы, белки и немного жира. Подойдут куриные бедра, стейк и креветки. Сочетайте белки с зерновыми и зеленью.

За 1-2 часа до тренировки

Вам следует выбрать сытный перекус с хорошим сочетанием углеводов и белка. Пудинг с чиа, хумусом или сэндвич с арахисовой пастой — отличные закуски перед тренировкой.

Менее чем за 1 час до тренировки

Если до тренировки у вас остался час или меньше, Риццо рекомендует съесть что-нибудь небольшое и богатое углеводами, например банан, горсть изюма, ломтик цельнозернового тоста или горсть сухих хлопьев без сахара.

Фото: unsplash.com/Brenda Godinez (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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