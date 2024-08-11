Вот что вам следует есть перед тренировкой: советы фитнес-тренера

Еда — это топливо. То, что и когда вы едите, может существенно повлиять на вашу работоспособность во время тренировки.
За 2-3 часа до тренировки
По словам фитнес-тренера Дженны Риццо, если у вас есть несколько часов до тренировки, то нужно съесть хорошо сбалансированную пищу, содержащую углеводы, белки и немного жира. Подойдут куриные бедра, стейк и креветки. Сочетайте белки с зерновыми и зеленью.
За 1-2 часа до тренировки
Вам следует выбрать сытный перекус с хорошим сочетанием углеводов и белка. Пудинг с чиа, хумусом или сэндвич с арахисовой пастой — отличные закуски перед тренировкой.
Менее чем за 1 час до тренировки
Если до тренировки у вас остался час или меньше, Риццо рекомендует съесть что-нибудь небольшое и богатое углеводами, например банан, горсть изюма, ломтик цельнозернового тоста или горсть сухих хлопьев без сахара.
Фото: unsplash.com/Brenda Godinez (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
В Белграде началось шествие в знак протеста против добычи минерала ядарит
В Белграде состоялось массовое шествие против планов возобновления добычи лития из минерала ядарит. Протестующие, выступая против проекта совместно с концерном Rio Tinto, который ранее был отменен, но восстановлен по решению Конституционного суда Сербии, перекрыли центральные улицы и мост Газела.
Экоактивисты из Letzte Generation устроили акцию в аэропорту Дортмунда
Экоактивисты из радикального движения Letzte Generation провели акцию в аэропорту Дортмунда, разлив черный клейстер, символизирующий нефть, и устроив сидячий протест с плакатами "Нефть убивает".
Артистка Елена Борщева назвала себя строгой матерью
Известная артистка и звезда Comedy Woman Елена Борщева рассказала о своей жизни как матери и поделилась трудностями воспитания детей.
SHOT: Юрий Куклачёв начал возвращаться к работе после перенесённого инфаркта
Известный народный артист и основатель Театра кошек Юрий Куклачёв начал постепенно возвращаться к работе после перенесённого инфаркта.