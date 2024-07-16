Ученые из Университета Невады обнаружили, что средиземноморская и DASH диеты помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний у людей с сахарным диабетом первого типа. Исследование специалистов включало анализ данных 563 диабетиков и 692 здоровых добровольцев, с фокусом на снижение воспалительных маркеров и риска атеросклероза.
После учета возраста, пола, диеты, ИМТ, давления, холестерина, курения и физической активности, было выявлено, что эти диеты наиболее полезны для сердца.
Средиземноморская диета акцентирует на потреблении рыбы, овощей, орехов, оливкового масла, сыра и морепродуктов, в то время как DASH сосредотачивается на фруктах, овощах, цельных злаках и нежирных молочных продуктах.
Фото: commons.wikimedia.org/U.S. Navy photo by Culinary Specialist 2nd Class Michelle Pereira (public domain)
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