Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Средиземноморская диета
Средиземноморская диета
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:56

Жиры нужны, углеводы полезны, завтрак не обязателен: главные мифы под ударом

Учёные развенчали самые распространённые мифы о правильном питании

Мир питания окружён мифами и заблуждениями. Многие из них мешают формировать здоровые привычки и сбивают с толку тех, кто хочет правильно питаться. Научные данные позволяют развеять самые распространённые из них.

Миф 1. Углеводы мешают похудеть

Углеводы — основной источник энергии для мозга и мышц. Сложные углеводы из цельнозерновых, овощей, фруктов и бобовых усваиваются медленно, поддерживают стабильный уровень сахара и насыщают надолго. Отказ от углеводов может замедлить метаболизм и спровоцировать переедание. Для устойчивого снижения веса важен общий дефицит калорий, а не исключение макронутриента.

Миф 2. Все жиры вредны

Жиры необходимы для усвоения витаминов A, D, E и K, для гормонов и клеточных мембран. Ненасыщенные жиры из орехов, рыбы, авокадо и масел полезны для сердца. Опасность представляют трансжиры и избыток насыщенных жиров. А вот "обезжиренные" продукты не всегда лучше: производители часто добавляют туда сахар или соль.

Миф 3. Чтобы похудеть, нужно есть как можно реже

Пропуск приёмов пищи снижает метаболизм и провоцирует срывы: сильный голод часто приводит к перееданию. Организм воспринимает нехватку калорий как сигнал к экономии энергии и запасанию жира. Эффективнее есть регулярно, но контролировать размер порций и состав рациона.

Миф 4. Безглютеновая диета полезнее

Глютен безопасен для большинства людей. Исключение требуется только при целиакии или подтверждённой чувствительности. Переход на безглютеновые продукты без показаний может привести к дефициту клетчатки и витаминов группы B, так как многие аналоги беднее по питательной ценности.

Миф 5. Есть продукты, которые сжигают жир

Грейпфрут, ананас, уксус или перец не сжигают жир. Снижение веса происходит только при дефиците калорий. Диеты, построенные на одном "чудо-продукте", лишают организм необходимых веществ и не дают долгосрочного эффекта.

Миф 6. Натуральные сахара лучше обычного

Мёд, сироп агавы или кленовый сироп мало отличаются от сахара: они также быстро повышают уровень глюкозы и содержат много калорий. Витаминов и антиоксидантов в них слишком мало, чтобы компенсировать вред. Лучший вариант — ограничивать любые добавленные сахара и отдавать предпочтение фруктам.

Миф 7. Детокс-диеты очищают организм

Печень, почки и кишечник сами справляются с выведением токсинов. Детокс-программы на соках или смузи не имеют доказанной пользы. Более того, они могут вызвать слабость, раздражительность и потерю мышечной массы. Потерянный вес возвращается сразу после возврата к нормальному питанию.

Миф 8. Завтрак обязателен для здоровья

Завтрак полезен не всем. Клинические исследования показали: если заставлять себя есть, можно даже набрать вес. Главное — слушать свои ощущения. Важно не время приёма пищи, а разнообразие и сбалансированность рациона в целом.

Итог

Мифы о питании часто строятся на упрощениях и маркетинге. Но устойчивые результаты дают не крайности, а базовые принципы: регулярность, умеренность и разнообразие. В рационе должны быть цельные продукты, белок, клетчатка, достаточное количество воды и физическая активность.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные: чеснок и перец сделали кимчи острым и продлили срок хранения сегодня в 18:19

Если забыть о перце — кимчи потеряет душу: главная ошибка в рецепте

У Кореи есть собственный гастрономический символ — кимчи. Чем он уникален и как приготовить дома?

Читать полностью » Зимние сорта яблок хранятся до весны при температуре 0–4 °C сегодня в 17:12

Одно повреждённое яблоко — и вся корзина пропала: как избежать беды

Узнайте, какие сорта яблок лучше всего подходят для хранения и какие хитрости помогут сохранить урожай сочным и свежим до самой весны.

Читать полностью » Домашний рулет из слоёного теста с творожной начинкой и орехами готовится без дрожжей сегодня в 16:12

Одна ошибка — и рулет расплывётся: секрет, который спасёт штрудель

Сочный фруктовый рулет с нежным творогом и ароматной ванилью готовится быстро и просто. Узнайте секреты идеальной выпечки для уютного вечера.

Читать полностью » Хрустящий бекон для большой компании: кулинары советуют готовить его в духовке сегодня в 15:23

Забытый трюк превращает бекон в идеальное украшение завтрака: как легко его приготовить

Хрустящий бекон без брызг масла и горы грязной посуды? Секретный метод поможет быстро накормить большую компанию и сохранить чистоту кухни.

Читать полностью » Чизкейк на основе творога содержит больше белка и меньше калорий, чем классический сегодня в 14:41

Белковая бомба под видом десерта: чем творожный чизкейк удивит организм

Нежный торт-чизкейк с творожным сыром покоряет лёгкостью и вкусом. Этот десерт подойдёт и для повседневного меню, и для особых случаев.

Читать полностью » Повара создают торт с халвой, сохраняющий форму благодаря крему сегодня в 14:40

Халва в торте: когда восточный сладость подрывает скуку домашней кухни

Узнайте, как приготовить нежный торт с халвой из простых продуктов. Пошаговый рецепт с советами поможет создать эффектный и вкусный десерт, который тает во рту.

Читать полностью » По рецепту куриные крылышки в кляре жарятся до золотистой корочки сегодня в 14:13

Риск остаться голодным: рецепт, без которого вечер потеряет смысл

Хрустящие куриные крылышки в кляре — идеальная закуска для любого ужина. Простой рецепт на сковороде удивит вкусом и скоростью!

Читать полностью » Кулинары рекомендуют мариновать индейку для шашлыка в смеси чеснока и трав сегодня в 13:37

Индейка на мангале: секрет, который знают только избранные, но раскрыт в одном рецепте

Откройте тайну сочного шашлыка из индейки с ароматным маринадом! Этот рецепт идеален для летнего пикника и удивит вкусом. Попробуйте и поделитесь секретом! 

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Адвокат Екатерина Гордон заявила, что Лерчек не участвовала в выводе 250 млн рублей
Красота и здоровье

Иммунолог Крючков: вирусы могут лечить кишечные инфекции и онкологию
Туризм

Из Екатеринбурга в Анталью запустят 13 рейсов в неделю — AZUR air усиливает направление
Питомцы

Специалисты объяснили, почему кошки и собаки испытывают стресс при возвращении в город
Спорт и фитнес

Тренер Кэти Пирсон объяснила, чем полезна кор-тренировка Меган Ти Сталлион
Авто и мото

МВД объяснило, как вести себя при остановке, если инспектор ГАИ не подходит к машине
Красота и здоровье

Hola: Карасо рассказал, как дыхательная техника помогает быстро снизить тревожность
Красота и здоровье

Доцент Волгина назвала болезни, которые может скрывать головная боль
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet