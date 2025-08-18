Шесть кулинарных ловушек, которые мешают похудеть даже при "правильном" питании

Австралийский аккредитованный диетолог Фэй Джеймс рассказала о самых распространённых ошибках, которые, по её наблюдениям, мешают людям достичь целей в питании. За годы работы со спортсменами, корпоративными руководителями и занятыми родителями она заметила, что вне зависимости от образа жизни клиенты часто наступают на одни и те же "диетические грабли".

По её словам, чрезмерные ограничения — одна из главных проблем. Люди нередко исключают целые группы продуктов, сильно урезают калорийность или вводят жёсткие правила питания. Такой подход, как отмечает специалист, почти всегда приводит к упадку сил, ухудшению настроения и навязчивой тяге к высококалорийной еде. Со временем это чревато нехваткой витаминов и минералов, что отражается на коже, волосах, пищеварении и гормональном фоне. Вместо запретов она советует искать баланс: например, выбирать хлеб на закваске, а сладкое ограничивать парой кусочков 70%-ного тёмного шоколада.

Вторая ошибка — приём пищи без осознания. Часто люди едят перед телевизором, с телефоном в руках или на ходу, теряя связь с сигналами голода и насыщения. Диетолог рекомендует замедляться, откладывать гаджеты и сосредотачиваться на вкусе и текстуре еды, чтобы получать удовлетворение от меньшего количества пищи.

Третья распространённая привычка — держать любимые лакомства на виду. По наблюдениям специалиста, даже стойкая сила воли даёт сбой, если соблазнительное печенье стоит прямо на кухонной полке. Лучше размещать на видном месте полезные закуски — фрукты, орехи, йогурт, нарезанные овощи, а сладости убирать подальше или покупать реже.

Четвёртая ошибка — полное отсутствие контроля за рационом. Хотя постоянный подсчёт калорий она не приветствует, краткосрочное ведение дневника питания помогает понять, чего не хватает, а чего слишком много. Даже неделя записей способна выявить дисбаланс, например низкое содержание белка или недостаток овощей.

Пятая проблема — ставка на магазинные "здоровые" закуски. Протеиновые батончики, мюсли или энергетические шарики нередко содержат сиропы, пальмовое масло, рафинированную муку и искусственные подсластители. Это может вызвать скачки сахара и быстрое чувство голода. Фэй Джеймс советует чаще готовить перекусы дома — от варёных яиц до простых овсяных энергетических шариков.

Наконец, шестая ошибка — пропуск приёмов пищи, особенно завтрака. Хотя интервальное голодание подходит некоторым, для многих оно оборачивается упадком энергии и срывами на фастфуд. Эксперт рекомендует начинать день с завтрака, содержащего белки, клетчатку и полезные жиры, например с овсянки, смузи или заранее сваренных яиц.

По мнению Фэй Джеймс, здоровое питание — это не строгие запреты и не наказание за срывы, а создание гибких и приятных привычек, которые можно поддерживать долгие годы.