Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Еда
Еда
© unsplash.com by Elena Leya is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 22:16

Шесть кулинарных ловушек, которые мешают похудеть даже при "правильном" питании

Диетолог Фэй Джеймс назвала шесть распространённых ошибок в питании

Австралийский аккредитованный диетолог Фэй Джеймс рассказала о самых распространённых ошибках, которые, по её наблюдениям, мешают людям достичь целей в питании. За годы работы со спортсменами, корпоративными руководителями и занятыми родителями она заметила, что вне зависимости от образа жизни клиенты часто наступают на одни и те же "диетические грабли".

По её словам, чрезмерные ограничения — одна из главных проблем. Люди нередко исключают целые группы продуктов, сильно урезают калорийность или вводят жёсткие правила питания. Такой подход, как отмечает специалист, почти всегда приводит к упадку сил, ухудшению настроения и навязчивой тяге к высококалорийной еде. Со временем это чревато нехваткой витаминов и минералов, что отражается на коже, волосах, пищеварении и гормональном фоне. Вместо запретов она советует искать баланс: например, выбирать хлеб на закваске, а сладкое ограничивать парой кусочков 70%-ного тёмного шоколада.

Вторая ошибка — приём пищи без осознания. Часто люди едят перед телевизором, с телефоном в руках или на ходу, теряя связь с сигналами голода и насыщения. Диетолог рекомендует замедляться, откладывать гаджеты и сосредотачиваться на вкусе и текстуре еды, чтобы получать удовлетворение от меньшего количества пищи.

Третья распространённая привычка — держать любимые лакомства на виду. По наблюдениям специалиста, даже стойкая сила воли даёт сбой, если соблазнительное печенье стоит прямо на кухонной полке. Лучше размещать на видном месте полезные закуски — фрукты, орехи, йогурт, нарезанные овощи, а сладости убирать подальше или покупать реже.

Четвёртая ошибка — полное отсутствие контроля за рационом. Хотя постоянный подсчёт калорий она не приветствует, краткосрочное ведение дневника питания помогает понять, чего не хватает, а чего слишком много. Даже неделя записей способна выявить дисбаланс, например низкое содержание белка или недостаток овощей.

Пятая проблема — ставка на магазинные "здоровые" закуски. Протеиновые батончики, мюсли или энергетические шарики нередко содержат сиропы, пальмовое масло, рафинированную муку и искусственные подсластители. Это может вызвать скачки сахара и быстрое чувство голода. Фэй Джеймс советует чаще готовить перекусы дома — от варёных яиц до простых овсяных энергетических шариков.

Наконец, шестая ошибка — пропуск приёмов пищи, особенно завтрака. Хотя интервальное голодание подходит некоторым, для многих оно оборачивается упадком энергии и срывами на фастфуд. Эксперт рекомендует начинать день с завтрака, содержащего белки, клетчатку и полезные жиры, например с овсянки, смузи или заранее сваренных яиц.

По мнению Фэй Джеймс, здоровое питание — это не строгие запреты и не наказание за срывы, а создание гибких и приятных привычек, которые можно поддерживать долгие годы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Лучшие масла для сухих и ломких волос — рейтинг 5 эффективных средств сегодня в 17:30

Волосы мстят за халатность: игнорируете масла — ждите секущихся концов

Топ-5 масел для волос, которые мгновенно преобразят ваши локоны! Узнайте, как вернуть блеск, силу и здоровье сухим и поврежденным волосам.

Читать полностью » Ферментированные продукты улучшают микрофлору кишечника и стабилизируют настроение сегодня в 16:23

Рацион может заменить антидепрессант — если знать правильные ингредиенты: еда для счастья

Узнайте, какие продукты помогут снизить уровень стресса и поддержать нервную систему. Включите их в свой рацион и почувствуйте гармонию!

Читать полностью » Эксперты назвали простой способ укрепить ногти в домашних условиях сегодня в 16:20

Секрет ухоженных ногтей: как масляная ванночка вернет здоровье и блеск

Узнайте, как простая масляная ванночка из растительного масла превращает ломкие ногти в здоровые и ухоженные. Подробности внутри.

Читать полностью » Диетологи назвали овощи, укрепляющие кости и снижающие воспаление суставов сегодня в 15:22

Укрепите свои кости: пять уникальных овощей, о которых вы не знали

Забудьте о таблетках! Узнайте, какие пять овощей способны укрепить кости и улучшить здоровье суставов всего за несколько простых шагов.

Читать полностью » Молоко с мёдом усиливает выработку серотонина и помогает заснуть сегодня в 15:18

Хотели уснуть быстрее, а выбрали продукт, который крадёт сон: вечерняя еда решает всё

Узнайте, какие продукты помогут вам заснуть и спать крепко, а от каких лучше отказаться вечером. Секреты питания для здорового сна и борьбы с бессонницей.

Читать полностью » Психолог Барретт назвала факторы риска разговоров во сне — стресс, недосып и алкоголь сегодня в 14:17

Сны знают наши тайны: во сне можно проговориться о самом сокровенном

Разговоры во сне — распространенное явление, связанное с подсознательными желаниями и переживаниями. Узнайте, что их вызывает и как это относится к вашему здоровью.

Читать полностью » Эндокринолог Матвеева рассказала, как стресс приводит к набору веса сегодня в 14:11

Гормон, который превращает переживания в лишние килограммы

Эндокринолог объяснила, как стресс и высокий уровень кортизола влияют на аппетит, сон и обмен веществ, провоцируя набор лишнего веса.

Читать полностью » Врач — психотерапевт Леонид Третьяк назвал десинхроноз главной причиной нарушений сна после отпуска сегодня в 13:17

Отдохнул — и перестал спать: почему отпуск превращается в бессонный марафон

После отпуска мучает бессонница? Психотерапевт рассказывает, как восстановить режим сна, избежать десинхроноза и быстро вернуться к здоровому графику.

Читать полностью »

Новости
Еда

Для белого хлеба — высший сорт, для ЗОЖ-выпечки — обойная мука: как выбрать правильно
Еда

Белый шоколад: как появился и чем отличается от обычного шоколада
Наука и технологии

Учёные обнаружили 13 древних зубов возрастом 2,8 млн лет в Эфиопии
Спорт и фитнес

Фитнес-тренер Милославский: жим, тяга и приседания формируют основу для увеличения мышц
Туризм

С осени в поездах дальнего следования можно будет пройти посадку по биометрии — РИАН
Садоводство

Садоводам объяснили, почему нельзя копать картофель в дождливую погоду
Дом

Танины в чае удаляют пятна и заменяют химические средства для стёкол
Питомцы

В Кузбассе владельцы животных могут бесплатно зарегистрировать питомцев и установить микрочип
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru