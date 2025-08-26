Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Женщина с локонами на солнце
Женщина с локонами на солнце
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 21:30

Сладкие напитки и алкоголь: неожиданные враги для ваших волос по данным учёных

Как продукты влияют на волосы: обзор на основе 61 тысячи участников

Новые данные подтверждают: привычки питания напрямую влияют на здоровье волос. В систематическом обзоре, опубликованном в журнале Nutrition and Health, ученые проанализировали 17 исследований с участием более 61 тысяч человек и выяснили, какие продукты и вещества способны либо укрепить волосы, либо приблизить их выпадение.

Витамин D и железо против алопеции

Авторы исследования отметили, что низкий уровень витамина D в крови нередко совпадал с более тяжелыми формами облысения — как аутоиммунного, так и андрогенетического. Однако одно крупное исследование опровергло эту связь, что говорит о неполной однозначности выводов.

Не менее важным оказался и уровень железа. Китайские ученые показали, что женщины с алопецией, получавшие железосодержащие добавки, демонстрировали улучшение роста волос.

При этом не все витамины одинаково полезны. В японском исследовании было выявлено, что избыточное потребление ретинола (витамина А) может, напротив, усугубить выпадение волос, что указывает на важность правильной дозировки.

Сладкие напитки и алкоголь подрывают здоровье волос

Особое внимание эксперты обратили на влияние образа жизни. Китайское исследование с участием более тысячи молодых мужчин показало, что чрезмерное потребление сладких газированных напитков — более 3,5 литра в неделю — значительно повышает риск выпадения волос.

Алкоголь также оказался в "группе риска": его употребление связывали как с усилением облысения, так и с преждевременной потерей пигмента волос.

Другие факторы

Еще в 1971 году клиническое исследование выявило, что недостаток белка приводит к уменьшению диаметра волоса и снижению пигментации. Более свежие работы связывают употребление крестоцветных овощей и соевых продуктов с меньшим выпадением волос, хотя эффект от сои не достиг статистической значимости.

Некоторые пищевые добавки (например, комплекс морского белка, экстракт хурмы, мембрана яичной скорлупы) демонстрировали улучшение густоты и блеска волос, однако ученые подчеркивают, что многие из этих испытаний имели высокий риск смещения и не могут считаться окончательным доказательством.

Авторы обзора пришли к выводу, что питание играет ключевую роль в поддержании здоровья волос. Достаточное количество витамина D, железа и белка может помочь снизить риск алопеции, тогда как чрезмерное употребление сладких напитков и алкоголя, напротив, усиливает выпадение.

Ученые подчеркнули: пока результаты носят предварительный характер, поскольку данные разных исследований слишком разнородны, чтобы провести полноценный мета-анализ. Тем не менее полученные выводы помогут врачам и диетологам более точно формировать рекомендации для профилактики и лечения выпадения волос.

