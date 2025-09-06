Бюджетный суперфуд, перед которым меркнет мясо — 4 причины рискнуть и попробовать

Некоторые продукты животного происхождения остаются недооценёнными, хотя могут приносить значительную пользу организму. К ним относятся субпродукты — сердце, печень, почки и мозги. По словам специалистов, их питательная ценность зачастую не уступает мясу, а в некоторых случаях даже превосходит его. При этом стоимость таких продуктов на рынке заметно ниже, что делает их доступными для большинства людей.

Чем полезно сердце

Сердце животных является мышечным органом, который практически не имеет противопоказаний к употреблению. Его можно включать в рацион даже людям, следящим за фигурой, при условии правильной подготовки продукта.

"Сердце — мышечный орган, к которому практически нет никаких противопоказаний, поэтому оно вполне допустимо для употребления в пищу. Единственное, если мы заботимся о своих сосудах и о своей фигуре, то весь видимый жир с сердца перед его приготовлением нужно удалять", — пояснила врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова.

Сердце отличается высоким содержанием белка, витаминов группы B и коэнзима Q10, который способствует нормализации работы сердца и поддержанию энергетического обмена.

Сложности с употреблением мозга

Мозги животных обладают нежной текстурой и интересным вкусом, но специалисты предупреждают, что злоупотреблять ими не стоит. Проблема заключается в высоком содержании холестерина. Постоянное употребление может негативно сказаться на состоянии сосудов, поэтому включать этот продукт в меню стоит лишь изредка.

Печень — источник железа

Особое место среди субпродуктов занимает печень. В ней содержится больше железа, чем в говядине, что делает её незаменимым продуктом для людей с железодефицитной анемией. Кроме того, печень богата витаминами A и D, которые поддерживают здоровье кожи, зрения и иммунной системы.

При этом врачи советуют не подвергать печень слишком длительной термической обработке. Чем меньше она прожарена, тем больше полезных веществ сохраняется.

Почки — нейтральный вариант

Почки считаются самым "спокойным" субпродуктом. Они не несут в себе выраженной пользы, но и не наносят вреда организму. В их составе присутствуют белки и минералы, однако в меньших количествах, чем в печени или сердце. Поэтому почки часто рассматриваются как дополнительный вариант разнообразия в рационе.

Кому стоит отказаться от субпродуктов

Несмотря на все преимущества, употребление субпродуктов подходит не всем. Врач Анна Белоусова подчеркнула, что людям с высоким уровнем мочевой кислоты такие продукты противопоказаны. В противном случае возрастает риск развития подагры — заболевания суставов, связанного с нарушением обмена веществ.

Три интересных факта