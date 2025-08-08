Непревзойденные свойства мускатного ореха: как одна специя может улучшить пищеварение и настроение

Мускатный орех, известный кулинарам своим тёплым ароматом и насыщенным вкусом, вновь оказался в центре внимания ученых — на этот раз как натуральное средство для укрепления здоровья. Новые исследования подтвердили: это семя растения Myristica fragrans может быть эффективным помощником в борьбе с тревожностью, расстройствами пищеварения и хроническим воспалением.

Поддержка пищеварения с ароматом

Одним из главных достоинств мускатного ореха специалисты называют его благотворное влияние на желудочно-кишечный тракт. Благодаря эфирным маслам — в том числе миристицину и сафролу — специя стимулирует выработку ферментов, улучшает перистальтику и устраняет вздутие. Как уточняется в исследовании под руководством Чатурведи, экстракты мускатного ореха издавна применялись как ветрогонное и укрепляющее желудок средство, полезное при коликах, диарее и тошноте. Ученые подчеркнули, что летучие соединения растения воздействуют непосредственно на пищеварительную систему, снижая дискомфорт и улучшая работу кишечника.

Натуральное средство от тревоги

В умеренных количествах мускатный орех способен мягко успокаивать нервную систему. Исследования, проведённые Тао и Синь в 2010 году, показали: экстракт ореха обладает анксиолитическим и антидепрессивным эффектом у лабораторных животных. Эксперты отметили, что активные вещества, включая миристицин, взаимодействуют с нейротрансмиттерами, обеспечивая расслабляющее и улучшающее настроение действие. Такая активность, по их мнению, делает специю потенциально полезной при легких формах тревожности и эмоционального напряжения.

Антиоксидантная сила в каждой щепотке

Кроме того, мускатный орех является источником мощных антиоксидантов — кверцетина, эвгенола и макелигнана. Эти соединения борются со свободными радикалами, замедляя старение клеток и поддерживая иммунную систему. По данным обзора, опубликованного Пизанисом и его коллегами в 2018 году, макелигнан продемонстрировал способность подавлять выработку воспалительных цитокинов и уменьшать хронические воспаления. Таким образом, регулярное, но умеренное употребление этой специи может стать частью противовоспалительной диеты.

Главное — не переборщить

Эксперты напоминают, что мускатный орех обладает выраженным фармакологическим действием, поэтому его следует употреблять в очень ограниченном количестве. Достаточно добавить щепотку свеженатертого ореха — примерно 0,5 грамма — в напиток или блюдо, чтобы получить пользу без риска для здоровья. При превышении дозировки возможно токсическое воздействие на организм.