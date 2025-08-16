Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Марк Эйдельштейн
© commons.wikimedia.org by DedaSasha is licensed under CC0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 4:28

Марк Эйдельштейн откроет дверь в мир "Щелкунчика" — фильм обещает волшебство

Марк Эйдельштейн исполнит главную роль в фильме о создании "Щелкунчика"

Мало кто знает, что за одним из самых узнаваемых балетов в мире — "Щелкунчиком" — стоит не только гений Петра Чайковского, но и история, полная личных драм и творческих озарений. Вскоре эта история оживёт на экране: в России готовят биографический фильм о том, как в 1892 году композитор создавал своё легендарное произведение. Главную роль Щелкунчика исполнит Марк Эйдельштейн.

Кто создаёт фильм

Продюсер картины Пётр Ануров сообщил "ТАСС", что над проектом будет работать команда, известная по фильму "Пророк". Режиссёрское кресло займёт Феликс Умаров, уже сотрудничавший с продюсерами ранее. По его словам, цель фильма — передать атмосферу "магической истории" создания шедевра, который стал символом новогодних праздников во всём мире.

Актёрский состав и премьера

Ключевая женская роль — мадам Дроссельмейер — пока остаётся вакантной. На неё рассматривают Оксану Акиньшину, Викторию Исакову и Светлану Ходченкову. Также в числе возможных участников — Полина Цыганова. Премьера фильма намечена на 1 января 2028 года, и, судя по срокам, создатели планируют масштабную подготовку.

История в истории

Сюжет фильма погрузит зрителя в Петербург конца XIX века. По замыслу авторов, события будут показаны "через мир воображения" Чайковского.

"Через мир его воображения мы создадим тот Петербург, в котором мы видим героев, основанных на либретто балета. Это и балерина Саша, и Франц, сын мадам Дроссельмейер. Им предстоит исполнить свои партии в балете в Мариинском театре", — рассказал Ануров.

