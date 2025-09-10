Быстрый путь к праздничному столу: орешки на газу, которые готовятся быстрее, чем кажется

Представьте себе: хрустящие орешки, которые таят внутри нежную сгущенку или другой сюрприз. Это не просто печенье — это воспоминания о бабушкиных рецептах и уютных вечерах с чаем. Сегодня я расскажу, как приготовить эти "Орешки" в специальных формочках на газу, используя вещи, которые наверняка пылятся у вас на кухне. Поверьте, результат стоит каждого шага!

Что понадобится

Майонез: 200 г

Сахар: 1 стакан

Пшеничная мука: 3 стакана

Яйца: 3 шт.

Сливочное масло: 100 г

Маргарин (сливочный): 100 г

Сода: 1 ч. л.

Сгущенное молоко (или любая начинка): 200 г

Пошаговое приготовление

Сначала приготовьте рубленное тесто: смешайте 3 стакана муки с 100 г размягченного сливочного маргарина и 100 г сливочного масла. Оно должно быть однородным, без комков.

Взбейте яйца, майонез и стакан сахара до полного растворения сахара. Погасите соду в уксусе и добавьте в яичную смесь. Смешайте рубленное тесто с яичной массой — получится эластичное тесто.

Выкладывайте небольшие кусочки теста в формочки, прижимайте и выпекайте до готовности. Пока печенье еще не остыло, наполните половинки начинкой. Я беру вареное сгущенное молоко, добавляю рубленый арахис, или смешиваю обычную сгущенку с крошеным печеньем для густоты.

Если начинка жидковатая, дайте печенью немного остыть перед сборкой. Соберите орешки: соедините половинки с начинкой. Наслаждайтесь! Эти "Орешки" идеальны для праздников — дети их обожают, а раскрывать их — настоящее удовольствие.