Россия Спорт Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Запечённая курица с овощами
Запечённая курица с овощами
© goya.com by Xochilt Martinez is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Еда
Кирилл Раевский Опубликована сегодня в 11:24

Одной порцией можно накормить всех: курица с овощами скрывает сытный ингредиент из бобовых

В повседневной кухне редко появляются сочетания, которые заставляют остановиться и оценить их не за новизной, а за внутренней согласованностью. Тушеная курица с нутом и перцем — именно такой случай. Здесь нет сложных техник или дорогих ингредиентов, есть лишь точная последовательность действий, превращающая отдельные продукты в единое целое. Нут дает необходимую плотность, томатная пассата — кислоту и глубину, а болгарский перец обеспечивает тот самый свеже-зеленый акцент, который часто теряется при длительном тушении, если добавить его слишком рано.

Основа вкуса: от лука до тушения

Фундамент блюда закладывается на этапе жарки овощей. Репчатый лук, нарезанный мелкими кубиками, становится в масле золотистым, раскрывая сладость без горечи. Морковь, натертая на крупной терке, добавляется к луку и обжаривается всего две минуты. Это короткий период, достаточный для того, чтобы корнеплод стал мягче, но сохранил форму и яркий оранжевый цвет. Далее наступает очередь болгарского перца, нарезанного соломкой. Он готовится еще три-четыре минуты. Этот этап критически важен: перец должен стать слегка упругим, но не превратиться в кашу, иначе он потеряет свою текстуру и свежий вкус, который должен пробиваться сквозь томатный фон.

Только после того, как овощная база готова, в глубокий сотейник или сковороду с высокими бортами (например, жаровню от Kukmara) добавляется нарезанное кусочками куриное филе. Мясо обжаривается вместе с овощами две-три минуты, набирая аромат обжаренного лука и моркови. На этом этапе происходит первый важный химический процесс: поверхности белка и овощей взаимодействуют, создавая ту самую "карамельную" ноту, которая отличает домашнее блюдо от просто сваренного.

Соединение текстур

К этому моменту в емкость добавляются ключевые ингредиенты, определяющие характер страва: готовый нут (400 г) и кукуруза (150 г), консервированная или замороженная. Именно здесь блюдо начинает обретать свою объемность. Нут, будучи бобовым, впитывает в себя соки овощей и томатный соус, становясь не просто наполнителем, а полноценным участником вкуса. Кукуруза добавляет рассыпчатость и легкую сладость, создавая контраст с плотностью нута и нежностью курицы. Вливается томатная пассата (120 мл), которая связывает все компоненты в единую густую массу.

Приправы добавляются строго доведенные до баланса: соль, черный перец и одна щепотка сахара. Сахар здесь не для сладости, а для нейтрализации излишней кислотности томата, позволяя раскрыться сладости моркови и перца. Смесь доводится до кипения, после чего сосуд накрывается крышкой. Двадцать минут томления на небольшом огне позволяют мясу стать максимально нежным, а нуту — пропитаться ароматами. За несколько минут до конца приготовления вводятся два зубчика чеснока и, по желанию, половина пучка зелени. Чеснок, добавленный в самом конце, не успевает стать горьким и сохраняет свой острый, пряный оттенок, который пробивается через томаты.

Итоговое блюдо обладает питательной ценностью: на 100 г приходится около 167 ккал, из которых 11.4 г — белки. Такое соотношение делает его не только вкусным, но и вполне полноценным горячим блюдом. Если представить себе вариант с другим видом бобовых, например, с чечевицей, текстура стала бы более рассыпчатой, но именно нут, со своей мясистой структурой, лучше всего держит форму в томатном соусе, не разваливаясь при перемешивании. Этот рецепт демонстрирует, как простые продукты, собранные вместе в правильной последовательности, создают гармоничный, пикантный вкус без необходимости сложных кулинарных манипуляций.

Автор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Соус не подают отдельно, в нём готовят мясо: чем удивляет домашняя свинина по-филиппински 11.11.2026 в 19:18

Для каждого филиппинца адобо - это способ приготовления любого продукта в уксусе, соевом соусе с чесноком и лавровым листом. Больше всего распространены адобо из курицы, свинины и кальмаров, но бывают и овощные варианты.

Читать полностью » Снаружи мясо, внутри яркие кусочки: какую закуску из говяжьего языка готовят к празднику 11.11.2026 в 15:21

Язык, запечённый с овощами, получается нежным, сочным и ароматным Нашпиговать его можно любыми имеющимися овощами – чесноком, морковью, сельдереем, перцем, жареными грибами, оливками или вялеными томатами.

Читать полностью » Положите хурму рядом с этим фруктом на два дня: результат приятно удивит 10.11.2026 в 17:26

Диетолог Елена Сюракшина разъяснила NewsInfo, почему хурма нередко выглядит обещающе, но вкус может преподнести неприятный сюрприз.

Читать полностью » От деревенской простоты до ресторанной подачи: греческий салат меняется без лишней возни 09.11.2026 в 18:13

Правильная геометрия нарезки и работа с текстурами способны превратить привычную холодную закуску в блюдо с принципиально иным характером.

Читать полностью » Печенье из бабушкиной тетради снова на столе: творожные конвертики скрывают важную хитрость 09.11.2026 в 15:11

Этот десерт из прошлого десятилетия вновь стал фаворитом благодаря уникальному сочетанию нежного теста и характерного хруста карамелизированного сахара.

Читать полностью » Мясо дорожает, а фасоль манит ценой: последствия такой экономии способны неприятно удивить 09.11.2026 в 14:50

Диетолог Алексей Калинчев объяснил NewsInfo, почему замена мяса на бобовые может иметь серьезные последствия для пищеварения и здоровья.

Читать полностью » Батон вместо муки — и пирог уже в духовке: шарлотка с яблоками обходится без замеса теста 09.11.2026 в 12:26

Для меня этот рецепт "шарлотки" оказался полной неожиданностью и результат очень порадовал. Хрустящая сладкая коричная корочка, нежный мякиш, яркая яблочная начинка, всё сложилось в этом рецепте.

Читать полностью » Классика осталась на месте, а вкус другой: что добавили в салат 08.11.2026 в 16:28

Классический рецепт популярного салата подвергся смелой трансформации, превратив привычное блюдо в авторскую интерпретацию с новым характером.

Читать полностью »

Новости
Технологии
Союзники рисковали остаться без общей связи: GDIT представила разработку для военных сетей
Технологии
ВМС США готовят флот к непривычной работе: экипажам кораблей предстоит новая проверка
Технологии
Швейцария не хочет зависеть от одного поставщика: борьба за защиту неба вышла на новый этап
Технологии
Надежная связь не гарантирована войскам США: генерал Брансон описал будущие риски в Корее
Туризм
Туристы едут за морем, а получают тревогу: почему Таиланду пришлось звать Китай на помощь
Технологии
В США мало просто сдать военное ПО: новая политика изменит представление об успехе программ
Наука
В Южной Дакоте копают яму глубиной 1,5 км, чтобы увидеть то, что ежедневно проходит сквозь нас
На бумаге обслуживание подорожало на 40%: что на самом деле ждёт владельцев новой Niva Legend
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet