Секретный ингредиент, который превращает обычный плов в шедевр

Задумывались ли вы, как можно разнообразить привычный плов? Плов с нутом в казане — это не просто сытное блюдо, а настоящая кулинарная находка, которая удивит вас и ваших близких. Сочетание традиционных ингредиентов с нутом придаёт этому блюду особую изюминку, а добавление барабариса добавляет легкую кислинку.

Ингредиенты

Баранина (или говядина, телятина) — 500 г

Рис (пропаренный) — 500 г

Морковь — 500 г

Лук репчатый — 500 г

Растительное масло — 175 г

Нут — 100 г

Чеснок (3-4 головки) — по вкусу

Куркума — 0.5 ч. л.

Зира — 0.5 ст. л.

Перец красный молотый — 0.5 ч. л.

Соль — по вкусу (примерно 1 ст. л. с горкой)

Приготовление

Замочите нут в тёплой воде не менее чем на 6 часов (можно оставить на ночь). После этого слейте воду. Промойте рис в нескольких водах и оставьте в воде.

Подготовьте мясо: тщательно промойте и нарежьте его крупными кубиками. Овощи: очистите и нарежьте лук кольцами толщиной 0.5-0.8 см, а морковь — соломкой длиной 4-5 см.

В казан налейте растительное масло и нагрейте его на максимальном огне. Добавьте 0.5 ст. ложки соли и маленькую очищенную луковичку, обжаривайте до золотистого цвета. Уберите лук — он больше не понадобится. В горячее масло добавьте мясо и обжаривайте его, помешивая, в течение 10-15 минут до образования золотистой корочки. Затем добавьте лук и обжаривайте до мягкости.

Введите в казан морковь и продолжайте обжаривать ещё 10 минут. Налейте холодную воду так, чтобы она покрыла зажарку, и добавьте замоченный нут. Уменьшите огонь, чтобы содержимое медленно закипело. Посолите и дайте покипеть 5 минут. Добавьте половину нормы зиры, красный перец и куркуму. Готовьте на медленном огне 30-40 минут (если мясо жесткое, можно дольше).

Выложите сверху чеснок, а затем аккуратно добавьте рис, разровняв его. Налейте кипяток так, чтобы он покрывал рис на 1-1.5 см. Увеличьте огонь и дождитесь, когда жидкость впитается. Как только жидкость исчезнет, сделайте проколы в рисе и добавьте оставшуюся зиру. Закройте казан крышкой и дайте настояться 15-20 минут.

Ваш плов с нутом готов! Подавайте его на стол, перемешав содержимое казана.