Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Миндальные печенья без муки
Миндальные печенья без муки
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 3:40

Как простые ингредиенты превращаются в кулинарный шедевр: секреты орехового печенья

Как испечь ореховое печенье: советы по выбору ингредиентов и технологии

Вы когда-нибудь задумывались, как быстро и просто можно приготовить вкусное ореховое печенье? Этот десерт станет настоящим украшением любого стола, а его аромат не оставит равнодушными ни взрослых, ни детей. Давайте узнаем, как его сделать!

Ингредиенты

  • 2 яичных желтка (или 1 крупное яйцо)
  • 60 г сахара
  • 125 г мягкого сливочного масла
  • 100 г грецких орехов (или любых других на ваш выбор)
  • 1 ч. л. ванильного сахара
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 210 г пшеничной муки

Пошаговый процесс

Начните с того, чтобы отмерить все необходимые ингредиенты. Мягкое сливочное масло должно быть заранее вынуто из холодильника, чтобы оно хорошо смешивалось с другими компонентами. Грецкие орехи можно порубить ножом или измельчить в пакете с помощью скалки. Выбирайте степень измельчения по своему вкусу, но лучше оставить кусочки, чтобы они хорошо ощущались в печенье.

Отложите пару ложек муки, а остальную смешайте с разрыхлителем и просейте. Это поможет сделать тесто более воздушным. В глубокой миске соедините мягкое масло, сахар и ванильный сахар. Взбейте до получения однородной светлой массы. В масляную смесь добавьте желтки и снова хорошо взбейте.

Введите измельченные орехи и перемешайте. Затем добавьте просеянную муку. Если тесто получается слишком липким, добавьте немного отложенной муки. Замесите тесто, стараясь не перегревать его. Заверните тесто в пленку и уберите в холодильник на 30 минут. Из охлажденного теста сформируйте печенья желаемой формы и выложите их на противень, застеленный пергаментом, оставляя расстояние между ними.

Выпекайте в предварительно разогретой до 190°C духовке около 25 минут. Следите за тем, чтобы печенье не пересушилось. Остудите готовое печенье и подавайте к столу.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

La Camosciata: плесневые сыры вроде бри и камамбера едят вместе с коркой сегодня в 1:15

Сырная тарелка превращается в разочарование: вот у каких сортов корка портит всё впечатление

Не всякая сырная корка безопасна: одни усиливают вкус, другие же могут быть опасны. Разбираем, какие стоит есть, а какие лучше выбросить.

Читать полностью » Как приготовить тарталетки с грибами и сыром: пошаговая инструкция сегодня в 0:28

Каждая тарталетка — это маленький праздник: как простые ингредиенты могут вызвать бурю эмоций

Узнайте, как легко и быстро приготовить аппетитные тарталетки с грибами и сыром из тонкого лаваша. Идеальный рецепт для любого повода!

Читать полностью » Минздрав Италии отозвал моцареллу Granarolo, найден металл в пяти партиях сыра сегодня в 0:16

В упаковках популярной моцареллы нашли то, чего там быть не должно

В Италии отозвали пять партий моцареллы из-за металлических частиц. Что известно о производителе и какие марки попали под запрет?

Читать полностью » Как приготовить сочный стейк из куриной грудки: советы кулинаров сегодня в 0:15

Как приготовить идеальный стейк из куриной грудки за 30 минут: секреты, которые сэкономят ваше время

Узнайте, как приготовить невероятно нежный стейк из куриной грудки на сковороде. Простой рецепт с секретами, которые сделают ваш ужин незабываемым!

Читать полностью » Диетолог назвала признаки испорченного кваса и возможные последствия его употребления вчера в 23:26

Осадок в бутылке — и в организме: квас, который лучше не пить

Горечь, помутнение, странный запах — признаки испорченного кваса, который может вызвать отравление. Диетолог объясняет, когда напиток становится опасным.

Читать полностью » Врач объяснил, как питание влияет на риск инсульта и здоровье сосудов вчера в 22:26

Инсульт не приходит внезапно: этот ужин может приблизить катастрофу

Какие продукты незаметно подрывают здоровье сосудов и приближают инсульт? Хирург перечисляет опасные блюда и объясняет, чем их можно заменить.

Читать полностью » Невролог перечислила причины частых пробуждений и дала советы по улучшению сна вчера в 21:16

Не гаджеты и не кофе: главный враг сна оказался другим

Почему вы просыпаетесь среди ночи? Невролог называет неочевидные причины, включая стресс, переедание и жару, и делится советами по нормализации сна.

Читать полностью » Диетолог рекомендовала пить минералку для улучшения пищеварения вчера в 20:17

Забытый способ избежать тяжести после еды: поможет даже без диеты

Обычный стакан минеральной воды может значительно облегчить пищеварение. Диетолог объясняет, как и когда её пить, чтобы избежать вздутия и тяжести.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Медики объяснили, как упражнения с гантелями поддерживают здоровье позвоночника
Питомцы

Ветеринары: учащённое дыхание у собак в жару помогает охлаждать организм
Красота и здоровье

Диетолог Анастасия Тараско: взрослым можно есть до трёх яблок в день
Авто и мото

Представитель ГАИ объяснил, чем тихоход отличается от медленной машины
Авто и мото

Основатель Rivian Роберт Скариндж: компания готовит до шести моделей для Европы
Культура и шоу-бизнес

Арбитражный суд Москвы взыскал с ресторанного критика 200 тысяч рублей за отзыв
Туризм

Организация бюджета в путешествии: заметки, которые помогают
Спорт и фитнес

Кроссфит: базовый комплекс «Фрэн» выполняется за 10 минут и меньше
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru