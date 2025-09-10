Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 6:13

Пирог с орехами и изюмом: когда ром в десерте ломает стереотипы о сладком

Пирог с орехами и изюмом выпекается до золотистой корочки в духовке

Хотите удивить гостей необычным десертом с богатым вкусом и пряным ароматом? Пирог с орехами и изюмом — именно то, что нужно! Его неповторимый букет дополняют нотки рома и апельсиновой цедры, а если дополнительно пропитать готовую выпечку ромом, вкус станет еще насыщеннее.

Ингредиенты

  • Пшеничная мука — 170 г
  • Пшеничная цельнозерновая мука — 55 г
  • Сливочное масло (плюс немного для смазывания форм) — 225 г
  • Коричневый сахар — 125 г
  • Сахар — 125 г
  • Куриные яйца — 4 шт.
  • Соль — 2 г
  • Молотая корица — 2 г
  • Молотый имбирь — 2 г
  • Кардамон — 2 г
  • Гвоздика — 2 г
  • Смесь сухофруктов — 350 г
  • Арахис — 100 г
  • Грецкие орехи — 100 г
  • Ром — 400 мл
  • Мёд — 20 г
  • Апельсиновая цедра — 20 г

Пошаговый рецепт приготовления

Сухофрукты помещаем в банку и заливаем ромом. Отправляем в холодильник минимум на 2-3 дня, а лучше на неделю. Важно ежедневно встряхивать банку, чтобы сухофрукты хорошо пропитались.

Орехи подсушиваем на сухой сковороде, в духовке или микроволновке. Арахис очищаем от шелухи, грецкие орехи крупно рубим. Мягкое сливочное масло взбиваем с сахаром до пышности, добавляем апельсиновую цедру. С сухофруктов сливаем ром (он нам еще пригодится), смешиваем сухофрукты с орехами.

Просеиваем оба вида муки, добавляем соль и специи: корицу, имбирь, кардамон, гвоздику. В сухую смесь вводим масляную массу, мёд и яйца, тщательно перемешиваем.

Вмешиваем в тесто смесь сухофруктов и орехов, а также ром, в котором они настаивались. Формы для выпечки смазываем сливочным маслом и присыпаем мукой, выкладываем тесто и накрываем фольгой.

Формы ставим на противень с высокими бортами, наливаем воду так, чтобы она доходила до середины форм. Выпекаем при 150 °C 1 час, затем снижаем температуру до 130 °C и продолжаем выпекать 2,5-3 часа. Готовность проверяем деревянной шпажкой.

Готовые пироги плотно заворачиваем в пергамент и фольгу, оставляем в прохладном темном месте на 4-5 дней — так они станут еще вкуснее. Перед подачей украсьте по своему вкусу: глазурью или сахарной пудрой.

Почему этот пирог стоит попробовать?

  • Насыщенный аромат рома и специй
  • Идеальное сочетание орехов и изюма
  • Мягкая, влажная текстура благодаря пропитке ромом
  • Отличный вариант для праздничного стола.

