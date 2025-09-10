Пирог с орехами и изюмом: когда ром в десерте ломает стереотипы о сладком
Хотите удивить гостей необычным десертом с богатым вкусом и пряным ароматом? Пирог с орехами и изюмом — именно то, что нужно! Его неповторимый букет дополняют нотки рома и апельсиновой цедры, а если дополнительно пропитать готовую выпечку ромом, вкус станет еще насыщеннее.
Ингредиенты
- Пшеничная мука — 170 г
- Пшеничная цельнозерновая мука — 55 г
- Сливочное масло (плюс немного для смазывания форм) — 225 г
- Коричневый сахар — 125 г
- Сахар — 125 г
- Куриные яйца — 4 шт.
- Соль — 2 г
- Молотая корица — 2 г
- Молотый имбирь — 2 г
- Кардамон — 2 г
- Гвоздика — 2 г
- Смесь сухофруктов — 350 г
- Арахис — 100 г
- Грецкие орехи — 100 г
- Ром — 400 мл
- Мёд — 20 г
- Апельсиновая цедра — 20 г
Пошаговый рецепт приготовления
Сухофрукты помещаем в банку и заливаем ромом. Отправляем в холодильник минимум на 2-3 дня, а лучше на неделю. Важно ежедневно встряхивать банку, чтобы сухофрукты хорошо пропитались.
Орехи подсушиваем на сухой сковороде, в духовке или микроволновке. Арахис очищаем от шелухи, грецкие орехи крупно рубим. Мягкое сливочное масло взбиваем с сахаром до пышности, добавляем апельсиновую цедру. С сухофруктов сливаем ром (он нам еще пригодится), смешиваем сухофрукты с орехами.
Просеиваем оба вида муки, добавляем соль и специи: корицу, имбирь, кардамон, гвоздику. В сухую смесь вводим масляную массу, мёд и яйца, тщательно перемешиваем.
Вмешиваем в тесто смесь сухофруктов и орехов, а также ром, в котором они настаивались. Формы для выпечки смазываем сливочным маслом и присыпаем мукой, выкладываем тесто и накрываем фольгой.
Формы ставим на противень с высокими бортами, наливаем воду так, чтобы она доходила до середины форм. Выпекаем при 150 °C 1 час, затем снижаем температуру до 130 °C и продолжаем выпекать 2,5-3 часа. Готовность проверяем деревянной шпажкой.
Готовые пироги плотно заворачиваем в пергамент и фольгу, оставляем в прохладном темном месте на 4-5 дней — так они станут еще вкуснее. Перед подачей украсьте по своему вкусу: глазурью или сахарной пудрой.
Почему этот пирог стоит попробовать?
- Насыщенный аромат рома и специй
- Идеальное сочетание орехов и изюма
- Мягкая, влажная текстура благодаря пропитке ромом
- Отличный вариант для праздничного стола.
