Год до векового юбилея: 99-летняя женщина погибла из-за чашки чая

Жительница Уэльса Маргарет Элунед Робертс, которой оставался всего год до 100-летнего юбилея, скончалась после трагического инцидента в доме престарелых Глан Рос.

Как всё произошло

22 сентября 2024 года пожилая женщина получила сильные ожоги ноги, когда на неё пролилась чашка горячего чая.

Ассистентка медсестры Сара Томас призналась, что знала о слепоте Робертс, но всё же дала ей напиток:

"Она была очень независимой и хотела выпить чашку чая сама".

Вскоре после происшествия медсестра Джо Риви нашла Робертс "в растерянности с поднятыми руками" — женщина не могла справиться с ситуацией после ожога.

Последствия

Робертс была доставлена в больницу Исбити Гвинед для лечения, а затем переведена обратно в дом престарелых. Однако её состояние ухудшилось, и позже её снова госпитализировали.

28 октября 2024 года, спустя чуть больше месяца после инцидента, Маргарет скончалась.

Результаты расследования

Коронер Кейт Робертсон установил, что причиной смерти стали:

пневмония,

воспаление подкожной клетчатки (целлюлит), возникшее из-за ожога,

сопутствующие факторы — пожилой возраст, астма и ишемическая болезнь сердца.

Смерть официально признали несчастным случаем.

Незавершённая мечта

Дочь погибшей, Линда Притчард, в разговоре с коронером отметила: