Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Имбирный чай
Имбирный чай
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:21

Год до векового юбилея: 99-летняя женщина погибла из-за чашки чая

В Великобритании женщина не дожила год до 100-летия из-за горячего чая

Жительница Уэльса Маргарет Элунед Робертс, которой оставался всего год до 100-летнего юбилея, скончалась после трагического инцидента в доме престарелых Глан Рос.

Как всё произошло
22 сентября 2024 года пожилая женщина получила сильные ожоги ноги, когда на неё пролилась чашка горячего чая.

Ассистентка медсестры Сара Томас призналась, что знала о слепоте Робертс, но всё же дала ей напиток:

"Она была очень независимой и хотела выпить чашку чая сама".

Вскоре после происшествия медсестра Джо Риви нашла Робертс "в растерянности с поднятыми руками" — женщина не могла справиться с ситуацией после ожога.

Последствия
Робертс была доставлена в больницу Исбити Гвинед для лечения, а затем переведена обратно в дом престарелых. Однако её состояние ухудшилось, и позже её снова госпитализировали.

28 октября 2024 года, спустя чуть больше месяца после инцидента, Маргарет скончалась.

Результаты расследования
Коронер Кейт Робертсон установил, что причиной смерти стали:

  • пневмония,
  • воспаление подкожной клетчатки (целлюлит), возникшее из-за ожога,
  • сопутствующие факторы — пожилой возраст, астма и ишемическая болезнь сердца.

Смерть официально признали несчастным случаем.

Незавершённая мечта
Дочь погибшей, Линда Притчард, в разговоре с коронером отметила:

"Моя мама всегда говорила, что хочет дожить до 100 лет. Это была бы очень важная веха для неё".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пять признаков, по которым легко отличить целлюлит от липедемы: советы специалистов вчера в 19:55

Миллионы женщин путают целлюлит с болезнью: ошибка, которая стоит здоровья

Отличить целлюлит от липедемы жизненно важно: первый — косметический дефект, вторая — опасное заболевание. Узнайте 5 ключевых различий, симптомы и почему самолечение может навредить.

Читать полностью » Учёные: свободные игры на природе улучшают развитие мозга у детей вчера в 18:51

Секрет детского счастья: почему учёные настаивают на "диких" играх — и что они скрывают

Учёные доказали: «дикие» игры на природе без контроля взрослых развивают префронтальную кору и гиппокамп мозга, снижая риск психических расстройств на 55%. Как бревна и грязь заменяют развивающие курсы — в исследовании нейробиологов.

Читать полностью » Врачи: упражнения для шеи помогают при цервикалии и снимают скованность сегодня в 18:07

Скованность в шее и плечах? Несколько движений снимают её за минуты

Мучает боль в шее? 7 простых упражнений помогут вернуть гибкость, снять напряжение и улучшить кровообращение. Эффективные методы для здоровья шейного отдела.

Читать полностью » Врачи назвали безопасную скорость похудения и риски быстрых диет вчера в 17:42

Тайна стройных людей: почему цифра на весах обманывает и как понять настоящий результат

Эксперты Abeso рекомендуют постепенное снижение веса (0.5-1 кг/нед) с упором на дефицит калорий и сохранение мышечной массы. Узнайте, почему резкое похудение опасно и как избежать эффекта йо-йо.

Читать полностью » Шалфей против седины: простой отвар, который вернёт волосам естественный цвет сегодня в 17:22

Не краска и не маска: этот отвар возвращает волосам естественный цвет

Седина подкралась рано? Узнайте, как простой отвар из шалфея помогает поддерживать естественный цвет волос и замедлить процесс поседения.

Читать полностью » Исследования: белковый завтрак стабилизирует инсулин и облегчает контроль веса сегодня в 16:49

Хватит считать калории: этот простой завтрак обманет ваш голод и запустит похудение

Секрет похудения раскрыт! Достаточно изменить всего один элемент в завтраке, и вес начнет уходить. Узнайте, как "правильный" завтрак поможет запустить метаболизм и избавиться от тяги к сладкому.

Читать полностью » В Калифорнии зафиксирован случай чумы у человека после укуса блохи — CDPH сегодня в 16:44

Болезнь Средневековья снова рядом: у туриста подтвердили опасное заражение

В Калифорнии зафиксирован случай чумы: житель озера Тахо заразился после укуса блохи во время кемпинга. Врачи напоминают о мерах предосторожности.

Читать полностью » Шесть признаков нехватки магния в организме вчера в 16:40

Тревожные звоночки организма: 6 признаков, что вы игнорируете дефицит магния — проверьте себя

Медики предупреждают: дефицит магния проявляется через судороги, усталость и перепады настроения. Узнайте 6 ключевых симптомов, как диагностировать гипомагниемию и какие продукты восполнят нехватку жизненно важного минерала.

Читать полностью »

Новости
СКФО

Уголовное дело возбуждено после отравления 28 человек на базе отдыха в Дагестане
Наука и технологии

Ученые Тихого океана зафиксировали рост метановых выбросов на дне впадины Марианской жёлоба
УрФО

Тренер "Трактора" Гру объяснил поражение от "Амура"
Питомцы

В Новгородской области оформили первую поездку животного-компаньона в Южную Америку
Туризм

Туристы сообщили, что в некоторых отелях Дубая можно заселиться без депозита
Авто и мото

Как правильно отвечать на вопросы инспекторов ГАИ: рекомендации от МВД
Спорт и фитнес

Тренер объяснил, почему упражнения бёдер не решают проблему дряблости
Еда

Врач предупредила о рисках шаурмы, чебуреков и салатов с майонезом в жару
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru