Древние сардинцы опередили своё время: их технология работы с металлом поразила учёных

Миниатюрные бронзовые фигурки — бронзетти - считаются символом нурагической цивилизации, существовавшей на Сардинии в конце II — начале I тысячелетия до н. э. Эти статуэтки изображали воинов, правителей, животных и даже корабли. Долгие годы их происхождение и состав металла оставались предметом споров. Использовали ли мастера исключительно местные ресурсы? Или Сардиния была включена в обширные торговые сети и зависела от импорта?

Новое исследование, опубликованное в PLOS One, применило новейшие методы изотопного анализа и позволило реконструировать "биографию" бронзетти — от руды до готового изделия.

Загадка бронзетти

Археологи давно знали, что на острове имелись богатые месторождения меди, особенно в районе Иглезиенте-Сульчис. Но вместе с тем находки иностранных медных слитков, включая знаменитые кипрские "бычьи шкуры", намекали на активный импорт.

Основные гипотезы:

чисто местная медь - Сардиния обеспечивала себя сама;

импортная медь - основа металлургии привозилась с Кипра или Иберийского полуострова;

смешанный вариант - мастера комбинировали металлы разного происхождения.

Новое исследование подтвердило именно третий сценарий.

Методы анализа

Учёные исследовали 48 фрагментов бронзетти и 3 медных слитка из трёх святилищ (Санта-Виттория-ди-Серри, Су-Монте-Соррадиле, Абини-Тети) и одного неизвестного места.

Использовались:

химический анализ микроэлементов,

изотопы свинца,

изотопы меди и олова,

инновационный метод анализа изотопов осмия.

Именно осмий позволил окончательно различить сардинскую и "чужую" медь.

Результаты исследования

Сардинская медь (рудник Са-Дукесса, Иглезиенте-Сульчис) обладает уникальным изотопным "подписью" по осмию.

Иберийская медь (долина Алькудия и район Линарес в Сьерра-Морена) также активно использовалась.

Кипрская медь - вопреки ожиданиям, не участвовала в производстве бронзетти.

Олово импортировалось, вероятнее всего, также с Пиренейского полуострова, так как местные сардинские источники не совпадали по изотопному составу.

Сравнение происхождения металлов

Металл Источник Доказательства Медь Сардиния (Са-Дукесса) Высокие радиогенные изотопы осмия Медь Иберийский полуостров Соотношения изотопов свинца, химический состав Олово Импорт (Иберия) Изотопы олова не совпадают с сардинскими Кипрская медь Не использовалась Изотопы не совпадают

Почему это важно

Фигурки демонстрируют, что сардинские мастера сознательно смешивали разные типы меди, получая нужные свойства сплава. Это указывает на:

глубокие знания металлургии,

наличие устойчивых торговых связей в западном Средиземноморье,

роль Сардинии не как периферии, а как активного игрока в региональной экономике.

Экономика и культ

Исследование подтвердило: святилища, где находят бронзетти, были не только религиозными, но и экономическими центрами. Там скапливались слитки, обломки металла и готовые изделия. Они могли использоваться и как вотивные дары, и как показатель статуса элиты.

"Мы считаем молибденит наиболее вероятным источником радиогенного осмия, что подтверждает местное происхождение части меди. Это исключает гипотезу, что сардинская медь была привозной", — отмечают авторы исследования.

Советы шаг за шагом: как определяют происхождение металла

Берут микрофрагменты бронзовых изделий. Измеряют содержание микроэлементов. Определяют изотопы свинца, меди, олова. Дополняют анализом осмия для большей точности. Сравнивают полученные "подписи" с известными рудниками.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать бронзетти сделанными только из местной меди.

Последствие: недооценка торговых связей Сардинии.

Альтернатива: учитывать смешанное происхождение металлов.

Ошибка: приписывать кипрской меди ключевую роль.

Последствие: искажение картины металлургии.

Альтернатива: подтверждать гипотезы изотопным анализом.

А что если…

А что если подобные исследования провести для других артефактов Средиземноморья? Возможно, окажется, что торговые сети бронзового и раннего железного веков были ещё более масштабными, чем предполагалось.

Плюсы и минусы нового подхода

Плюсы Минусы Высокая точность определения источников металлов Требует сложного оборудования Возможность отличить перекрывающиеся сигнатуры Анализы разрушительны для образцов Позволяет изучать торговые маршруты Пока ограничено по выборке

FAQ

Что такое бронзетти?

Небольшие бронзовые фигурки нурагической культуры (X-VIII вв. до н. э.), символы власти и религии.

Использовали ли сардинцы только свою медь?

Нет, они смешивали местную и иберийскую.

Почему кипрская медь не подходила?

Её изотопные показатели не совпали ни с одним образцом.

Откуда брали олово?

С Пиренейского полуострова, морскими путями.

Мифы и правда

Миф: Сардиния была изолирована.

Правда: остров участвовал в активной торговле по всему Западному Средиземноморью.

Миф: бронзетти делали из одного источника меди.

Правда: мастера смешивали разные металлы для сплава.

3 интересных факта

Изотопный анализ осмия впервые применён к нурагическим изделиям. Некоторые бронзетти содержат уникальную комбинацию сардинской и иберийской меди. Святилища Сардинии могли быть одновременно храмами и "металлургическими биржами".

Исторический контекст

XIII-IX вв. до н. э. — расцвет нурагической культуры.

IX-VIII вв. до н. э. — активные связи с Иберией и Финикией.

XX в. — первые гипотезы об импорте кипрской меди.

XXI в. — новые методы анализа окончательно исключают Кипр из списка источников.

Бронзетти — это не только культовые объекты, но и свидетельство сложной экономики Сардинии. Местные мастера умело комбинировали медь с разных концов Средиземноморья, создавая сплавы с уникальными свойствами. Новое исследование показало: Сардиния была центром металлургии и торговли, играя активную роль в обменах между Иберией и другими регионами. Это открывает новые горизонты для понимания древних связей и технологий.