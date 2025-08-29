Бесконечность в конечном коде: как ограниченные вычисления объясняют безграничное

Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 16:23

Какова истинная природа нашей Вселенной? Этот вопрос волнует ученых на протяжении многих лет. Традиционно устройство Вселенной объясняется с помощью уравнений общей теории относительности (ОТО) Эйнштейна. Однако для понимания гравитации в экстремальных условиях, таких как рождение черных дыр или момент гипотетической инфляции, классических подходов недостаточно.

Численная относительность: новый взгляд на космологию

Группа космологов и астрофизиков, возглавляемая Джосу Ауррекоэчеа из Оксфордского университета, сделала шаг к решению этой проблемы. Они представили метод численной относительности, который позволяет приблизительно решать уравнения ОТО и может стать ключом к самым сложным загадкам космологии.

Ранее численная относительность использовалась в основном для анализа гравитационных волн, возникающих при слиянии черных дыр и нейтронных звезд. Теперь же этот метод может быть применен для изучения космологической сингулярности, ранней инфляции и циклической модели Вселенной, предложенной нобелевским лауреатом Роджером Пенроузом.

Новые перспективы для космологии

Авторы исследования утверждают, что численная относительность может помочь отказаться от упрощенных предположений об однородности и симметрии пространства. Обобщив данные о применении численной относительности в космологии, Кэти Клаф, Юджин Лим открыли новые возможности для исследования.

Метод, разработанный в 1960-х годах, уже позволил впервые численно смоделировать слияние черных дыр в 2005 году. В 2015 году детекторы LIGO и VIRGO подтвердили эти расчеты, зафиксировав реальные гравитационные волны. Теперь этот подход может быть адаптирован для проверки смелых гипотез о ранних этапах эволюции Вселенной.

Этапы эволюции Вселенной

Эволюция Вселенной делится на три ключевых этапа:

  • ранний этап: сингулярности, инфляция, отскоки.
  • переходный этап: разогрев, фазовые переходы, образование первичных черных дыр.
  • поздний этап: формирование структур и наблюдаемые космологические процессы.

Ключевым аспектом является инфляция молодой Вселенной, существование которой поддерживается рядом ученых. Описание этого процесса с использованием уравнений ОТО требует предположений об однородности и изотропности пространства, в то время как численная относительность позволяет избежать этих ограничений.

Таким образом, численная относительность — это не просто инструмент для специалистов по черным дырам, а мощный метод, способный изменить наше понимание прошлого и будущего Вселенной. Однако для полноценного использования этого подхода необходимы более мощные суперкомпьютеры.

"Мы надеемся объединить усилия космологов и специалистов по численной относительности, чтобы исследовать вопросы, которые раньше казались недостижимыми", — отметили авторы исследования.

