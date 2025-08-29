Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Космическая вспышка энергия
Космическая вспышка энергия
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 18:37

Гравитационные волны: космическое эхо, которое может поведать о начале всего

Учёные исследуют тайны Большого взрыва и его влияние на современную космологию

Что, если мы сможем заглянуть за грань Большого взрыва — туда, где законы физики перестают работать? Учёные приближаются к ответу с помощью компьютерного моделирования, открывая новые горизонты в понимании рождения Вселенной.

Численная относительность: ключ к тайнам мироздания

Хотя доказательства Большого взрыва считаются неоспоримыми, само событие остаётся загадкой. Наука бессильна в первые доли секунды после него — уравнения перестают работать, время теряет привычный смысл. Но что, если появится способ выйти за эти пределы? Именно над этим работают исследователи.

Специалисты из Института фундаментальных вопросов применяют сложные компьютерные расчёты для численного решения уравнений Эйнштейна. Такой подход незаменим в случаях, когда аналитического решения просто не существует — как, например, в знаменитой задаче трёх тел.

"Меня больше всего воодушевляет возможность использования численной теории относительности для исследования того, как начался Большой взрыв, и того, как ее можно использовать для решения некоторых давних проблем в теории струн", — рассказал соавтор работы профессор Юджин Лим из Королевского колледжа Лондона.

Этот метод уже доказал свою эффективность. Десять лет назад с его помощью впервые были обнаружены гравитационные волны — явление, предсказанное теоретически, но недоступное для расчётов "на бумаге".

Инфляция: что происходило в первые мгновения Вселенной

Учёные сосредоточились на изучении космической инфляции — периода колоссального расширения Вселенной сразу после Большого взрыва. Без этого этапа наша картина мироздания была бы неполной. Однако до сих пор неизвестно, что именно запустило инфляцию.

"Поскольку сама по себе инфляция не является полной теорией, а теорией, которая должна быть выведена из чего-то более фундаментального (выражаясь техническими терминами, мы называем инфляцию "эффективной теорией")", — пояснил Лим.

Численное моделирование позволяет протестировать сценарии, выходящие за рамки стандартной физики, — такие как циклическая Вселенная или мультивселенная. Если эти гипотезы верны, расчёты могут указать на следы их существования.

Численная теория относительности — задача высочайшей сложности. Но благодаря развитию суперкомпьютеров она становится всё более достижимой. Работа уже ведётся, и первые результаты внушают оптимизм.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Итальянские ученые создали рис высотой 10 см для выращивания в космосе сегодня в 13:24

В космос со своим рисом: итальянские ученые нашли решение продовольственной проблемы для МКС

Итальянские ученые создали карликовый сорт риса для выращивания в космосе, используя CRISPR/Cas9. Этот Moon-Rice обеспечит астронавтов едой при длительных миссиях.

Читать полностью » Китайские учёные объявили о прорыве в борьбе со старением: SRC5-клетки успешно испытаны на приматах сегодня в 12:56

Обезьяны-долгожители и люди: почему все говорят о прорыве китайских биотехнологов — главные факты

Китайские учёные создали уникальные SRC-клетки, которые замедлили старение у макак: улучшение 10 систем организма, восстановление ДНК и репродуктивных функций без побочных эффектов. Прорыв в антивозрастной медицине.

Читать полностью » Гигантские муравьеды и панголины: как их желудки переваривают 200 000 насекомых за ночь сегодня в 11:56

Липкие языки и острые когти: почему эти адаптации стали эволюционным билетом в будущее

Ученые выяснили, как за 100 млн лет млекопитающие адаптировались питаться муравьями. Анализ 4099 видов показал: истинные мирмекофаги съедают до 20 тыс. насекомых в день, но почти не меняют рацион.

Читать полностью » Секреты палеолита: две пещеры раскрыли новые данные о передаче культурного наследия неандертальцев сегодня в 10:56

Разделка добычи как язык: что артефакты рассказали о табу неандертальцев

Американские и израильские антропологи обнаружили культурные различия у неандертальцев в пещерах Амуд и Кебара. Анализ 300 останков животных показал уникальные методы обработки мяса, передававшиеся между поколениями 60 тыс. лет назад.

Читать полностью » Пехотная сабля XVIII века обнаружена в Польше — эксперты раскрыли её двойное назначение сегодня в 9:56

Как сабля гренадеров раскрывает неизвестные детали военной стратегии XVIII столетия — ответ в деталях

Археологи обнаружили в Варшаве уникальную пехотную саблю XVIII века. Эксперты Музея Войска Польского выяснили: оружие использовали не только в бою, но и для хозяйственных задач. Исследование крючка в форме сердца и навершия раскрывает военные секреты эпохи Станислава Понятовского.

Читать полностью » Нанотехнологии против коррозии: международная команда представила инновационный метод сегодня в 9:40

Металлы получили иммунитет: скрытая технология спасёт от разрушения на молекулярном уровне

Ученые ИТМО с коллегами из Китая и Великобритании создали 'умные' микрокапсулы с 86% эффективности. Нанотехнология автономно выделяет ингибиторы коррозии при угрозе разрушения металлов, экономя триллионы долларов ежегодно.

Читать полностью » Ученые изучают уникальный череп лошади плейстоцена: возраст находки 30 тысяч лет сегодня в 8:56

Ледниковый детектив: зачем археологам понадобились струи воды для 30-тысячелетней головоломки

Уникальная находка в Канаде: 30 000-летний череп плейстоценовой лошади обнаружен в вечной мерзлоте Юкона. Учёные готовят радиоуглеродный анализ и исследование ДНК, чтобы раскрыть тайны миграции животных ледникового периода и их эволюционной истории.

Читать полностью » Экологичное топливо: новая технология снижает содержание серы до рекордных 99% сегодня в 8:40

Против серы и металлов: зачем нефтяным гигантам два фильтра вместо одного — разоблачение

Учёные Пермского Политеха разработали двухэтапный метод очистки нефти, повышающий эффективность удаления серы до 99% и продлевающий срок службы катализаторов на 50%. Технология решает проблемы тяжёлой нефти и сокращает затраты предприятий.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Сахарная меласса как кормовая добавка: исследования ВНИИ животноводства
Авто и мото

Ford отзывает 500 тысяч автомобилей Edge и Lincoln MKX из-за дефекта тормозов
Спорт и фитнес

Как уменьшить жир на животе: рекомендации экспертов Mayo Clinic
ДФО

Туалетная бумага, салфетки, пластиковые стаканы: что включили в обязательные сборы
Дом

Какие средства помогают отстирать белые и цветные скатерти от сложных пятен — совет технолога сети «Диана»
Еда

Маффины без сахара: замените ветчину на курицу или бекон для разнообразия вкуса
Красота и здоровье

Дефицит витамина B12 вызывает усталость, забывчивость и покалывание в руках и ногах
Спорт и фитнес

Тренер Татьяна Лампа показала эффективные вариации альпинистов для мышц живота
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru