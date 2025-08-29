Гравитационные волны: космическое эхо, которое может поведать о начале всего

Что, если мы сможем заглянуть за грань Большого взрыва — туда, где законы физики перестают работать? Учёные приближаются к ответу с помощью компьютерного моделирования, открывая новые горизонты в понимании рождения Вселенной.

Численная относительность: ключ к тайнам мироздания

Хотя доказательства Большого взрыва считаются неоспоримыми, само событие остаётся загадкой. Наука бессильна в первые доли секунды после него — уравнения перестают работать, время теряет привычный смысл. Но что, если появится способ выйти за эти пределы? Именно над этим работают исследователи.

Специалисты из Института фундаментальных вопросов применяют сложные компьютерные расчёты для численного решения уравнений Эйнштейна. Такой подход незаменим в случаях, когда аналитического решения просто не существует — как, например, в знаменитой задаче трёх тел.

"Меня больше всего воодушевляет возможность использования численной теории относительности для исследования того, как начался Большой взрыв, и того, как ее можно использовать для решения некоторых давних проблем в теории струн", — рассказал соавтор работы профессор Юджин Лим из Королевского колледжа Лондона.

Этот метод уже доказал свою эффективность. Десять лет назад с его помощью впервые были обнаружены гравитационные волны — явление, предсказанное теоретически, но недоступное для расчётов "на бумаге".

Инфляция: что происходило в первые мгновения Вселенной

Учёные сосредоточились на изучении космической инфляции — периода колоссального расширения Вселенной сразу после Большого взрыва. Без этого этапа наша картина мироздания была бы неполной. Однако до сих пор неизвестно, что именно запустило инфляцию.

"Поскольку сама по себе инфляция не является полной теорией, а теорией, которая должна быть выведена из чего-то более фундаментального (выражаясь техническими терминами, мы называем инфляцию "эффективной теорией")", — пояснил Лим.

Численное моделирование позволяет протестировать сценарии, выходящие за рамки стандартной физики, — такие как циклическая Вселенная или мультивселенная. Если эти гипотезы верны, расчёты могут указать на следы их существования.

Численная теория относительности — задача высочайшей сложности. Но благодаря развитию суперкомпьютеров она становится всё более достижимой. Работа уже ведётся, и первые результаты внушают оптимизм.