Уход за руками летом
Уход за руками летом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 23:25

Онемение пальцев: 13 шокирующих причин, которые могут указывать на болезнь

13 тревожных причин онемения рук, о которых стоит знать каждому

Даже при морозе и тёплых варежках пальцы рук часто первыми теряют чувствительность. Медики объясняют это вазоконстрикцией — механизмом, при котором организм защищает внутренние органы, ограничивая кровоток к конечностям. Однако, по словам клинического профессора семейной и общественной медицины Медколледжа Сиднея Киммела Университета Томаса Джефферсона Роберта Даноффа, холод — лишь одна из причин. Он уточнил, что онемение может быть связано с защемлением нерва, травмами, инфекциями и хроническими болезнями.

В числе 13 наиболее частых причин врачи выделяют:

1. Теннисный локоть — воспаление сухожилий из-за повторяющихся нагрузок при спорте или работе. Первые признаки — покалывание и онемение кистей. Временный отказ от нагрузки помогает, но при повторных симптомах нужно обратиться к врачу.

2. Синдром запястного канала — сдавливание срединного нерва в запястье, часто встречающееся у людей, работающих за компьютером. Симптомы: онемение, покалывание, ощущение отёчности большого, указательного и среднего пальцев. Если не лечить, может понадобиться операция.

3. Проблемы с щитовидной железой — при гипотиреозе нарушается работа нервов, что вызывает онемение. Дополнительные признаки: выпадение волос, набор веса, постоянный озноб.

4. Побочные эффекты лекарств — онемение могут вызывать химиотерапия, препараты от ВИЧ/СПИДа, лекарства от давления, инфекций и кожных болезней.

5. Дефицит витамина B12 — приводит к повреждению нервов. Риск повышается у людей с заболеваниями ЖКТ и при вегетарианской диете.

6. Алкогольная нейропатия — при длительном злоупотреблении спиртным до половины пациентов сталкиваются с онемением и слабостью мышц.

7. Ганглионарные кисты — доброкачественные образования в районе суставов, которые могут сдавливать нервы.

8. Синдром Гийена-Барре — редкое аутоиммунное заболевание, часто развивающееся после инфекций. Вызывает слабость, онемение и нарушения координации.

9. Болезнь Лайма — инфекция, передаваемая клещами. На поздних стадиях поражает суставы и нервы.

10. Рассеянный склероз — иммунная система разрушает миелин нервных волокон, что приводит к онемению, слабости и проблемам с координацией.

11. Инсульт — внезапное онемение в сочетании с нарушением речи или координации требует срочной госпитализации.

12. Сахарный диабет — при отсутствии лечения вызывает повреждение периферических нервов, ухудшает зрение и работу сердца.

13. Болезнь Рейно — редкое сужение мелких артерий при холоде или стрессе, сопровождающееся побелением или посинением пальцев.

Врачи подчёркивают: если онемение рук возникает регулярно или сопровождается другими симптомами, нужно пройти обследование, чтобы исключить опасные заболевания.

