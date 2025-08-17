Онемение в руках: что прячется за безобидным покалыванием

Онемение или покалывание в пальцах и руках может быть всего лишь временным дискомфортом… а может сигнализировать о серьёзной болезни. Чаще всего этот симптом, известный как парестезия, возникает из-за недостатка кислорода в тканях. Достаточно посидеть в одной позе или пережать сосуды — и кровоток замедлится. Но бывает и так, что причина кроется в сдавленном нерве, инсульте, рассеянном склерозе или даже в осложнениях диабета.

Когда нужно действовать немедленно

Если онемение сопровождается слабостью, головокружением, спутанностью сознания или внезапной сильной головной болью, врачи Mayo Clinic советуют не откладывать вызов скорой. Подобные признаки могут говорить о состоянии, угрожающем жизни.

Эффективные упражнения

Для устранения лёгкого онемения помогут упражнения, улучшающие кровоток и снижающие давление на нервы:

Сжатие лопаток — сидя прямо, свести лопатки вниз и вместе, удерживая 10 секунд.

Втягивание подбородка — создать лёгкий "двойной подбородок", растягивая мышцы шеи.

Скользящие движения для срединного нерва — полезны при синдроме запястного канала.

Упражнения для локтевого нерва — снижают симптомы кубитального синдрома.

Последовательная растяжка рук и круговые вращения плечом улучшают кровообращение в конечностях.

Другие способы помочь себе

Акупунктурные точки — например, PC-3 в области локтя, улучшают приток крови к руке.

Правильная осанка — ключ к нормальному кровотоку. Сутулость или постоянный наклон головы вниз ухудшают снабжение тканей кислородом. При подъёме тяжестей важно использовать силу ног, а не спины.

Что может скрываться за симптомом

Туннельные синдромы (запястный или кубитальный), шейная радикулопатия, повреждения спинного мозга, сердечно-сосудистые заболевания, диабет — лишь часть списка. Обычно поражена одна сторона тела, и если покалывание ощущается сразу в обеих руках, нужно исключить системные болезни.

Когда упражнения не помогут

Если причина в серьёзном повреждении нерва или хроническом заболевании, простые растяжки ситуацию не исправят — может понадобиться хирургия, медикаменты или длительное лечение. Особенно важно следить за симптомами, которые сохраняются неделями или прогрессируют.

Главный вывод: периодическое покалывание может быть безобидным, но его регулярное появление — повод для обследования. Игнорировать такие сигналы организма опасно.