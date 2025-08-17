Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Руки
Руки
© www.freepik.com is licensed under Free More info
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 7:10

Онемение в руках: что прячется за безобидным покалыванием

Что может вызвать покалывание в руках и пальцах — данные Mayo Clinic

Онемение или покалывание в пальцах и руках может быть всего лишь временным дискомфортом… а может сигнализировать о серьёзной болезни. Чаще всего этот симптом, известный как парестезия, возникает из-за недостатка кислорода в тканях. Достаточно посидеть в одной позе или пережать сосуды — и кровоток замедлится. Но бывает и так, что причина кроется в сдавленном нерве, инсульте, рассеянном склерозе или даже в осложнениях диабета.

Когда нужно действовать немедленно

Если онемение сопровождается слабостью, головокружением, спутанностью сознания или внезапной сильной головной болью, врачи Mayo Clinic советуют не откладывать вызов скорой. Подобные признаки могут говорить о состоянии, угрожающем жизни.

Эффективные упражнения

Для устранения лёгкого онемения помогут упражнения, улучшающие кровоток и снижающие давление на нервы:

  • Сжатие лопаток — сидя прямо, свести лопатки вниз и вместе, удерживая 10 секунд.
  • Втягивание подбородка — создать лёгкий "двойной подбородок", растягивая мышцы шеи.
  • Скользящие движения для срединного нерва — полезны при синдроме запястного канала.
  • Упражнения для локтевого нерва — снижают симптомы кубитального синдрома.
  • Последовательная растяжка рук и круговые вращения плечом улучшают кровообращение в конечностях.

Другие способы помочь себе

  • Акупунктурные точки — например, PC-3 в области локтя, улучшают приток крови к руке.
  • Правильная осанка — ключ к нормальному кровотоку. Сутулость или постоянный наклон головы вниз ухудшают снабжение тканей кислородом. При подъёме тяжестей важно использовать силу ног, а не спины.

Что может скрываться за симптомом

Туннельные синдромы (запястный или кубитальный), шейная радикулопатия, повреждения спинного мозга, сердечно-сосудистые заболевания, диабет — лишь часть списка. Обычно поражена одна сторона тела, и если покалывание ощущается сразу в обеих руках, нужно исключить системные болезни.

Когда упражнения не помогут

Если причина в серьёзном повреждении нерва или хроническом заболевании, простые растяжки ситуацию не исправят — может понадобиться хирургия, медикаменты или длительное лечение. Особенно важно следить за симптомами, которые сохраняются неделями или прогрессируют.

Главный вывод: периодическое покалывание может быть безобидным, но его регулярное появление — повод для обследования. Игнорировать такие сигналы организма опасно.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врачи сообщили, что 20-минутные упражнения с гантелями и слайдерами улучшают здоровье сердца сегодня в 3:50

Короткая тренировка, которая запускает скрытые резервы организма

20 минут, пара гантелей и слайдеры — всё, что нужно для мощной тренировки на всё тело. Узнайте, как проработать мышцы и сэкономить время.

Читать полностью » Тренер дал рекомендации по масштабированию нагрузки в комплексе с бегом и штангой сегодня в 3:29

Кажется обычным, но комплекс с бегом и штангой имеет подвох, о котором не все знают

Интенсивная тренировка с бегом и штангой: как правильно распределить силы, масштабировать нагрузку и избежать ошибок в технике.

Читать полностью » Кенделл Джно-Финн назвал допустимые дистанции для детского бега в зависимости от возраста сегодня в 3:10

Когда тренировка для ребёнка становится гонкой на износ

Как понять, готов ли ребёнок к бегу на длинные дистанции, как избежать травм и сделать тренировки полезными и увлекательными для всей семьи.

Читать полностью » Йога для силы: врачи перечислили упражнения для набора мышечной массы сегодня в 2:50

Йога, которая заменяет спортзал: 20 минут вместо тяжёлых весов

Йога — это не только гибкость. Узнайте, как 20-минутная тренировка из продвинутых асан помогает прокачать силу и выносливость без тяжёлых весов.

Читать полностью » Программа CrossFit: становая тяга с гантелями и ходьба на руках за 10 минут сегодня в 2:23

Тренировка с гантелями и стойкой на руках оказалась испытанием не для всех

Тренировка на время: становая тяга с гантелями и ходьба на руках. Узнай, какие варианты подойдут новичкам и как масштабировать нагрузку.

Читать полностью » Полный комплекс упражнений для 20-минутной EMOM тренировки дома сегодня в 2:10

дин приём, из-за которого минута на тренировке кажется вечностью

20 минут, которые изменят ваше представление о тренировках: EMOM — метод, где каждая минута на счету, а прогресс виден с первого занятия.

Читать полностью » Физиотерапевт Дэйв Кэнди объяснил, почему немеют ноги во время спорта сегодня в 1:50

Когда спорт становится ловушкой: что скрывает внезапное онемение стоп

Почему во время тренировки немеют стопы? Разбираем частые причины, советы врачей и простые способы избежать неприятных ощущений.

Читать полностью » Тренер объяснил, как удерживать штангу на груди при фронтальных приседаниях сегодня в 1:28

Штанга на груди и десятки приседаний: неожиданное правило ломает привычную тренировку

50 приседаний со штангой превращаются в проверку на прочность: за каждое падение снаряда ждёт "штраф" на велотренажёре. Выдержите ли вы испытание?

Читать полностью »

Новости
ЮФО

В Сочи открылись четыре локации, где можно пообщаться с капибарами
УрФО

В Екатеринбурге открылся фестиваль "Атмофест" с очищающими воду растениями и отелями для насекомых
СЗФО

"Народный бюджет" модернизирует библиотеки Коми, создавая современные культурные пространства
Спорт и фитнес

Тренеры по фитнесу назвали оптимальный вес гирь для начинающих в двойных упражнениях
СКФО

На фестивале в Георгиевске определили рекордсмена — яблоко весом больше 500 г
Еда

Как приготовить картошку по-французски с мясным фаршем и сыром — пошаговый рецепт
Культура и шоу-бизнес

Леди Гага получила тысячи комментариев от фанатов "Локомотива" после матча со "Спартаком"
СФО

МЧС локализовало степные пожары в Каа-Хемском и Кызылском районах Тувы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru