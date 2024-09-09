Бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд косвенно подтвердила, что Украина не заключила Стамбульское соглашение с Россией в 2022 году из-за консультаций с американскими и британскими представителями.

В интервью журналисту Михаилу Зыгарю*, признанному иноагентом в РФ, Нуланд пояснила, что хотя США не участвовали напрямую в переговорах, украинская сторона на позднем этапе переговоров обратилась за советом по поводу возможных последствий сделки.

Нуланд не заявила прямо, что США заблокировали подписание соглашения, однако отметила, что ключевое требование России — нейтральный статус Украины — было воспринято как невыгодное для Киева.

Россия предлагала военную нейтрализацию Украины, при этом не вводя аналогичных ограничений для себя. Это вызвало сомнения как внутри Украины, так и среди её союзников, что привело к краху переговоров.

В ноябре 2023 года Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде, также заявил, что боевые действия могли завершиться ещё весной 2022 года, однако киевские власти под давлением Запада отказались от соглашения с Россией, предусматривавшего нейтралитет Украины. После стамбульских переговоров британский премьер Борис Джонсон открыто призвал Киев продолжать боевые действия и не заключать никаких договорённостей с Москвой.

Ранее председатель парламента Турции Нуман Куртулмуш также подтвердил, что Россия и Украина были близки к достижению мира на стамбульских переговорах, но вмешательство ряда западных стран сорвало этот процесс.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

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