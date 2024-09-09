Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 07.09.2024 : 89,8225
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 07.09.2024 : 99,7156
Нуланд признала роль США в срыве переговоров РФ и Украины
  1. Главная
  2. Мир

Виктория Нуланд намекнула на роль США и Великобритании в срыве Стамбульских переговоров между Украиной и Россией

Нуланд признала роль США в срыве переговоров РФ и Украины

Бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд косвенно подтвердила, что Украина не заключила Стамбульское соглашение с Россией в 2022 году из-за консультаций с американскими и британскими представителями.

В интервью журналисту Михаилу Зыгарю*, признанному иноагентом в РФ, Нуланд пояснила, что хотя США не участвовали напрямую в переговорах, украинская сторона на позднем этапе переговоров обратилась за советом по поводу возможных последствий сделки.

Нуланд не заявила прямо, что США заблокировали подписание соглашения, однако отметила, что ключевое требование России — нейтральный статус Украины — было воспринято как невыгодное для Киева.

Россия предлагала военную нейтрализацию Украины, при этом не вводя аналогичных ограничений для себя. Это вызвало сомнения как внутри Украины, так и среди её союзников, что привело к краху переговоров.

В ноябре 2023 года Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде, также заявил, что боевые действия могли завершиться ещё весной 2022 года, однако киевские власти под давлением Запада отказались от соглашения с Россией, предусматривавшего нейтралитет Украины. После стамбульских переговоров британский премьер Борис Джонсон открыто призвал Киев продолжать боевые действия и не заключать никаких договорённостей с Москвой.

Ранее председатель парламента Турции Нуман Куртулмуш также подтвердил, что Россия и Украина были близки к достижению мира на стамбульских переговорах, но вмешательство ряда западных стран сорвало этот процесс.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

Фото: www. flickr. com/Erik Drost (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

Мир

Лавров заявил, что Россия пытается предотвратить большую войну на Ближнем Востоке

Лавров заявил, что Россия пытается предотвратить большую войну на Ближнем Востоке

На Ближнем Востоке вновь возникла угроза крупной региональной войны, и Россия прилагает усилия, чтобы этого не допустить, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Читать полностью
RS: Макрон назначением Барнье премьером поставил помощь Украине под угрозу

RS: Макрон назначением Барнье премьером поставил помощь Украине под угрозу

Решение президента Франции Эммануэля Макрона назначить премьер-министром страны экс-еврокомиссара Мишеля Барнье может очень негативно сказаться на поддержке Киева Парижем из-за зависимости нового правительства от "Национального объединения" Марин Ле Пен.

Читать полностью

Общество

Россиян перед разводом начнут принуждать к примирению

Россиян перед разводом начнут принуждать к примирению

Российское Министерство юстиции планирует разработать законопроект, который введет обязательную досудебную процедуру примирения для разводящихся пар, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на ведомство.

Читать полностью
Актрису Анастасию Мельникову с трудом узнали подписчики Эвелины Блёданс

Актрису Анастасию Мельникову с трудом узнали подписчики Эвелины Блёданс

Эвелина Блёданс встретилась со звездой сериала "Улицы разбитых фонарей" Анастасией Мельниковой.

Читать полностью

Новости