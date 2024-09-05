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Nature: создан первый прототип ядерных часов на основе тория-229
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Ядерные часы и будущее GPS: эра точности уже близко

Nature: создан первый прототип ядерных часов на основе тория-229

Ученые достигли важного прорыва в создании нового типа часов — ядерных. В отличие от атомных часов, которые измеряют вибрации атомов, ядерные фокусируются на вибрациях их ядер, что позволяет добиться еще большей точности. Это стало возможным благодаря недавно созданному прототипу ядерных часов, использующему торий-229, сообщает Nature.

Ученые из JILA впервые смогли измерить энергию между двумя квантовыми состояниями ядра этого атома и переключить его между этими состояниями с помощью ультрафиолетового лазера. Исследователи создали установку, которая генерирует УФ-свет и измеряет частоту колебаний с помощью оптической частотной гребенки, что позволяет измерять время с невиданной точностью. Хотя прототип пока не превосходит существующие атомные часы по скорости, ученые считают, что за несколько лет ядерные часы смогут стать точнее, стабильнее и компактнее, а их внедрение ускорит такие технологии, как интернет, GPS и космическое исследование.

Эти часы могут также сыграть ключевую роль в изучении основ физики и поиске темной материи.

А́томные часы́ (молекулярные, квантовые часы) — прибор для измерения времени, в котором в качестве периодического процесса используются собственные колебания, связанные с процессами, происходящими на уровне атомов или молекул.

Фото: unsplash.com/Bryce Barker (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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