Сотрудники пекинского Института разработки систем космических кораблей предложили разработать ядерное оружие для защиты Земли от потенциально опасных астероидов.
По их мнению, в определённых ситуациях избежать столкновения с небесным телом можно только с помощью таких мер. В публикации South China Morning Post эксперты подчеркнули, что часть опасных астероидов не удаётся обнаружить до момента их вхождения в атмосферу Земли. Они привели в пример челябинский метеорит, который, будучи незамеченным, нанёс значительные разрушения.
Исследователи также отметили, что на сегодняшний день зарегистрировано более 30 тысяч астероидов, представляющих потенциальную угрозу для нашей планеты. Однако это может быть лишь малая часть от общего количества, так как многие крупные объекты остаются неучтёнными. Некоторые из них могут превышать 1 километр в диаметре, что делает их крайне опасными. В связи с этим учёные призывают к незамедлительной разработке системы защиты Земли, включающей в себя использование ядерного оружия, как наиболее эффективного способа предотвращения катастрофических последствий.
Фото: flickr.com/NASA Goddard Photo and Video (CC BY 2.0 license)
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