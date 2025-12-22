Росатом рушит привычный порядок: китайские турбины заходят в атомное сердце России

На фоне ускорения атомных строек вопрос надежности поставок ключевого оборудования выходит на первый план. Российский рынок энергетического машиностроения может в ближайшие годы получить нового крупного игрока — в сегменте, который до сих пор был фактически монопольным. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".

Планы Росатома и роль китайского партнера

"Росатом" рассматривает возможность запуска собственного производства тихоходных паровых турбин и генераторов для атомных электростанций большой мощности. Речь идет об оборудовании для реакторов типа ВВЭР мощностью 1,2-1,3 ГВт, которое используется в современных проектах АЭС. По данным источников "Ъ”, технологическим партнером госкорпорации может стать китайская Dongfang Turbine Co., Ltd.

Именно Dongfang должна поставить турбину и генератор для третьего и четвертого энергоблоков Ленинградской АЭС-2 общей мощностью 2,3 ГВт. Эта поставка стала прецедентом: ранее столь критичное оборудование для российских АЭС у иностранных производителей не закупалось.

Экспортная подстраховка и внутренняя конкуренция

Собственное производство, позволит "Росатому" не только обеспечить реализацию программ строительства АЭС в России, но и снизить риски при зарубежных проектах атомных станций российского дизайна. ВВЭР-1200 остается одним из ключевых экспортных продуктов госкорпорации, включая проекты в Турции, Венгрии и потенциально в Казахстане.

В "Росатоме" официально заявили, что не комментируют слухи, однако подтвердили: машиностроительный дивизион в июне подписал соглашения об изучении возможности создания производственных площадок в Санкт-Петербурге и Волгодонске. Проекты находятся на начальной стадии, но их реализация может потребовать десятков миллиардов рублей.

Вызов для Силовых машин

Сегодня единственным российским производителем тихоходных турбоагрегатов мощностью около 1,2 ГВт остается завод "Электросила", входящий в группу "Силовые машины" Алексея Мордашова. Компания начала выпуск таких турбин в 2021 году для проектов АЭС-2 в Ленинградской, Нововоронежской, Курской и Смоленской областях. Росатом ранее пытался инициировать переговоры о покупке "Электросилы", однако стороны это отрицают.

В "Силовых машинах" подчеркивают, что в создание отечественного производства были вложены многомиллиардные инвестиции и разработана собственная конструкция турбины. В компании считают, что освоение китайской технологии приведет к зависимости от лицензии.

"Мы считаем, что обеспечение технологического суверенитета возможно лишь при последовательной политике, направленной на приоритетную поддержку отечественных технологий и производителей", — заявили в Силовых машинах.

Оценка экспертов и масштабы проекта

По словам Сергея Черепова из "Рексофта", создание производства тихоходных турбин с нуля или глубокая модернизация существующих мощностей — это проект национального масштаба с бюджетом в десятки миллиардов рублей. Он отмечает, что российские энергомашиностроители могли бы участвовать в кооперации с "Росэнергоатомом", прежде всего в сфере обработки, сборки и контроля качества.

Для "Силовых машин" возможное решение "Росатома" станет серьезным вызовом и потребует пересмотра рыночной стратегии. Для госкорпорации же локализация означает больший контроль над сроками, стоимостью и экспортной независимостью проектов.