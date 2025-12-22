Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Турбина с лопастями
Турбина с лопастями
© Designed by Freepik by vecstock is licensed under Public domain
Главная / Технологии
Марина Левченко Опубликована сегодня в 8:39

Росатом рушит привычный порядок: китайские турбины заходят в атомное сердце России

Росатом прорабатывает выпуск тихоходных турбоагрегатов для АЭС — инженеры

На фоне ускорения атомных строек вопрос надежности поставок ключевого оборудования выходит на первый план. Российский рынок энергетического машиностроения может в ближайшие годы получить нового крупного игрока — в сегменте, который до сих пор был фактически монопольным. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".

Планы Росатома и роль китайского партнера

"Росатом" рассматривает возможность запуска собственного производства тихоходных паровых турбин и генераторов для атомных электростанций большой мощности. Речь идет об оборудовании для реакторов типа ВВЭР мощностью 1,2-1,3 ГВт, которое используется в современных проектах АЭС. По данным источников "Ъ”, технологическим партнером госкорпорации может стать китайская Dongfang Turbine Co., Ltd.

Именно Dongfang должна поставить турбину и генератор для третьего и четвертого энергоблоков Ленинградской АЭС-2 общей мощностью 2,3 ГВт. Эта поставка стала прецедентом: ранее столь критичное оборудование для российских АЭС у иностранных производителей не закупалось.

Экспортная подстраховка и внутренняя конкуренция

Собственное производство, позволит "Росатому" не только обеспечить реализацию программ строительства АЭС в России, но и снизить риски при зарубежных проектах атомных станций российского дизайна. ВВЭР-1200 остается одним из ключевых экспортных продуктов госкорпорации, включая проекты в Турции, Венгрии и потенциально в Казахстане.

В "Росатоме" официально заявили, что не комментируют слухи, однако подтвердили: машиностроительный дивизион в июне подписал соглашения об изучении возможности создания производственных площадок в Санкт-Петербурге и Волгодонске. Проекты находятся на начальной стадии, но их реализация может потребовать десятков миллиардов рублей.

Вызов для Силовых машин

Сегодня единственным российским производителем тихоходных турбоагрегатов мощностью около 1,2 ГВт остается завод "Электросила", входящий в группу "Силовые машины" Алексея Мордашова. Компания начала выпуск таких турбин в 2021 году для проектов АЭС-2 в Ленинградской, Нововоронежской, Курской и Смоленской областях. Росатом ранее пытался инициировать переговоры о покупке "Электросилы", однако стороны это отрицают.

В "Силовых машинах" подчеркивают, что в создание отечественного производства были вложены многомиллиардные инвестиции и разработана собственная конструкция турбины. В компании считают, что освоение китайской технологии приведет к зависимости от лицензии.

"Мы считаем, что обеспечение технологического суверенитета возможно лишь при последовательной политике, направленной на приоритетную поддержку отечественных технологий и производителей", — заявили в Силовых машинах.

Оценка экспертов и масштабы проекта

По словам Сергея Черепова из "Рексофта", создание производства тихоходных турбин с нуля или глубокая модернизация существующих мощностей — это проект национального масштаба с бюджетом в десятки миллиардов рублей. Он отмечает, что российские энергомашиностроители могли бы участвовать в кооперации с "Росэнергоатомом", прежде всего в сфере обработки, сборки и контроля качества.

Для "Силовых машин" возможное решение "Росатома" станет серьезным вызовом и потребует пересмотра рыночной стратегии. Для госкорпорации же локализация означает больший контроль над сроками, стоимостью и экспортной независимостью проектов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Google представила ускоренную модель ИИ Gemini 3 Flash — GizmoChina 18.12.2025 в 16:14
ИИ от Google получил скрытое преимущество: пользователи почувствуют разницу сразу

Google представила ускоренную модель Gemini 3 Flash, которая стала основной в приложении Gemini и будет использоваться в ИИ-поиске.

Читать полностью » В Google Play у части пользователей Android пропала кнопка 18.12.2025 в 12:01
Пользователи Android заметили странную пропажу — привычная кнопка исчезла без объяснений

Пользователи Android заметили исчезновение кнопки "Удалить" у встроенных приложений — проблема затронула системные сервисы и не у всех была решена автоматически.

Читать полностью » Регулярная очистка кэша замедляет работу смартфона — эксперт Муртазин 17.12.2025 в 13:24
Смартфон замедляется, а вы этого не замечаете: эти полезные действия могут привести к обратному эффекту

Регулярная очистка кэша и кукис на телефоне не ускоряет работу устройства и может привести к замедлению приложений, утверждает эксперт.

Читать полностью » YouTube грозит блокировка из-за невыполнения законов РФ — депутат Ющенко 17.12.2025 в 11:44
YouTube довел Россию до крайних мер: цепочка нарушений привела к планам отключения сервиса

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко объяснил Pravda.Ru, почему в России блокируют YouTube.

Читать полностью » Samsung стал самым быстрорастущим брендом смартфонов в России — М.Видео 17.12.2025 в 10:12
Продажи смартфонов в России резко изменились: один бренд неожиданно вырвался вперёд

Продажи смартфонов в России перераспределяются: одни бренды ускоряются, другие теряют темп. Итоги девяти месяцев показали неожиданных лидеров.

Читать полностью » Мошенники крадут данные через поддельные обновления Windows — ГУ МВД 17.12.2025 в 9:23
Переустановка Windows не поможет: вредоносное ПО уже крадёт данные — вот как этого избежать

В Петербурге предупредили о схеме с "обновлением Windows": мошенники показывают убедительные системные окна и ведут на вредоносные ссылки для кражи данных.

Читать полностью » iOS 26 принесёт поддержку автозаполнения карт и улучшения в приложениях, включая Photos — MacRumors 16.12.2025 в 10:54
В iOS 26 появится то, чего давно ждали: намёки нашли прямо в системе

Apple готовит множество новинок для iOS 26 и будущих обновлений, включая улучшения для AirPods, новые функции для Health+ и поддержку автозаполнения кредитных карт.

Читать полностью » Автоматизация сократила число карьерных ступеней в IT — ZDNet 15.12.2025 в 15:03
Хотел расти в IT — а правила уже другие: без этого наверх больше не пускают

ИИ меняет привычные карьерные траектории в IT. Руководители, добившиеся успеха, рассказали, какие навыки и подходы станут решающими в 2026 году.

Читать полностью »

Новости
Мир
Неловкий спуск Трампа с трапа вызвал обсуждения состояния его здоровья — Daily Beast
Экономика
Посещаемость торговых центров в России снизилась на 3% в 2025 году — аналитики
Происшествия
Водитель получил контузию при взрыве автомобиля на юге Москвы — Газета.Ru
Туризм
Рост цен на авиабилеты в России замедлился до уровня инфляции — аналитики
Мир
Президент Румынии согласился с Трампом в оценке слабости руководства ЕС — Politico
Происшествия
Под днищем автомобиля в Москве сработало самодельное взрывное устройство — SHOT
ЦФО
Мокрый снег и гололедица ожидаются в Москве в начале недели — Тишковец
Мир
Администрация США отзывает 29 послов, назначенных при Байдене — AP
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet