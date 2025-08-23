40 лет запрета позади: зачем Швеция снова строит ядерные станции

Впервые за более чем сорок лет Швеция готовится к строительству новых ядерных реакторов. Решение стало поворотным моментом для страны, которая десятилетиями отказывалась от развития атомной энергетики.

"С новой атомной энергетикой Швеция получит более стабильное, конкурентоспособное и экологичное производство энергии", — заявил премьер-министр Ульф Кристерссон.

Новая стратегия правительства

По данным AFP и Financial Times, правительство делает ставку на малые модульные реакторы (SMR), которые проще в строительстве, требуют меньше времени и инвестиций. Каждый такой реактор способен вырабатывать от 300 до 500 мегаватт.

Строительство планируется на АЭС "Рингхалс" на юго-западе страны. Общая мощность составит около 1500 мегаватт — эквивалент двух крупных реакторов. Завершение проекта ожидается к 2035 году.

Потенциальные партнёры и инвестиции

Государственная энергетическая компания Vattenfall рассматривает сотрудничество с британской Rolls-Royce и американской GE Vernova. Точная стоимость строительства пока обсуждается. По словам генерального директора Vattenfall Анны Борг, переговоры находятся на ранней стадии.

Исторический контекст

Швеция активно развивала атомную энергетику в 1970-е годы и построила 12 реакторов. Однако после аварии на американской станции "Три-Майл-Айленд" в 1979 году страна взяла курс на постепенный отказ от атома. Референдум 1980 года закрепил эту позицию: граждане проголосовали против дальнейшего развития отрасли.

Сегодня в работе остаётся лишь половина реакторов, и они обеспечивают около 30% электроэнергии страны.

Энергетический баланс и вызовы

Эксперты отмечают, что нынешняя энергетическая система Швеции несбалансирована. Большая часть гидроэлектростанций расположена на севере, где низкая плотность населения. В то же время промышленный юг сталкивается с ростом цен на электроэнергию после сокращения доли атомной генерации.

Правоцентристское правительство, в отличие от предыдущих кабинетов, открыто поддерживает развитие атомной энергетики, считая её ключом к энергетической безопасности и конкурентоспособности страны.