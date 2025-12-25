Атомный парадокс Европы: энергетика без Росатома получила ценник без потолка

Строительство атомных электростанций в Европе всё чаще превращается в испытание для бюджетов: стоимость проектов растёт, а сроки сдвигаются. Особенно заметен разрыв между ценами на энергоблоки в странах, сотрудничающих с "Росатомом", и теми, кто сделал ставку на альтернативных подрядчиков. Об этом сообщает издание EADaily.

В 2026 году "Росатом" планирует начать возведение второй очереди венгерской АЭС "Пакш". Проект предусматривает строительство двух реакторов ВВЭР-1200, которые должны быть введены в эксплуатацию в начале 2030-х годов. После этого доля атомной генерации в энергобалансе Венгрии может вырасти до 70%. Россия предоставляет под проект государственный кредит в 10 млрд евро, ещё 2,5 млрд евро инвестирует венгерская сторона. Таким образом, стоимость одного энергоблока оценивается в 6,25 млрд евро — показатель, который заметно ниже среднеевропейского уровня.

Проекты в Центральной Европе

На этом фоне существенно дороже выглядит чешский проект АЭС "Дукованы". Прага планирует выделить на строительство двух энергоблоков 23-30 млрд евро. Подрядчиком выбрана корейская Korea Hydro and Nuclear Power (KHNP). Еврокомиссия уже проверяет параметры господдержки, поскольку стоимость одного реактора может составить от 11,5 до 15 млрд евро.

Ещё более затратным оказывается польский проект в Любятово-Копалино. Американская Westinghouse намерена построить там три энергоблока с реакторами AP-1250. Как следует из данных Еврокомиссии, согласовавшей госпомощь, общая стоимость АЭС оценивается в 42 млрд евро, то есть около 14 млрд евро за один энергоблок.

Франция и Болгария: рост смет

Французская EDF, несмотря на статус одного из крупнейших операторов АЭС в мире, также сталкивается с высокими издержками. В компании оценивают строительство шести новых энергоблоков в 72,8 млрд евро, что эквивалентно 12,1 млрд евро за каждый. Аналогичная ситуация складывается и в Болгарии, где планируется возведение двух блоков Westinghouse. Министр энергетики Румен Радев называл цену в 6,5 млрд евро за блок, однако, как отмечали в Euractiv, большинство экспертов считают более реалистичной сумму свыше 8,7 млрд евро.

Факторы стоимости и опыт подрядчиков

Директор "АтомИнфо-Центра" Александр Уваров подчёркивает, что окончательная стоимость атомных проектов становится понятна лишь после ввода блоков в эксплуатацию.

"Далее при сравнении нужно учитывать, что есть расходы на сооружение самого блока и есть прочие расходы, которые варьируются от страны к стране и не всегда корректно приводятся в заявлениях компаний и политиков", — отмечает эксперт.

По его словам, корректнее сравнивать проекты по показателю overnight cost, однако именно эти данные атомные компании предпочитают не раскрывать. При этом "Росатом" и китайские корпорации, по оценке Уварова, выигрывают у западных конкурентов за счёт интегрированной структуры и государственной поддержки. "Росатом" дополнительно имеет преимущество благодаря большому опыту строительства АЭС за рубежом, тогда как китайским компаниям ещё предстоит пройти этот путь.