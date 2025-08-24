Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Термоядерный реактор
Термоядерный реактор
© Wikimedia by LLNL is licensed under Public domain
Главная / Наука и технологии
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:12

То, что считалось смертельно опасным десятилетиями, сегодня превращают в топливо будущего

Американские физики предложили производить тритий для термоядерного синтеза из отходов атомных реакторов

Учёные предложили использовать то, что десятилетиями считалось одной из самых опасных экологических проблем — ядерные отходы, — для производства топлива, способного запустить новую энергетическую эру. Речь идёт о тритии, редком изотопе водорода, который сегодня стоит баснословные деньги и крайне ограничен в доступе.

На заседании Американского химического общества физик из Лос-Аламосской национальной лаборатории Теренс Тарновски представил идею: получать тритий из побочных продуктов ядерного деления, образующихся в уже действующих реакторах.

Почему именно тритий?

Тритий — радиоактивная версия водорода, которая не встречается в природе. Его применяют в термоядерных реакциях вместе с дейтерием для получения гелия и высвобождения огромного количества энергии. Теоретически этот процесс может дать практически неограниченный источник чистой энергии.

Но на практике ученые до сих пор не смогли достичь так называемого воспламенения — момента, когда реакция выделяет больше энергии, чем затрачивается на её запуск. Дополнительная сложность — невероятная дороговизна топлива.

"Ядерный синтез потенциально может обеспечить безэмиссионный и обильный источник энергии", — отметил физик Теренс Тарновски.

При этом он отметил, что сейчас тритий ограничен в доступе и стоит дорого, и это препятствует успеху этой технологии.

Проблемы и решения

Первое поколение термоядерных установок, скорее всего, будет опираться именно на реакции с участием трития. Другие варианты, например синтез дейтерия и гелия-3, требуют ещё более высоких температур, что делает их менее практичными.

Однако тритий нельзя накапливать в больших количествах. Его период полураспада короткий, и каждый год распадается около 5,5% от имеющегося объёма. Это исключает создание "банка трития" на десятилетия вперёд.

По словам Тарновски, решение — разработка новых методов производства. Учёный предлагает использовать ускорители частиц, которые будут расщеплять атомы в ядерных отходах. В результате цепочки реакций можно получать тритий, не избавляясь полностью от опасных остатков, но давая им новое назначение.

Перспективы и расчёты

По предварительным подсчётам, система, потребляющая 1 гигаватт энергии (это десятки миллионов долларов), способна производить около 2 килограммов трития в год. Такого объёма хватило бы, чтобы обеспечить электричеством десятки тысяч американских домов.

Главное преимущество метода, утверждает Тарновски, в том, что он может быть в десять раз эффективнее других существующих способов.

"Эта технология возможна уже сегодня. Это стало бы серьёзным изменением парадигмы в отношении использования отработанного ядерного топлива", — сказал он в интервью.

Вызовы и перемены

Сегодня в США нет стабильных и дешёвых поставок трития: цена за фунт достигает 15 миллионов долларов. При этом в стране хранятся тысячи тонн ядерных отходов, представляющих угрозу и требующих затрат на содержание.

Тарновски признаёт, что его идея нуждается в серьёзной проработке, но рад, что восприятие ядерной энергетики меняется. В прошлом катастрофы, такие как аварии на Три-Майл-Айленде и в Чернобыле, сделали тему почти табу. Сегодня же, по его словам, "времена изменились".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Палеоклиматологи обнаружили следы приматов в регионах с сезонными холодами вчера в 22:06

Как холод помог приматам завоевать планету — и почему это важно сегодня

Новое исследование показало: приматы зародились не в тропиках, а в холодном климате Северного полушария. Как морозные зимы повлияли на их эволюцию? Читайте в статье.

Читать полностью » Археологи нашли античный квартал на площади Венеции во время работ на линии C метро вчера в 21:46

Римские руины против метро: битва, которая длится четверть века

Строители метро в Риме нашли древние руины эпохи Римской империи. Что скрывает площадь Венеции и как находки изменят проект станции? Подробности — в материале.

Читать полностью » Учёные обнаружили ген PSAT1, способный запускать регенерацию сердца после инфаркта вчера в 21:03

Молекулярное чудо: как один ген заставляет сердце лечить себя само

Учёные обнаружили ген, способный запускать регенерацию сердца после инфаркта. Технология на основе мРНК открывает путь к лечению, которое не просто поддерживает, а восстанавливает орган.

Читать полностью » Ученые создали водостойкий гидрогель, вдохновившись адгезией моллюсков вчера в 20:43

Сильнее суперклея, мягче пластилина: уникальные свойства нового материала

Учёные создали гидрогель, который клеится под водой и внутри организма. Резиновая уточка на камне, ремонт труб и хирургия — где ещё пригодится этот материал? Искусственный интеллект помог найти идеальный рецепт.

Читать полностью » Учёные восстановили полный геном испанского гриппа из образца 1918 года вчера в 20:01

От Цюриха до всемирной катастрофы: как испанка стала самой страшной пандемией XX века

Учёные восстановили геном "испанки" из лёгких жертвы 1918 года. Три смертоносные мутации оказались старше, чем думали. Как вирус стал убийцей?

Читать полностью » Учёные выяснили, что финикийцы применяли рециклинг керамики в строительстве вчера в 19:58

Керамика вместо цемента: забытая технология древних мореплавателей

Финикийцы создали гидравлическую штукатурку на 700 лет раньше римлян! Уникальная находка в Ливане раскрывает их секретные технологии и меняет историю строительства. Как древние мастера опередили своё время?

Читать полностью » Археологи обнаружили 200 неизвестных сооружений культуры чачапойя в Перу вчера в 19:40

Перуанский Стоунхендж: учёные нашли странные артефакты в горах Амазонаса

В перуанских джунглях нашли 200 древних построек и ритуальные артефакты чачапойя. Как технология LiDAR раскрыла тайны "Воинов облаков"? Уникальные находки меняют представления об этой загадочной культуре.

Читать полностью » Учёные подтвердили связь между столкновением облаков и формированием звёзд в Млечном Пути вчера в 18:54

Новый ключ к звёздам: открытие, которое переписывает учебники астрофизики

Столкновение молекулярных облаков в Млечном Пути запустило рождение сотен звёзд. Учёные раскрыли детали этого процесса, подтвердив ключевую роль космических катаклизмов в формировании новых светил.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Прорыв в изучении углерода: стабилизирован циклический углерод при комнатной температуре
Спорт и фитнес

Фитнес-тренеры назвали пользу турецкого подъема для силы и стабильности тела
Дом

Освещение спальни: правильные решения для здоровья сна
Авто и мото

Porsche, Jaguar и Mercedes: какие ретро-авто появятся на торгах Emil Frey
Красота и здоровье

Терапевт и нутрициолог Нина Эйхельберг рассказала, как подготовить организм к осени
Еда

Приготовление рулета из лаваша с грибной начинкой и сыром
Садоводство

Голая леди вашего сада: советы по ухаживанию за безвременником
Еда

Приготовление говяжьего языка в мультиварке
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru