Изображение взрыва атомной бомбы
Изображение взрыва атомной бомбы
© commons.wikimedia.org by FEMA News Photo is licensed under Public Domain Dedication
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:16

Вторую жизнь старым боеголовкам: зачем Вашингтон достал запасы плутония именно сейчас

Администрация Трампа предложила использовать плутоний времён холодной войны для атомной энергетики — Reuters

Американские власти рассматривают необычный и спорный шаг — использовать плутоний из демонтированных ядерных боеголовок времён холодной войны для развития ядерной энергетики нового поколения.

По данным Reuters, администрация Дональда Трампа готова предложить энергетическим компаниям до 20 тонн этого материала. Речь идёт о части запаса в 34 тонны, который США обязались утилизировать в рамках договора с Россией о нераспространении, подписанного в 2000 году.

Почему именно сейчас?

Интерес к ядерной энергии снова растёт. Главный драйвер — стремительный рост потребности в электроэнергии, связанный с центрами обработки данных и развитием технологий искусственного интеллекта.

Стартапы в США и Европе активно конкурируют в разработке малых модульных реакторов, которые должны стать источником стабильной и низкоуглеродной энергии для крупнейших технологических корпораций. Недавно компания Equinix заключила соглашения о поставках электроэнергии от передовых реакторов, включая заказ на микрореакторы для дата-центров.

Goldman Sachs прогнозирует, что именно ядерная энергетика станет ключевым элементом новой энергосистемы. Но аналитики предупреждают: даже с учётом атома мощности будет не хватать, и газ останется в миксе вместе с возобновляемыми источниками и накопителями энергии.

Что предлагает администрация

Ранее Трамп подписал указ, согласно которому Министерство энергетики должно свернуть программу разбавления и утилизации плутония и разработать схему его переработки для промышленного использования.

"Вместо этой программы министр энергетики должен создать программу утилизации избыточного плутония путем его переработки и предоставления промышленности в форме, которая может быть использована для изготовления топлива для передовых ядерных технологий", — говорится в документе.

Энергетическим компаниям планируют предоставлять плутоний бесплатно или почти бесплатно. Но именно они будут обязаны финансировать разработку технологий, транспортировку и строительство перерабатывающих мощностей.

Скепсис и риски

Вплоть до сегодняшнего дня США фактически не использовали плутоний в энергетике: были лишь экспериментальные пуски. Многие специалисты считают, что в качестве основы для передовых реакторов этот материал вряд ли подойдёт.

"Избыточный плутоний является опасным отходом, и Министерство энергетики должно придерживаться более безопасного, надежного и гораздо более дешевого плана по его разбавлению и непосредственной утилизации в WIPP", — заявил физик-ядерщик Эдвин Лайман из Союза обеспокоенных учёных.

Он также подчеркнул, что подземное хранилище в Нью-Мексико остаётся наиболее надёжным вариантом.

Министерство энергетики в ответ ограничилось общим заявлением: ведомство "оценивает различные стратегии по созданию и укреплению внутренних цепочек поставок ядерного топлива, включая плутоний".

Энергетика будущего — на грани эксперимента

Споры вокруг инициативы отражают главный вызов: найти баланс между безопасностью и необходимостью обеспечить Америку энергией в эпоху стремительного роста вычислительных мощностей.

Для правительства использование плутония — это шанс дать вторую жизнь стратегическим запасам. Для критиков — рискованный эксперимент. И пока решение не принято, ясно одно: дискуссия о месте атома в энергетике XXI века только набирает обороты.

