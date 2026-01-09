Ядерный баланс трещит: Китай отверг призывы сокращать арсенал

Ядерная тематика вновь оказалась в центре международных дискуссий на фоне обострившихся ожиданий вокруг договоров о стратегической стабильности. В Пекине считают, что требования в адрес Китая о сокращении его ядерного потенциала не имеют под собой оснований и игнорируют реальный баланс сил. Об этом сообщает издание URA.RU со ссылкой на заявление посольства КНР в Вашингтоне.

Позиция Пекина по ядерным переговорам

В китайском диппредставительстве подчеркнули, что ядерный арсенал страны несопоставим с потенциалом Соединённых Штатов. По этой причине, считают в Пекине, попытки вовлечь Китай в переговоры о сокращении вооружений выглядят как минимум некорректными.

"Неразумно призывать Пекин к переговорам по его сокращению", — заявили в посольстве КНР в Вашингтоне.

Китайская сторона последовательно указывает, что её ядерные силы носят ограниченный и сдерживающий характер, тогда как США на протяжении десятилетий сохраняют один из крупнейших арсеналов в мире. В Пекине считают, что именно государства с наибольшими запасами ядерного оружия должны первыми идти на реальные шаги по их сокращению.

Контекст заявлений и тревожные сигналы

Заявление посольства прозвучало на фоне сообщений о повышенной активности американских военных. Ранее британская газета Daily Mail сообщила, что 8 января над территорией нескольких штатов США был зафиксирован полёт самолёта ВВС США Boeing WC-135R Constant Phoenix. Этот борт предназначен для обнаружения и регистрации следов ядерной активности в атмосфере.

Появление такого самолёта вызвало обеспокоенность у части экспертов и наблюдателей. Особое внимание привлекло совпадение полёта с приближением срока истечения одного из ключевых ядерных соглашений, действие которого завершается в феврале 2026 года. В экспертной среде подобные совпадения традиционно воспринимаются как сигнал роста напряжённости.

Баланс сил и будущее договорённостей

В Пекине настаивают, что обсуждение контроля над вооружениями должно учитывать реальные пропорции ядерных потенциалов. Китайские дипломаты неоднократно заявляли, что попытки поставить КНР в один ряд с США и Россией в вопросе масштабов арсеналов и обязательств искажают картину и подрывают саму идею справедливых переговоров.

На фоне неопределённости вокруг будущего действующих соглашений заявления сторон лишь подчёркивают, насколько хрупким остаётся глобальный режим ядерного сдерживания и как сложно будет выработать новые форматы диалога.