Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Флаг Китая
Флаг Китая
© commons.wikimedia.org by Joshua Doubek is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Мир
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:58

Ядерный баланс трещит: Китай отверг призывы сокращать арсенал

Пекин отвергает призывы сократить ядерный потенциал — посольство КНР

Ядерная тематика вновь оказалась в центре международных дискуссий на фоне обострившихся ожиданий вокруг договоров о стратегической стабильности. В Пекине считают, что требования в адрес Китая о сокращении его ядерного потенциала не имеют под собой оснований и игнорируют реальный баланс сил. Об этом сообщает издание URA.RU со ссылкой на заявление посольства КНР в Вашингтоне.

Позиция Пекина по ядерным переговорам

В китайском диппредставительстве подчеркнули, что ядерный арсенал страны несопоставим с потенциалом Соединённых Штатов. По этой причине, считают в Пекине, попытки вовлечь Китай в переговоры о сокращении вооружений выглядят как минимум некорректными.

"Неразумно призывать Пекин к переговорам по его сокращению", — заявили в посольстве КНР в Вашингтоне.

Китайская сторона последовательно указывает, что её ядерные силы носят ограниченный и сдерживающий характер, тогда как США на протяжении десятилетий сохраняют один из крупнейших арсеналов в мире. В Пекине считают, что именно государства с наибольшими запасами ядерного оружия должны первыми идти на реальные шаги по их сокращению.

Контекст заявлений и тревожные сигналы

Заявление посольства прозвучало на фоне сообщений о повышенной активности американских военных. Ранее британская газета Daily Mail сообщила, что 8 января над территорией нескольких штатов США был зафиксирован полёт самолёта ВВС США Boeing WC-135R Constant Phoenix. Этот борт предназначен для обнаружения и регистрации следов ядерной активности в атмосфере.

Появление такого самолёта вызвало обеспокоенность у части экспертов и наблюдателей. Особое внимание привлекло совпадение полёта с приближением срока истечения одного из ключевых ядерных соглашений, действие которого завершается в феврале 2026 года. В экспертной среде подобные совпадения традиционно воспринимаются как сигнал роста напряжённости.

Баланс сил и будущее договорённостей

В Пекине настаивают, что обсуждение контроля над вооружениями должно учитывать реальные пропорции ядерных потенциалов. Китайские дипломаты неоднократно заявляли, что попытки поставить КНР в один ряд с США и Россией в вопросе масштабов арсеналов и обязательств искажают картину и подрывают саму идею справедливых переговоров.

На фоне неопределённости вокруг будущего действующих соглашений заявления сторон лишь подчёркивают, насколько хрупким остаётся глобальный режим ядерного сдерживания и как сложно будет выработать новые форматы диалога.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Шторм нарушил электроснабжение на юго-западе Англии — Times сегодня в 12:15
Ветер сорвал провода, города — в отключке: Горетти ударил по инфраструктуре Англии

Циклон Горетти оставил без света десятки тысяч домов в Великобритании. Больше всего пострадал юго-запад Англии, где вводили красный уровень опасности.

Читать полностью » Лишь 15% немцев считают США надёжным партнёром — опрос ARD сегодня в 10:31
Доверие немцев к США измерили в процентах — и результат удивил даже скептиков в Европе

Опрос в Германии показал рекордное падение доверия к США: общественное мнение резко изменилось после внешнеполитических шагов Вашингтона.

Читать полностью » Евросоюз не имеет инструментов для защиты Гренландии от США — депутат Европарламента Мариани сегодня в 10:20
Решения принимаются не здесь: Гренландия вскрыла скрытую слабость ЕС

В Европарламенте заявили, что ЕС не имеет реальных рычагов влияния в случае возможного захвата Гренландии США и зависит от Вашингтона.

Читать полностью » Трамп допустил мотив мести Рубио в операции США в Венесуэле — Fox News сегодня в 9:50
Трамп неожиданно намекнул на истинный мотив операции в Венесуэле

Трамп допустил, что операция США в Венесуэле могла иметь личную подоплёку, связав её с вопросами Кубы и ролью госсекретаря.

Читать полностью » В США мужчина украл около 100 комплектов человеческих останков — полиция сегодня в 3:51
Зловещая коллекция останков: мужчина обвинён в осквернении могил и похищении тел в Филадельфии

В США мужчину обвиняют в похищении человеческих останков с кладбища. В его доме обнаружены более 100 фрагментов скелетов.

Читать полностью » Макговерн: Украина столкнется с дефицитом финансирования для обороны в ближайшие месяцы сегодня в 3:51
Зеленский уходит, но кто возглавит Украину? Эксперт раскрывает роль внешних сил в выборе нового лидера

Рэй Макговерн предсказывает, что Зеленского скоро заменит новый лидер Украины, но реальной власти у него не будет из-за финансовых и военных проблем.

Читать полностью » Жители Рудно зафиксировали падение давления газа в системе — депутат Зинкевич сегодня в 2:45
Газ есть формально: в Рудно давление упало так, что техника перестала работать

В селе Рудно под Львовом жители сообщают о резком падении давления газа: плиты едва горят, котлы гаснут и не запускаются.

Читать полностью » Резолюцию об ограничении военных полномочий президента США одобрили в сенате вчера в 21:01
Военные решения больше не единоличные — сенат США изменил правила игры

Сенат поддержал ограничение военных полномочий президента США, но судьба резолюции зависит от дальнейших шагов Конгресса и решения самого Трампа.

Читать полностью »

Новости
Общество
Владимир и Татьяна стали самыми популярными именами у пенсионеров — Соцфонд
Красота и здоровье
Резкий выход на работу вызывает стресс у мозга — учёный Солодников
Россия
Штрафы за навязывание допуслуг выросли до 500 тысяч рублей — Госдума
Красота и здоровье
Антонина Стародубова предупредила о рисках избыточного потребления мандаринов — Life.ru
Мир
Во Франции из-за циклона "Горетти" без света остались 380 тысяч домов — BFMTV
ЮФО
Число погибших на воде в Крыму снижается на 20 процентов — ГУ МЧС Крыма
ЮФО
В Крыму за год уничтожают более 1400 взрывоопасных предметов — ГУ МЧС Крыма
Мир
Владимир Зеленский и его окружение полностью коррумпированы — экс-советник Трампа Флинн
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet