Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выдвинул предположение о возможной причастности Европейской комиссии к прекращению транзита российской нефти в Венгрию и Словакию через территорию Украины. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.
Сийярто считает, что за этим решением может стоять Брюссель, а не Киев. Он предположил, что Еврокомиссия могла использовать данную ситуацию для оказания давления на страны, выступающие за мирное урегулирование конфликта и отказывающиеся от поставок вооружений.
Венгерский министр призвал Еврокомиссию и ее председателя Урсулу фон дер Ляйен дать разъяснения относительно возможного обращения к украинским властям с просьбой о приостановке нефтяных поставок. Он также поинтересовался причинами бездействия Еврокомиссии в течение более чем недели после возникновения проблемы.
Сийярто заявил о намерении Венгрии блокировать выделение Украине средств из Европейского фонда мира до разрешения вопроса с поставками нефти. Он подчеркнул нелогичность предоставления финансовой помощи в размере 6,5 миллиардов евро в условиях угрозы энергетической безопасности Венгрии.
Министр также сообщил о совместном обращении Венгрии и Словакии в Еврокомиссию с просьбой инициировать консультации по данному вопросу. В случае отсутствия решения проблема может быть передана на рассмотрение арбитражного суда, что потенциально повлияет на соглашения между Европейским союзом и Украиной.
В середине июля Венгрия и Словакия прекратили получать нефть по трубопроводу от компании "ЛУКОЙЛ" из-за запрета на транзит, введенного Украиной. Это решение было принято Киевом в рамках ужесточения санкций против российской нефтяной компании, которая является крупным поставщиком сырья для обеих стран.
Фото: From Wikimedia Commons/ U.S. Department of State
Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" вышел из алжирского порта
Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" завершил свой визит в алжирский порт Оран и покинул его воды. Об этом проинформировала пресс-служба флота во вторник.
Падрино Лопес заявил о попытке оппозиции устроить переворот в Венесуэле
В Венесуэле вновь обострилась политическая ситуация. Руководитель оборонного ведомства страны Владимир Падрино Лопес выступил с заявлением о попытке государственного переворота.
Врач Андросова: в длительных поездках за рулем может возникнуть перенапряжение глаз
Офтальмолог Светлана Андросова предупредила, что длительное вождение может вызвать перенапряжение глаз и снижение зрения из-за непрерывного сосредоточения взгляда на дороге, особенно в условиях плохого освещения и слепящих бликов.
Стоматолог Каминский-Дворжецкий посоветовал носить капы для борьбы с бруксизмом
Главный стоматолог-ортодонт сети научных стоматологий "Дантистофф" Никита Каминский-Дворжецкий поделился методами лечения бруксизма, невольного скрежетания зубов.