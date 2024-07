Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выдвинул предположение о возможной причастности Европейской комиссии к прекращению транзита российской нефти в Венгрию и Словакию через территорию Украины. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

Сийярто считает, что за этим решением может стоять Брюссель, а не Киев. Он предположил, что Еврокомиссия могла использовать данную ситуацию для оказания давления на страны, выступающие за мирное урегулирование конфликта и отказывающиеся от поставок вооружений.

Венгерский министр призвал Еврокомиссию и ее председателя Урсулу фон дер Ляйен дать разъяснения относительно возможного обращения к украинским властям с просьбой о приостановке нефтяных поставок. Он также поинтересовался причинами бездействия Еврокомиссии в течение более чем недели после возникновения проблемы.

Сийярто заявил о намерении Венгрии блокировать выделение Украине средств из Европейского фонда мира до разрешения вопроса с поставками нефти. Он подчеркнул нелогичность предоставления финансовой помощи в размере 6,5 миллиардов евро в условиях угрозы энергетической безопасности Венгрии.

Министр также сообщил о совместном обращении Венгрии и Словакии в Еврокомиссию с просьбой инициировать консультации по данному вопросу. В случае отсутствия решения проблема может быть передана на рассмотрение арбитражного суда, что потенциально повлияет на соглашения между Европейским союзом и Украиной.

В середине июля Венгрия и Словакия прекратили получать нефть по трубопроводу от компании "ЛУКОЙЛ" из-за запрета на транзит, введенного Украиной. Это решение было принято Киевом в рамках ужесточения санкций против российской нефтяной компании, которая является крупным поставщиком сырья для обеих стран.

