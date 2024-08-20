Эммануэль Нойер собирается вновь выйти на поле в составе сборной к зиме

Мануэль Нойер принял решение продолжить карьеру в сборной Германии. По информации от издания Bild, 38-летний голкипер намерен играть за национальную команду и дальше.

В сентябре Нойер планирует сделать перерыв в своих выступлениях за сборную, но уже к концу года рассчитывает вернуться на поле в составе Бундестима. В сентябре сборная Германии сыграет в Лиге наций против Венгрии и Нидерландов.

Мануэль Нойер дебютировал за сборную Германии в июне 2009 года. За это время он провёл 124 матча, в которых пропустил 118 мячей. В 2014 году Нойер стал чемпионом мира в составе сборной.

По данным журналиста Кристиана Фалька, Мануэль Нойер, который защищает ворота мюнхенской "Баварии", намерен продолжать выступления за национальную команду. Ожидается, что голкипер возьмёт паузу в международной карьере в сентябре, но вернётся на поле к концу года.

Ранее сообщалось, что Нойер планирует играть за сборную Германии до чемпионата мира 2026 года.

В рамках группового этапа Лиги наций в сентябре немецкая сборная проведёт две игры — против Венгрии и Нидерландов.

Фото: From Wikimedia Commons/ Steindy (talk) ( GNU Free Documentation License)