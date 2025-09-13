Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Смартфоны Honor
Смартфоны Honor
© commons.wikimedia.org by 茅野ふたば is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Технологии
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 16:56

Секреты ночных снимков раскрыты: что скрывает новая технология от Honor

Honor анонсировала технологию NoxGod для улучшения съёмки ночью

Компания Honor анонсировала новейшую технологию ночной фотографии под названием NoxGod, которая будет интегрирована в ее флагманскую серию смартфонов Magic 8. Эту информацию поделился Ли Кун, менеджер по продуктам Honor Device. Технология будет специально разработана для улучшения качества фотографий в условиях слабого освещения, что особенно важно для пользователей, часто делающих снимки ночью или в темных помещениях.

NoxGod представляет собой инновационное решение, сочетающее передовые алгоритмы обработки изображений. Главная цель этой технологии — значительно повысить детализацию, цветопередачу и динамический диапазон фотографий, сделанных в условиях низкой освещенности. Основное предназначение NoxGod — это улучшение ночной съемки, что отражается и в самом названии, которое происходит от латинского слова "nox" (ночь).

Особенности технологии

Одной из особенностей NoxGod станет интеграция с 200-мегапиксельной перископической камерой, установленной в смартфонах Magic 8. Это позволит получить снимки высочайшего качества даже в самых сложных условиях освещения, что раньше было невозможно для обычных смартфонов. Важно отметить, что такая камера будет работать в тандеме с новыми алгоритмами, что сделает фотографию не только ярче, но и более четкой, даже если окружающая обстановка крайне темная.

Кроме того, логотип NoxGod будет размещен на корпусе устройств серии Magic 8. Это подчеркивает значимость технологии для компании и ее стратегического плана. Honor рассматривает улучшение ночной съемки как важное конкурентное преимущество своих новых смартфонов. На фоне прочих флагманов рынка, которые также фокусируются на улучшении качества камер, Honor стремится предложить что-то действительно новое и полезное для своих пользователей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Сеуле появится офис OpenAI: Южная Корея — лидер по подписчикам ChatGPT сегодня в 0:33

Самый большой рынок ChatGPT за пределами США — теперь с собственным офисом

OpenAI откроет офис в Сеуле в октябре. Южная Корея — крупнейший рынок платных подписчиков ChatGPT за пределами США, что делает запуск стратегическим шагом.

Читать полностью » Эксперты объяснили, из-за чего смартфон заряжается дольше обычного вчера в 22:57

Смартфон заряжается медленно: в чём скрытая причина, о которой почти никто не думает

Смартфон разряжается быстрее, чем заряжается? Разбираемся, почему это происходит, какие ошибки совершают пользователи и как реально ускорить процесс.

Читать полностью » Инсайдеры: Производительность PlayStation 6 почти втрое превысит PS5 вчера в 20:52

PlayStation 6 приближается к релизу: инсайдеры раскрыли первые детали

Первые слухи о PlayStation 6 намекают на резкий скачок мощности и новые технологии. Что ждет игроков в будущем поколении консолей?

Читать полностью » Российские учёные РАН разработали алгоритм для улучшения качества беспроводной связи вчера в 18:26

Радиоволны научились обходить стены: новая технология обещает конец "глухим зонам"

Российские учёные предложили новый алгоритм для «умных поверхностей», который обещает изменить будущее беспроводной связи.

Читать полностью » Почти половина российских компаний в 2025 году признали нехватку ресурсов для киберзащиты — исследование вчера в 16:29

Вроде всё автоматизировали, а защита — как в нулевых: шокирующая статистика киберзащиты

Почти половина российских компаний признает, что не готова к киберугрозам. Исследование показывает скрытые проблемы и неожиданные выводы.

Читать полностью » В России созданы первые серийные криостаты сверхнизких температур для исследований квантовых технологий вчера в 14:41

Россия вышла на новый уровень: квантовые технологии перестали быть фантастикой

Россия представила уникальные криостаты и квантовый комплекс, которые способны изменить подход к вычислениям и исследованиям будущего.

Читать полностью » Новый гаджет Pocket Scion превращает биоэлектрические сигналы в музыку вчера в 12:22

Живые организмы теперь пишут саундтреки — достаточно одного приложения

Instruo и Modern Biology представили Pocket Scion — компактный синтезатор, превращающий биоэлектрические сигналы живых организмов в музыку. Цена — $149.

Читать полностью » Эксперты: энергоэффективные оптические чипы могут стать новым стандартом для ИИ вчера в 10:17

Лазеры вместо транзисторов: в США создали новый тип AI-процессора

Учёные из Университета Флориды создали оптический AI-чип, который снижает энергопотребление в 10–100 раз при сохранении 98% точности. Это может стать новым стандартом.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Выращиваем сами: лучшие семена огурцов – собираем и храним правильно, используя 5 советов
Дом

Дизайнер Игорь Краснов рассказал, какой краской можно красить разные виды обоев
Дом

Специалисты назвали причины появления конденсата и пыли внутри стеклопакета
Красота и здоровье

Учёные из Мексики связали употребление авокадо с 17% снижением риска гипертонии
Наука

Сейсмические измерения показали твердое ядро Марса, по данным NASA
Спорт и фитнес

Исследования показали, как тип обуви влияет на приседания со штангой
Красота и здоровье

Диетолог Анна Белоусова: шоколад и молочные продукты помогают снизить стресс
Еда

Вяленые помидоры сохраняют до 80 % антиоксидантов и ликопина
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet