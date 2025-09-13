Секреты ночных снимков раскрыты: что скрывает новая технология от Honor

Компания Honor анонсировала новейшую технологию ночной фотографии под названием NoxGod, которая будет интегрирована в ее флагманскую серию смартфонов Magic 8. Эту информацию поделился Ли Кун, менеджер по продуктам Honor Device. Технология будет специально разработана для улучшения качества фотографий в условиях слабого освещения, что особенно важно для пользователей, часто делающих снимки ночью или в темных помещениях.

NoxGod представляет собой инновационное решение, сочетающее передовые алгоритмы обработки изображений. Главная цель этой технологии — значительно повысить детализацию, цветопередачу и динамический диапазон фотографий, сделанных в условиях низкой освещенности. Основное предназначение NoxGod — это улучшение ночной съемки, что отражается и в самом названии, которое происходит от латинского слова "nox" (ночь).

Особенности технологии

Одной из особенностей NoxGod станет интеграция с 200-мегапиксельной перископической камерой, установленной в смартфонах Magic 8. Это позволит получить снимки высочайшего качества даже в самых сложных условиях освещения, что раньше было невозможно для обычных смартфонов. Важно отметить, что такая камера будет работать в тандеме с новыми алгоритмами, что сделает фотографию не только ярче, но и более четкой, даже если окружающая обстановка крайне темная.

Кроме того, логотип NoxGod будет размещен на корпусе устройств серии Magic 8. Это подчеркивает значимость технологии для компании и ее стратегического плана. Honor рассматривает улучшение ночной съемки как важное конкурентное преимущество своих новых смартфонов. На фоне прочих флагманов рынка, которые также фокусируются на улучшении качества камер, Honor стремится предложить что-то действительно новое и полезное для своих пользователей.