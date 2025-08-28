Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Горнолыжный курорт
Горнолыжный курорт
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Спорт и фитнес
Олег Белов Опубликована 28.08.2025 в 22:17

Сноубординг как магия: свобода, полёт и гармония с горами

Легендарные райдеры назвали сноубординг свободой, гармонией и вызовом самому себе

Сноубординг — это не только трюки, скорость и соревнования. Для тех, кто посвятил себя этому виду спорта, он стал философией, способом быть ближе к природе и самим себе. Легендарные райдеры делятся тем, что значит для них скольжение по снегу и полёт в горах.

  • Гармония с горами

Гиги Рюф, легенда фрирайда:

"Сноубординг ― это не про скорость и трюки. Он про то, как ты чувствуешь горы, как ты сливаешься с ними в одно целое и находишь гармонию в каждом движении".

  • Спорт как школа жизни

Келли Кларк, олимпийская чемпионка в хафпайпе:

"Сноуборд доказал мне, что границы существуют лишь в голове. Главное ― верить в себя. Это больше чем спорт ― это школа жизни".

  • Вызов самому себе

Николас Мюллер, один из лучших райдеров планеты:

"Сноубординг ― это постоянный вызов самому себе. Стремление стать лучше, чем ты был вчера. Это поиск своего пути".

  • Чистая свобода

Марк МакМоррис, звезда слоупстайла и биг-эйра:

"Сноуборд ― это свобода. Ты забываешь обо всем и просто летишь. Это то, что заставляет меня чувствовать пульс жизни нон-стоп".

  • Быть собой

Терье Хоконсен, икона фрирайда:

"Сноубординг ― это шанс быть собой без ограничений и правил. Чистая радость от того, что ты можешь просто скользить по горам, как будто они созданы только для тебя".

  • Полёт и самораскрытие

Шон Уайт, трёхкратный олимпийский чемпион:

"Сноуборд ― это уникальная возможность раскрыть себя и испытать непередаваемое чувство полета, которое не сравнится ни с чем другим".

  • Жизнь без страха

Ханна Тетер, олимпийская чемпионка в хафпайпе:

"Сноубординг ― это не просто доска и снег. Это способ преодолеть все страхи и почувствовать, что ты живешь на полную здесь и сейчас".

Итог

Для лучших райдеров планеты сноуборд — это больше, чем спорт. Это свобода, полёт, вызов и гармония. Настоящая магия, которая соединяет человека и горы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тренер Нитченко: короткие прогулки снижают вред долгого сидения за компьютером сегодня в 21:16

Офисный стул сильнее враг, чем фастфуд: как защитить здоровье

Фитнес-тренер объяснил, как снизить вред от сидячей работы: утренняя зарядка, короткие разминки и пешие прогулки помогут сохранить здоровье.

Читать полностью » Ипотека за здоровый образ жизни: общественная организация направила проект в Правительство РФ сегодня в 21:11

Кэшбэк за здоровье: почему отказ от сигарет и алкоголя хотят превратить в бонусы

Организация "Зов народа" предложила поощрять трезвых россиян льготной ипотекой и налоговыми вычетами. Почему идея кажется утопией?

Читать полностью » Врач Аржаков: синдром отсроченной мышечной боли возникает из-за микротравм мышц сегодня в 20:17

Молочная кислота ни при чём: откуда берётся боль после тренировки

Врач объяснил, почему мышцы болят после тренировок: миф о молочной кислоте опровергнут, а главный совет связан с отдыхом и восстановлением.

Читать полностью » FCDBC: как любительская команда Зеленограда за три года стала чемпионом города сегодня в 20:03

Любительский футбол, который меняет жизни: от офисов до больших турниров

Как команда без миллионных контрактов стала чемпионом и примером для Зеленограда? История FCDBC показывает, что футбол — это действительно магия.

Читать полностью » Как эффективно сжигать жир на животе с помощью тренировки на беговой дорожке сегодня в 19:50

Как одна простая тренировка может изменить ваше тело: тайна похудения на беговой дорожке

Хотите эффективно сжигать жир и улучшать здоровье? Откройте для себя, как беговая дорожка поможет вам в этом, с учётом правильного подхода и питания.

Читать полностью » Учёные: 10 минут интервальной ходьбы в день продлевают жизнь сегодня в 19:30

Секрет выносливости: короткая тренировка, о которой молчат фитнес-гуру

Даже если у вас нет времени на спорт, всего 10 минут на беговой дорожке могут стать мощным вкладом в здоровье и выносливость.

Читать полностью » Врачи назвали 20-минутный комплекс с гантелью для укрепления кора и ног сегодня в 19:10

Пять упражнений, которые заменят час в спортзале и вернут силу ногам

20 минут, одна гантель и пять упражнений — этот комплекс удивит вас тем, насколько быстро он укрепит ноги, ягодицы и даже мышцы кора.

Читать полностью » График силовых и кардио тренировок на 6 дней: рекомендации эксперта по фитнесу Джеффа Триппа сегодня в 18:50

Чтобы прогрессировать, нужно меньше тренироваться: парадоксальное правило шестидневного фитнеса

Как построить эффективный тренировочный график на шесть дней в неделю? Узнайте, как сочетать нагрузку и восстановление, чтобы избежать травм и достичь максимальных результатов.

Читать полностью »

Новости
СЗФО

Синоптики прогнозируют летние температуры в Петербурге в начале сентября
СФО

Статистика промпроизводства СФО: только Хакасия, Омская область и Алтай демонстрируют рост
ПФО

В Башкирии спасают медвежонка, получившего серьезные травмы при падении со скалы
Авто и мото

Устранение неисправностей автомобиля: советы от специалистов автоцентра
Дом

Эксперты по уборке: самодельный спрей для окон дешевле и безопаснее магазинных аналогов
Туризм

В Анталье россиянин из Новосибирска месяц находится в коме после разрыва аневризмы
Наука и технологии

Ученые нашли 40 новых видов организмов на дне океана у берегов Аргентины
Красота и здоровье

Исследование: у долгожителей чаще всего крепкое сердце, позитивный взгляд и цель в жизни
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru