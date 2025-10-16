Герой не только на экране: как Руффало вытащил Харрельсона из хаоса и спас съёмки

Во время съёмок первого фильма "Иллюзия обмана" в 2013 году актёр Марк Руффало оказался в неожиданной роли — спасателя. Он буквально вытащил своего коллегу Вуди Харрельсона из начавшейся драки в баре в Новом Орлеане. Историю Руффало рассказал в подкасте Where Everybody Knows Your Name, поделившись воспоминаниями о том вечере.

По словам актёра, после насыщенного съёмочного дня они с Харрельсоном решили немного отдохнуть и зашли в местный бар. Атмосфера была дружелюбной, пока к Вуди не подошла женщина, чтобы выразить восхищение его работой.

"К нему подошла женщина, он поблагодарил её, но тут внезапно появился парень, оттолкнул её и толкнул Вуди. И, конечно, Вуди сразу решил дать отпор, и тут всё пошло по цепной реакции. В баре начался настоящий хаос", — рассказал актёр.

Руффало вспоминает, что в тот момент обстановка мгновенно вышла из-под контроля: посетители начали вмешиваться, шум усиливался, а ситуация грозила перерасти в массовую потасовку.

"Я подумал: это может закончиться весело, но, скорее, очень плохо. Поэтому я просто схватил Вуди и вытолкал его из бара", — добавил он.

Как это повлияло на съёмочный процесс

Инцидент, к счастью, не повлиял на ход съёмок. На следующий день актёры вернулись на площадку, как ни в чём не бывало. Руффало признался, что такие случаи — редкость, ведь съёмочная команда "Иллюзии обмана" отличалась слаженностью и взаимным уважением.

Тем не менее, история быстро разошлась среди членов съёмочной группы и стала своеобразной легендой проекта. По словам очевидцев, Харрельсон известен своим горячим нравом и открытым характером, но в тот вечер ситуация действительно могла выйти из-под контроля, если бы не решительное вмешательство друга.

Дружба, проверенная временем

Руффало и Харрельсон знакомы много лет и неоднократно пересекались не только на съёмках, но и вне кадра. Их связывает давняя дружба, основанная на взаимном уважении и чувстве юмора. В интервью Руффало отметил, что Вуди — человек с большим сердцем, но иногда его эмоции берут верх.

Харрельсон в ответ не раз говорил, что ценит Марка за умение сохранять спокойствие даже в стрессовых ситуациях — качества, которые пригодились ему не только в тот вечер, но и во многих рабочих моментах.

Фильм, ставший хитом

"Иллюзия обмана" (англ. Now You See Me) стал одним из самых ярких проектов 2013 года. Режиссёр Луи Летерье собрал звёздный актёрский состав: Джесси Айзенберг, Айла Фишер, Морган Фриман, Майкл Кейн, а также дуэт Руффало и Харрельсона.

Фильм рассказывал о команде фокусников, которые с помощью иллюзий и хитроумных трюков устраивают ограбления во время своих шоу. Картина собрала более 351 миллиона долларов в мировом прокате и превратилась в начало популярной франшизы.

Спустя три года вышло продолжение — "Иллюзия обмана 2", а в ноябре 2025 года зрителей ждёт третья часть, где появятся знакомые герои и новые актёры.

Интересные факты о съёмках

Для подготовки к ролям актёры действительно обучались основам фокусного искусства под руководством профессиональных иллюзионистов. Многие трюки, показанные в фильме, были выполнены без графики — с помощью оптики и точных движений рук. Марк Руффало признался, что именно работа над этим фильмом помогла ему "разморозиться" после нескольких драматических ролей, вернув вкус к лёгкому жанру.

А что если бы Руффало не вмешался?

Многие фанаты шутят, что если бы актёр не успел вовремя, съёмочный процесс мог бы закончиться гораздо раньше — и, возможно, совсем иначе. Ведь любой скандал с участием актёров такого уровня способен отразиться на репутации проекта.

Судя по всему, именно выдержка и здравый смысл Руффало спасли вечер, а может, и дружбу.

FAQ

Когда выйдет третья часть "Иллюзии обмана"?

Премьера запланирована на 13 ноября 2025 года.

Будет ли Марк Руффало в новом фильме?

Да, актёр подтвердил своё участие и намекнул, что его персонажа ждёт неожиданная сюжетная линия.

Кто станет режиссёром "Иллюзии обмана 3"?

Проект курирует студия Lionsgate, режиссёром выступит Рубен Флейшер, известный по фильмам "Добро пожаловать в Zомбилэнд" и "Веном".

Мифы и правда о фильме

• Миф: все фокусы в фильме сделаны на компьютере.

• Правда: многие трюки действительно исполнялись вручную, чтобы сохранить реализм.

• Миф: актёры не проходили подготовку.

• Правда: каждый участник труппы прошёл обучение у настоящих магов и иллюзионистов.

• Миф: "Иллюзия обмана 3" будет перезапуском.

• Правда: это прямое продолжение предыдущих частей.

