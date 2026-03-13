Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 10:52

Миллиарды на здоровье: в Амурской области разворачивается масштабная стройка медицинского центра

В Амурской области объявили торги на возведение нового терапевтического корпуса для Белогорской межрайонной больницы. Начальная цена контракта, размещенного на портале госзакупок, достигла отметки в 1,1 миллиарда рублей. Победителю аукциона предстоит пройти полный цикл строительных работ, начиная с подготовки площадки и заканчивая вводом медицинского объекта в эксплуатацию. Проект имеет стратегическое значение для развития инфраструктуры здравоохранения во втором по величине городе региона.

Параметры закупки

Электронный аукцион по поиску подрядчика для Белогорской межрайонной больницы уже запущен, и потенциальные исполнители готовят заявки. Стартовая стоимость контракта в 1,1 миллиарда рублей отражает масштаб и сложность запланированного медицинского корпуса. Финансирование объекта ведется в рамках региональных программ по совершенствованию условий оказания помощи населению.

Технические требования к возводимому зданию включают создание современных помещений для диагностики, лечения и стационарного наблюдения пациентов. Новый корпус станет частью единого комплекса больницы, что потребует точной интеграции медицинских коммуникаций с уже существующими сетями учреждения. Подрядчик обязан обеспечить соответствие объекта всем актуальным санитарным нормам.

Заказчиком работ выступает государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской области. Представители профильных ведомств отмечают, что процедура выбора строительной организации пройдет по стандартному алгоритму открытых торгов, где основным критерием станет финансовое предложение и подтвержденный опыт компании.

История и цели проекта

Идея создания этого медицинского объекта не является спонтанной, так как обсуждение планов по расширению мощностей больницы началось еще в 2021 году. Первые годы ушли на проведение предпроектных проработок, оценку состояния действующей материальной базы и расчет необходимых площадей для терапевтического отделения. Стало очевидным, что городу и близлежащим населенным пунктам требуется обновление первичной медицинской базы.

Белогорская межрайонная больница выполняет ключевую роль в распределении потоков пациентов, поэтому модернизация здания считается необходимым шагом для снижения нагрузки на устаревшие корпуса. Новая инфраструктура позволит внедрить современные методы терапии, которые ранее были ограничены рамками помещений советской постройки. Власти рассматривают этот проект как фундамент для стабильного функционирования медицины в центральной части региона.

Вся документация по будущему корпусу тщательно проработана с учетом перспектив развития города на ближайшее десятилетие. Проектировщики постарались учесть плотность населения, закрепленного за данным медучреждением, чтобы создать максимально эффективную модель использования пространства внутри терапевтического блока.

Сроки и реализация

Согласно документации, активная фаза строительства начнется незамедлительно после официального заключения контракта с победителем аукциона. Начало работ сопряжено с мобилизацией техники и подготовкой участка, что потребует высокого темпа от выбранной подрядной организации. Инженерные изыскания и возведение коробки здания — первые этапы комплексного плана, рассчитанного на несколько лет.

Финишная дата реализации проекта установлена на 18 августа 2028 года. К этому моменту подрядчик должен будет завершить не только основные строительно-монтажные работы, но и выполнить чистовую отделку помещений, а также подключить все инженерные системы жизнеобеспечения. Строгий контроль за ходом строительства обеспечит соблюдение утвержденного графика без задержек.

Для жителей Белогорска и прилегающих районов ввод терапевтического корпуса станет знаковым событием, завершающим многолетнюю фазу ожидания. В последующие годы после сдачи здания больница сможет значительно повысить пропускную способность, сократить очереди на госпитализацию и улучшить качество условий пребывания пациентов в стационаре.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

