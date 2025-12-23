Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:54

Новый закон о маткапитале на Камчатке: кто теперь может получить поддержку при рождении первого ребенка

В Камчатском крае расширен доступ к материнскому капиталу для всех женщин – Камчатка Сегодня

На 54-й сессии Законодательного Собрания Камчатского края было принято важное решение, которое значительно расширяет доступ женщин к краевому материнскому капиталу. Теперь, независимо от возраста и семейного положения, все женщины смогут получить региональный маткапитал при рождении первого ребенка. Об этом сообщает издание "Камчатка Сегодня".

Ранее право на получение материнского капитала имели только женщины в возрасте от 19 до 24 лет, состоящие в браке. С изменением закона этот статус теперь распространяется на всех женщин, которые родят или уже родили первого ребенка в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2030 года. Как пояснила председатель Законодательного Собрания Камчатского края Ирина Унтилова, новый закон направлен на поддержку семей и улучшение демографической ситуации в регионе.

Финансирование и поддержка семей

В бюджете Камчатского края на 2025 год предусмотрено выделение около 120 миллионов рублей на выплаты материнского капитала, в 2026 году эта сумма возрастет до 125 миллионов рублей, а в 2027 году составит 130,5 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на поддержку семей с детьми и помогут многим камчатским семьям в воспитании подрастающего поколения.

Условия получения регионального материнского капитала

Для получения краевого материнского капитала мать должна быть гражданином Российской Федерации на момент рождения ребенка и проживать в Камчатском крае не менее трех лет до подачи заявления.

"Мы продолжаем системную работу по поддержке семей с детьми и решению задачи улучшения демографических показателей. Новый закон отвечает этим целям", — отметила Ирина Унтилова.

Также предусмотрено исключение для граждан РФ, которые не имели гражданства на момент рождения или усыновления ребенка, но проживали на территориях, присоединенных к РФ, таких как ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.

