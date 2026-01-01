Новый вкус заходит издалека: что Россия может получить вместо привычного импорта

Намибия рассматривает возможность расширить торговое сотрудничество с Россией за счёт поставок продовольствия. Власти страны изучают перспективы экспорта в РФ пива и говядины, делая ставку на качество и узнаваемость национальных продуктов. Об этом сообщает URA.RU.

Пиво как экспортный приоритет

Одним из потенциальных направлений поставок может стать пивная продукция. По словам представителей Намибии, страна готова искать возможности выхода на российский рынок, учитывая интерес к импортным напиткам и растущий спрос на новые бренды.

"Пиво из Намибии — лучшее пиво в мире. Я уверена, что в России полюбят это пиво", — сказала посол Намибии в РФ Моника Ндилиавике Нашанди.

Дипломат уточнила, что вопрос экспорта находится на стадии проработки, и конкретные объёмы или сроки возможных поставок пока не обсуждаются. При этом подчёркивается заинтересованность в развитии долгосрочного сотрудничества.

Ставка на мясную продукцию

Помимо напитков, Намибия готова предложить российскому рынку мясо. Посол отметила, что в стране производится качественная говядина, соответствующая высоким стандартам, которая могла бы заинтересовать российских потребителей.

Отдельно была упомянута традиционная мясная продукция — билтонг. Это вяленое мясо, высушенное при высокой температуре, популярное в странах юга Африки. По словам дипломата, продукт отличается насыщенным вкусом и может найти свою аудиторию в России.

Потенциал для расширения торговли

Заявления о возможных поставках вписываются в общий тренд на поиск новых торговых партнёров и альтернативных направлений импорта. Для Намибии выход на российский рынок может стать способом диверсифицировать экспорт, а для России — возможностью расширить ассортимент зарубежных продуктов.

Вопросы логистики, сертификации и объёмов поставок, как следует из заявлений, ещё предстоит проработать на межгосударственном уровне.