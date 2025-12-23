Новый тренд в российском туризме: события, которые ворвутся в туристическую индустрию в 2026 году

На площадке Русского географического общества состоялась презентация Индекса туристической привлекательности регионов России по итогам 2025 года. Регионами-лидерами стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Республика Татарстан и Московская область, сообщает Tourbus.ru.

Туристическая привлекательность регионов России

Индекс туристической привлекательности — это комплексный показатель, разработанный консорциумом "Устойчивый туризм" в сотрудничестве с РУДН и при поддержке платформы "Погнали!", Русским географическим обществом, Общенациональным союзом индустрии гостеприимства и Национальным конгресс-бюро. Он оценивает как развитие внутреннего, так и въездного туризма, а также продвижение туристического потенциала российских регионов.

Открывая мероприятие, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по туризму Николай Валуев отметил, что индекс служит ориентиром для туристов при выборе направлений для путешествий и отдыха.

"А регионам он подскажет, над чем нужно поработать для повышения привлекательности", — добавил он.

Лидеры и тренды 2025 года

В целом, Топ-10 регионов по туристической привлекательности за год почти не обновился, что свидетельствует о важности долгосрочных факторов, влияющих на привлекательность регионов. На протяжении 2025 года главной точкой притяжения для туристов осталась Москва, которая уверенно закрепила свой статус лидера индекса.

На втором месте оказался Санкт-Петербург, а третье место досталось Краснодарскому краю. Ранее деливший лидерство с Москвой, Краснодарский край опустился на третью позицию на фоне снижения турпотока, вызванного экологическими проблемами. В группу лидеров также вошли Башкортостан и Нижегородская область, которые сосредоточили усилия на развитии диверсифицированных турпродуктов и активном использовании культурного и исторического наследия.

Тенденции в туризме

Спикеры мероприятия отметили, что внутренний туризм в России продолжает расти, но теряет динамику. В 2025 году турпоток увеличился лишь на 4-5% по сравнению с двузначными темпами роста прошлого года. В условиях ослабившейся динамики интереса к внутреннему туризму и роста популярности выездного туризма усиливается конкуренция между регионами за привлечение туристов. Важнейшим фактором успешности становится профессионализм и активность работы региональных туристических администраций.

Как главный драйвер роста и средство борьбы с сезонностью, эксперты назвали событийный туризм. В 2026 году будет запущен единый Национальный событийный календарь, который объединит ключевые мероприятия страны на одной платформе. Этот проект, реализуемый совместно с Российской туристической платформой, поможет туристам планировать поездки и туроператорам — быстро создавать востребованные турпродукты.